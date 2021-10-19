سفينة الصحراء تويوتا تندرا موديل 2022 سيارة الدفع الرباعي الجديدة بمواصفات ومميزات قوية

سفينة الصحراء تويوتا تندرا موديل 2022 سيارة الدفع الرباعي الجديدة لكم بعض المعلومات عن هذه السيارة الفريدة من نوعها التي تقدم الكثير للمستخدم من راحة وسرعة فائقة لتميزها بقوة المحركات لديها ومن أساليب الترفيه المقدمة من لدي مصنعين السياره كما أعلنت شركة تويوتا الياباني موعد نزولها في الأسواق العربية والعالمية قبل العام المقبل 2022 في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر لكم بعض المواصفات والمميزات والتي لديها السيارة الفاخرة تويوتا تندرا ويتمثل في الآتي. سفينة الصحراء تويوتا تندرا موديل 2022 سيارة الدفع الرباعي الجديدة حيث انه تويوتا تندرا موديل 2022 الفاخرة تأتي من نسختين من المحركات ويتميز كل محرك بقوة وسعة مختلفة.

تميزت النسخة الأولى 2022 Toyota army علي محرك يعمل بالبنزين سعته,5. 3لتر(cc 3500) كما أنه مع 4 اسطوانات حرق الوقود ويولد قوة 302 حصان ودوران 267 نيوتن لكل متر كما تتميز بنظام الدفع الرباعي وأدوات جر أوتوماتيكية من ثمانية سرعات.

تأتي النسخة الثانية منه كامري 2022 على محرك يعمل بالبنزين سعته 2.5لتر (cc2500) كما لديها 4 اسطوانات لحرق الوقود إلى جنب ذلك تعمل بنظام الدفع الرباعي حركة ناقل أوتوماتيكية على ثمانية سرعات.

حيث انها تتميز بالفخامة والرقى من حيث الشكل بما ان السياره يتوفر بداخلها العديد من الأنظمة الترفيهية بها شاشة عرض جميع أنظمة الجوال المحمولة كما تأتي الشاشة 9انش.

كما تحتوي على مقاعد مغطاة بالجلد الفاخر الناعم حيث يعطي راحة أثناء القيادة كما تتمتع بسرعة فائقة لتميزه بقوة المحركات لديها حيث انها تملك قوة حمولة أكبر عن غيره من السيارة وتعد الأولى من السيارة المصنع جديد كليًا من 15عام سفينة الصحراء تويوتا تندرا موديل 2022 سيارة الدفع الرباعي الجديدة أسعار سيارة تويوتا 2022 فى الأسواق العربية كما قامت شركة تويوتا الياباني رسميا بعرض سعر السيارة في داخل الوكلاء الخاصين بها على الصعيد العربي والعالمي ولكن تختلف التوقعات ومن المتوقع وصول السيارة تويوتا كامري 2022 في الوطن العربي بدولة السعودية على حوالي أربعة وتسعون ألفا ريال بالعملة السعودية.

ومن المتوقع وصول سعرها في داخل دولة الإمارات العربية على 91.000 درهم اماراتى وايضا وصول سعر السيارة في الأسواق العالمية إلى ما يقرب من خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي. الوسوم

سفينة الصحراء تويوتا تندرا موديل 2022 سيارة الدفع الرباعي الجديدة لكم بعض المعلومات عن هذه السيارة الفريدة من نوعها التي تقدم الكثير للمستخدم من راحة وسرعة فائقة لتميزها بقوة المحركات لديها ومن أساليب الترفيه المقدمة من لدي مصنعين السياره كما أعلنت شركة تويوتا الياباني موعد نزولها في الأسواق العربية والعالمية قبل العام المقبل 2022 في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر لكم بعض المواصفات والمميزات والتي لديها السيارة الفاخرة تويوتا تندرا ويتمثل في الآتي. سفينة الصحراء تويوتا تندرا موديل 2022 سيارة الدفع الرباعي الجديدة حيث انه تويوتا تندرا موديل 2022 الفاخرة تأتي من نسختين من المحركات ويتميز كل محرك بقوة وسعة مختلفة.

تميزت النسخة الأولى 2022 Toyota army علي محرك يعمل بالبنزين سعته,5. 3لتر(cc 3500) كما أنه مع 4 اسطوانات حرق الوقود ويولد قوة 302 حصان ودوران 267 نيوتن لكل متر كما تتميز بنظام الدفع الرباعي وأدوات جر أوتوماتيكية من ثمانية سرعات.

تأتي النسخة الثانية منه كامري 2022 على محرك يعمل بالبنزين سعته 2.5لتر (cc2500) كما لديها 4 اسطوانات لحرق الوقود إلى جنب ذلك تعمل بنظام الدفع الرباعي حركة ناقل أوتوماتيكية على ثمانية سرعات.

حيث انها تتميز بالفخامة والرقى من حيث الشكل بما ان السياره يتوفر بداخلها العديد من الأنظمة الترفيهية بها شاشة عرض جميع أنظمة الجوال المحمولة كما تأتي الشاشة 9انش.

كما تحتوي على مقاعد مغطاة بالجلد الفاخر الناعم حيث يعطي راحة أثناء القيادة كما تتمتع بسرعة فائقة لتميزه بقوة المحركات لديها حيث انها تملك قوة حمولة أكبر عن غيره من السيارة وتعد الأولى من السيارة المصنع جديد كليًا من 15عام سفينة الصحراء تويوتا تندرا موديل 2022 سيارة الدفع الرباعي الجديدة أسعار سيارة تويوتا 2022 فى الأسواق العربية كما قامت شركة تويوتا الياباني رسميا بعرض سعر السيارة في داخل الوكلاء الخاصين بها على الصعيد العربي والعالمي ولكن تختلف التوقعات ومن المتوقع وصول السيارة تويوتا كامري 2022 في الوطن العربي بدولة السعودية على حوالي أربعة وتسعون ألفا ريال بالعملة السعودية.

ومن المتوقع وصول سعرها في داخل دولة الإمارات العربية على 91.000 درهم اماراتى وايضا وصول سعر السيارة في الأسواق العالمية إلى ما يقرب من خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي.

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