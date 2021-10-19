الكورى لما يدلع.. سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية الشكل المميز والجديد بالاسعار والمواصفات

الكورى لما يتدلع.. سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية ، يبحث جميع محبين اقتناء سيارات ماركة كيا عن الفئة الجديدة من سيارات كيا وهي كيا سبورتاج 2022، حيث أنها واحدة من أحدث السيارات التي يمكنها التحرك على أراضي المملكة بكل سهولة دون أن يكون أمامها أي عوائق، ومنذ بداية نصف العام الحالي قام عدد كبير من الشركات المتخصصة في بيع السيارات بطرح موديل سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بالأسواق السعودية، مما يدفع الجميع القيام بالبحث الدائم عن اسعار سيارة كيا سبورتاج ونحن سوف نرصد لكم أسعار السيارة موديل 2022. الكورى لما يتدلع.. سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية الكورى لما يتدلع.. سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية تختلف أسعار سيارة كيا سبورتاج بالسعودية عن باقي الأسواق سواء بالأسواق الدولة أو المحلية أو حتى الأسواق العالمية، كما لم يتم الاعلان عن اسعار سيارة كيا سبورتاج حتى الآن ولكن متوقع من أن يكون سعر السيارة يبدأ من 25000 إلى حوالي 34000 دولار أمريكي بما يعادل 94000 إلى 128000 ريال سعودي وتم احتساب سعر السيارة على حسب فئاتها، وأيضاً يختلف سعر السيارة في كل دولة عن الأخرى. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 قامت شركة كيا الكوريا بالكشف عن سيارتها الجديدة في ثوبها الجديد المتميز وهي سيارة كيا سبورتاج الرائعة والتي تتمتع بكثير من المزايا عن باقي السيارات الأخرى التي تكون في مستوى امكانيات السيارة ومن أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج ومنها الآتي: يوجد بالسيارة الأبواب المجعدة ذات منحنى بارز جداً به خطوط بتصميم متميز.

بالسيارة شبكة أمامية برسم شبكي منفصل يكون ممتد بعرض وجهة السيارة.

تحتوي على مصابيح ضبابية وغطاء محرك يكون به شعار كيا الجديد.

بها مصد خلفي رياضي بنفس شكل الشبكة الأمامية السوداء.

يصل طول السيارة إلى حوالي 183.5 بوصة أما ارتفاعها يصل لحوالي 65 بوصة وقياس العرض 73.4 بوصة.

تم تشبيه تصميم سيارة كيا سبورتاج بسيارة كيا استونيك التي تم طرحها في سوق السيارات السعودي خلال الفترة الماضية.

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات بمساحة 1.6 لتر 1600 سي سي.

ينتج محرك السيارة قوة 140 حصان وقوة عزم دوران تصل لحوالي 161 نيوتن متر.

محرك السيارة يأتي بناقل حركة يعمل أوتوماتيك يحتوي على حوالي 6 سرعات.

تقوم السيارة باستهلاك ما يقارب من 6.8 لتر من الوقود كل 100 كيلو متر في الساعة. الوسوم

الكورى لما يتدلع.. سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية ، يبحث جميع محبين اقتناء سيارات ماركة كيا عن الفئة الجديدة من سيارات كيا وهي كيا سبورتاج 2022، حيث أنها واحدة من أحدث السيارات التي يمكنها التحرك على أراضي المملكة بكل سهولة دون أن يكون أمامها أي عوائق، ومنذ بداية نصف العام الحالي قام عدد كبير من الشركات المتخصصة في بيع السيارات بطرح موديل سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بالأسواق السعودية، مما يدفع الجميع القيام بالبحث الدائم عن اسعار سيارة كيا سبورتاج ونحن سوف نرصد لكم أسعار السيارة موديل 2022. الكورى لما يتدلع.. سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية الكورى لما يتدلع.. سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية تختلف أسعار سيارة كيا سبورتاج بالسعودية عن باقي الأسواق سواء بالأسواق الدولة أو المحلية أو حتى الأسواق العالمية، كما لم يتم الاعلان عن اسعار سيارة كيا سبورتاج حتى الآن ولكن متوقع من أن يكون سعر السيارة يبدأ من 25000 إلى حوالي 34000 دولار أمريكي بما يعادل 94000 إلى 128000 ريال سعودي وتم احتساب سعر السيارة على حسب فئاتها، وأيضاً يختلف سعر السيارة في كل دولة عن الأخرى. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 قامت شركة كيا الكوريا بالكشف عن سيارتها الجديدة في ثوبها الجديد المتميز وهي سيارة كيا سبورتاج الرائعة والتي تتمتع بكثير من المزايا عن باقي السيارات الأخرى التي تكون في مستوى امكانيات السيارة ومن أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج ومنها الآتي: يوجد بالسيارة الأبواب المجعدة ذات منحنى بارز جداً به خطوط بتصميم متميز.

بالسيارة شبكة أمامية برسم شبكي منفصل يكون ممتد بعرض وجهة السيارة.

تحتوي على مصابيح ضبابية وغطاء محرك يكون به شعار كيا الجديد.

بها مصد خلفي رياضي بنفس شكل الشبكة الأمامية السوداء.

يصل طول السيارة إلى حوالي 183.5 بوصة أما ارتفاعها يصل لحوالي 65 بوصة وقياس العرض 73.4 بوصة.

تم تشبيه تصميم سيارة كيا سبورتاج بسيارة كيا استونيك التي تم طرحها في سوق السيارات السعودي خلال الفترة الماضية.

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات بمساحة 1.6 لتر 1600 سي سي.

ينتج محرك السيارة قوة 140 حصان وقوة عزم دوران تصل لحوالي 161 نيوتن متر.

محرك السيارة يأتي بناقل حركة يعمل أوتوماتيك يحتوي على حوالي 6 سرعات.

تقوم السيارة باستهلاك ما يقارب من 6.8 لتر من الوقود كل 100 كيلو متر في الساعة.

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