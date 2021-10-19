انخفاض سعر صني 2021 في السعودية 8% اسعار فئات صني 2021 الجديدة

انخفض سعر صني 2021 فئة SL وتعد سيارات نيسان من أشهر السيارات في العالم والمملكة العربية السعودية المعروفة بقلة حاجتها للصيانة وقلة حاجتها أيضا لقطع الغيار، وكذلك تعد صني 2021 سيارة اقتصادية جيدة بفضل استهلاكها الخرافي للوقود وهو 17 كيلومتر لكل لتر بنزين، وتسعى نيسان بفضل تقديمها لموديلات عديدة منها جوك وقشقاي تقديم التنوع للمستهلك السعودي ترغب في نيل رضاه عن طريق تقديمها مفهوم الاعتمادية في مختلف موديلاتها.

انخفاض سعر صني 2021 SL في السعودية 8%

انخفض سعر صني 2021 SL بنسبة 8% عن ما كان عليه الحال مطلع العام الجاري، وذلك تأثرًا باقتراب انتهاء عام 2021 وهو ما يعني اقتراب نزول نيسان بموديلاتها الجديدة.

فئة S بسعر 58 ألف و918 ريال.

وفي الوقت نفسه هو هناك فئة SV بسعر 65 ألف 322 ريال.

وهناك أيضا SV + A-IVI بسعر 67 ألف و551 ريال.

وكذلك هناك فئة SL بسعر 75 ألف 699 ريال.

وأخيرا هناك فئة فل كامل وتدعى SL + NAVI & AVM بسعر 76 ألف و849 ريال.

تحتوي السيارة على عجلات مصنوعة من الفولاذ ومقاسها R15.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بنظام صوتي قوي بالإضافة إلى مقاعد قماشية فاخرة.

السيارة بقوة 118 حصان وتمتلك محرك يعمل بالبنزين بسعة 1.6 لتر.

تعمل صني 2021 ستاندر بنظام دفع أمامي للعجلات.

تمتلك السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي ب 5 سرعات.

تمتلك السيارة نظام مراقبة ضغط الإطارات وهو واحد من أهم أنظمة الأمان لكنه يكشف عن أي خلل يصيب الإطارات.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على نظام الفرامل الطارئة وهو نظام يساعد على تخفيف سرعة السيارة إذا كان هناك احتمالية أن تقوم بصدم أحد المارة.

مكييف هواء شديد القوة في تخفيض درجات الحرارة سريعًا.

تحتوي السيارة على 3 منافذ USB.

وفي الوقت نفسه يمكن ربط أي هاتف يحتوي على بلوتوث بالسيارة.

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