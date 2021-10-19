أقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم موديل 2022 لمدة 60 شهر

عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم موديل 2022 لمدة 60 شهر، تعتبر سيارة شاانجان alsvin واحدة من أشهر السيارات في الوقت الحالي فالكثير داخل المملكة العربية السعودية يرغب باقتنائها ولكن بسبب ثمنها الباهظ فهم لا يقدرون على شرائها نقدًا فيبدأ البحث عن أفضل العروض المقدمة للتقسيط من الشركة والتي تمنح الكثير من العروض التي تناسب جميع عملائها بطريقة السداد التي يريدها كل عميل كما تمنح العروض بدون مقدم إليكم التفاصيل. عروض تقسيط سيارة شانجان alsvin 2022 هناك بعض الأشخاص لا يحتاجون إلى أنظمة التقسيط التي تطرحها الشركة و يستطيعون دفع قيمة السيارة نقدًا وعلى الجانب الآخر توفر شركة شنجان أفضل العروض ومنها:

تقدم الشركة عرض تقسيط سيارة شانجان alsvin 2022 إلى جميع عملائها وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات دون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم.

إلى جميع عملائها وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات دون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم. تترك حرية الاختيار للعميل في طريقة السداد إذا كان عن طريق تحويل الراتب إلى الشركة أو عن طريق الذهاب إلى الشركة ودفع قيمة التقسيط.

عند دفع القسط الأخير من قيمة سيارة شانجان alsvin 2022 يتم إضافة القيمة المضافة عليه.

يتم إضافة القيمة المضافة عليه. يبلغ قيمة القسط إلى ألف ريال سعودي وكلما زادت فترة السداد زاد قيمة القسط.

عروض التقسيط الإضافية التي تقدمها الشركة

تقدم الشركة للعميل عازل حراري يصل فترة ضمانة إلى 10 سنوات.

تقدم خصم 30% لجميع عملائها في كافة الخدمات.

تضيف ضمان خمس سنوات أخرى بعد انتهاء الفترة الأساسية. عروض تقسيط سيارة شانجان alsvin 2022 أسعار سيارة شانجان alsvin 2022 تصل سعر الفئة الأولى من سيارة شانجان alsvin 2022 إلى 169 ألف ريال سعودي.

إلى 169 ألف ريال سعودي. تصل سعر الفئة الثانية من سيارة شنجان alsvin إلى 189 ألف ريال سعودي.

إلى 189 ألف ريال سعودي. يبلغ سعر الفئة الثالثة من سيارة شنجان السفن إلى 205 ألف ريال وهي أعلى فئة سيارة بها. أسعار سيارة شانجان alsvin 2022 مواصفات سيارة شانجان alsvin 2022 محرك السيارة بها محرك رباعي يعمل بسعة 1400 سي سي وذو قوة 101 حصان.

يبلغ طول السيارة حوالي 4390 ملليمتر وارتفاعها 1490 وعرضها 1725.

يبلغ عزم دوران السيارة إلى 135 نيوتن وناقل الحركة بة خمس سرعات. مميزات سيارة شانجان alsvin 2022 تحتوي السيارة على شاشة الترفيه تعرض جميع المعلومات الخاصة بالسيارة بالإضافة إلى المرايات الجانبية ونظام ال يو اس بي.

تحتوي على نظام التحذير عند حدوث الاصطدام.

تتميز الفرامل بأنها ذات نظام قابل للانغلاق. مواصفات سيارة شانجان alsvin 2022مميزات سيارة شانجان alsvin 2022 الوسوم

عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم موديل 2022 لمدة 60 شهر، تعتبر سيارة شاانجان alsvin واحدة من أشهر السيارات في الوقت الحالي فالكثير داخل المملكة العربية السعودية يرغب باقتنائها ولكن بسبب ثمنها الباهظ فهم لا يقدرون على شرائها نقدًا فيبدأ البحث عن أفضل العروض المقدمة للتقسيط من الشركة والتي تمنح الكثير من العروض التي تناسب جميع عملائها بطريقة السداد التي يريدها كل عميل كما تمنح العروض بدون مقدم إليكم التفاصيل. عروض تقسيط سيارة شانجان alsvin 2022 هناك بعض الأشخاص لا يحتاجون إلى أنظمة التقسيط التي تطرحها الشركة و يستطيعون دفع قيمة السيارة نقدًا وعلى الجانب الآخر توفر شركة شنجان أفضل العروض ومنها:

تقدم الشركة عرض تقسيط سيارة شانجان alsvin 2022 إلى جميع عملائها وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات دون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم.

إلى جميع عملائها وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات دون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم. تترك حرية الاختيار للعميل في طريقة السداد إذا كان عن طريق تحويل الراتب إلى الشركة أو عن طريق الذهاب إلى الشركة ودفع قيمة التقسيط.

عند دفع القسط الأخير من قيمة سيارة شانجان alsvin 2022 يتم إضافة القيمة المضافة عليه.

يتم إضافة القيمة المضافة عليه. يبلغ قيمة القسط إلى ألف ريال سعودي وكلما زادت فترة السداد زاد قيمة القسط.

عروض التقسيط الإضافية التي تقدمها الشركة

تقدم الشركة للعميل عازل حراري يصل فترة ضمانة إلى 10 سنوات.

تقدم خصم 30% لجميع عملائها في كافة الخدمات.

تضيف ضمان خمس سنوات أخرى بعد انتهاء الفترة الأساسية. عروض تقسيط سيارة شانجان alsvin 2022 أسعار سيارة شانجان alsvin 2022 تصل سعر الفئة الأولى من سيارة شانجان alsvin 2022 إلى 169 ألف ريال سعودي.

إلى 169 ألف ريال سعودي. تصل سعر الفئة الثانية من سيارة شنجان alsvin إلى 189 ألف ريال سعودي.

إلى 189 ألف ريال سعودي. يبلغ سعر الفئة الثالثة من سيارة شنجان السفن إلى 205 ألف ريال وهي أعلى فئة سيارة بها. أسعار سيارة شانجان alsvin 2022 مواصفات سيارة شانجان alsvin 2022 محرك السيارة بها محرك رباعي يعمل بسعة 1400 سي سي وذو قوة 101 حصان.

يبلغ طول السيارة حوالي 4390 ملليمتر وارتفاعها 1490 وعرضها 1725.

يبلغ عزم دوران السيارة إلى 135 نيوتن وناقل الحركة بة خمس سرعات. مميزات سيارة شانجان alsvin 2022 تحتوي السيارة على شاشة الترفيه تعرض جميع المعلومات الخاصة بالسيارة بالإضافة إلى المرايات الجانبية ونظام ال يو اس بي.

تحتوي على نظام التحذير عند حدوث الاصطدام.

تتميز الفرامل بأنها ذات نظام قابل للانغلاق. مواصفات سيارة شانجان alsvin 2022مميزات سيارة شانجان alsvin 2022

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