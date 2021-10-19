سوناتا 2021 بأقل قسط من عبداللطيف جميل بـ 1714 شهريًا.. سوناتا سمارت

هيونداي سوناتا 2021 سمارت واحدة من أكثر السيارات صاحبة الطلب المرتفع في المملكة العربية السعودية، وتعد هيونداي من أكثر علامات السيارات ناجحًا في السعودية وذلك بفضل نجاح موديلاتها في أن تكون السيارة الأكثر استحقاقا للشراء لدى العديد من السعوديين وعلى رأس هذه الموديلات الناجحة النترا 2021، وكذلك هيونداي اكسنت 2021.

يقدم عبداللطيف جميل عرضا جبار على تمويل سوناتا 2021 بفئتها سمارت وGLs.

وفي الوقت نفسه قسط سوناتا فئة GLs في إطار عرض عبداللطيف جميل هو 1714 شهريا.

وكذلك قسط فئة سمارت هو 1810 شهريا.

تم حساب هذا القسط في إطار عرض عبداللطيف جميل على مدة تمويل تستمر لـ60 شهر.

الدفعة الأولى ليست واجبة السداد.

وفي الوقت نفسه القسط الأول على عبداللطيف جميل.

وكذلك ليست هناك مصروفات إدارية على عقد التمويل ضمن العرض.

يمكن الاستفادة من العرض بدون كفيل تطبق الشروط والأحكام ويمكن الاستفسار عن طريقة الاتصال على: 8002442211.

سوناتا 2021 بأقل قسط من عبداللطيف جميل بـ 1714 شهريًا أطول عقد تمويلمزايا عرض عبداللطيف جميل على سيارة هيونداي سوناتاموعد انتهاء عروض عبداللطيف جميل على تقسيط بعض موديلات هيونداي

الباقي من الزمن على انتهاء عرض تمويل شركة عبداللطيف جميل ليس بالكثير، أمامك فقط عزيزي القارئ حتى شهر أكتوبر الجاري.

تحتوي السيارة على مزايا عديدة ومنها مكييف منطقتين بقوة كبيرة.

الدخول السريع وفتح المحرك بدون الحاجة للمفتاح.

وفي الوقت نفسه تمتلك السيارة إطارات بمقاس 18.

المحرك بقدرة 179 حصان ويتسع خزان وقود السيارة لـ70 لترا.

السيارة سيدان ومعدل صرفيتها للوقود جيد وهو 13 كيلو متر كل لتر.

وفي الوقت نفسه السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يتيح الاستفادة القصوى من قدرة المحرك بـ9 سرعات.

تحتوي السيارة على نظام ترفيهي قوي ويمكن ربط الهاتف بالسيارة أي ما كان نوعه.

أقفال ذكية في أبواب السيارة تغلق أتومامتيكيًا عند بدء التحرك بالسيارة.

تأتي السيارة بمثبت سرعة وهو تكنولوجيا لمنح الراحة لقائد السيارة.

الأمان في السيارة جيد فهي تحتوي على نظام مانع انغلاق الفرامل بالإضافة إلى نظام توزيع الفرامل إلكترونيًا بيع العجلات.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على 6 وسادات هوائية.

مزايا hyundai sonata في المملكة العربية السعودية