مواصفات كيا كرنفال 2021 الجديدة تعرف على سعرها ومواصفاتها

مواصفات كيا كرنفال 2021 ، قد تم تدشين سيارة كيا كرنفال 2021 الجديدة بشكل كلي في المملكة العربية السعودية وذلك لدى وكالة كيا الجبر، وفي تلك المقالة سوف نطلعك على مواصفات العربة وأسعارها في المملكة عند الوكيل الخاص بها فكما نعلم أعزائي القراء أن سيارة كيا تتميز بالسلاسة والقوة والتصميم الأنيق التي تجعلها من العربات المميزة ولذلك سوف نستعرض مواصفات عربتها الجديدة في هذه المقالة فتابعونا.

مواصفات كيا كرنفال 2021

في بداية الحديث سوف نتحدث عن التصميم الخارجي للسيارة الذي يميز كيا كرنفال 2021 بالطبع.

حيث أن السيارة تأخذ قوتها من محرك MPI وهو محرك بستة أسطوانات بسعة 3.5 لتر لكي يولد قوة 272 حصان وعزم دوران 331 نيوتن.متر، كما أن المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات وله نظام دفع ثنائي، وتتميز السيارة أيضاً بإمكانية صرف وقود تقدر بـ 11.6 كم/لتر، بالإضافة لخزان وقود تبلغ سعته 72 لتر.

حيث تتمتع السيارة بتصميم عملي أنيق.

بالإضافة إلى أن السيارة تمتلك مصابيح أمامية ليد مزدوجة.

كما أنها تمتلك مصابيح خلفية ليد بالإضافة لكشافات ضباب أمامية.

كذلك عربة كيا تمتلك فتحة سقف.

تمتلك فتحة سقف. العربة لديها أبواب جانبية كهربائية “ذكية”.

كما انه تمتلك السيارة مقابض مغطاة بالكروم.

مع مرايا جانبية بطي آلي

والسيارة تتوفر بجنوط بمقاس 18 أو 19 بوصة

كيا كرنفال 2021 ليموزين

أما بخصوص قياسيات السيارة فتتمتع كيا ليموزين ببعض المواصفات في داخلية السيارة وهي :

تمتاز سيارة Kia 2021 بمقصورة رحبة لكي تتسع لجميع أفراد الأسرة حيث : تتسع السيارة لـ 8 أفراد في مقاعد من القماش أو الجلد. بالإضافة إلى مقاعد أمامية مبردة. كما أن لها زر الخاص بتشغيل المحرك وذلك بالإضافة لإمكانية تشغيل المحرك عن بعد. كذلك بالإضافة إلى مقود أنيق به ميزة التحكم في السرعة. كما انه يمكن التحكم في ارتفاع كرسي السائق بشكل يدوي أو كهربائي وذلك حسب الفئة. وذلك بالتوازي مع التحكم في وضعية السائق بشكل كهربائي بالإضافة إلى مرايا داخلية “تعتيم يدوي” أو آلي في الفئة الأعلى. كما أن هناك ستائر تظليل بشكل جانبي على الأبواب الخلفية بالإضافة لباب خلفي كهربائي ذكي.

بمقصورة رحبة لكي تتسع لجميع أفراد الأسرة حيث :

بغض النظر عن وجود كاميرا خلفية أو محورية حسب الفئة.

سيارة كيا كرنفال 2021 بها مكيف عادي أو أوتوماتيكي حسب الفئة.

بها مكيف عادي أو أوتوماتيكي حسب الفئة. كما أن بها شاحن لاسلكي.

وشاشة عدادات بمقاس 4.2 بوصة لكي تصبح 12.3 بوصة في الفئة الأعلى.

كذلك شاشة ملاحة مع 5 إلى 7 مخارج USB.

ونظام صوتي بوز مع شاشة لمسية بمقاس 8 بوصة لكي تصبح 12.3 بوصة في الفئة الأعلى.

نظام الترفيه في العربةأنظمة الأمان والسلامة في كيا كرنفال 2021

السيارة كيا 2021 تتوفر بالكثير من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة مثل :

تمتلك السيارة مثبت السرعة الذكي.

كذلك المكابح الإلكترونية ومانع الانحدار.

كما أنها تمتلك وسائد هوائية أمامية وخلفية وستائر هوائية.

بالإضافة إلى وسادة هوائية للركبة.

وكذلك شاشة رؤية محيطية 360 درجة.

وهناك بعض الأنظمة في العربة تأتي كالتالي:

نظام مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي

كما انه هناك نظام مساعدة تجنب التصادم للنقط العمياء Blind spots.

بها شاشة لرؤية زوايا النقط العمياء.

نظام لتنبيه وجود ركاب بالمقاعد الخلفية مع حساس.

كيا كرنفال 2021 سعرها

تتوفر كيا كرنفال 2021 عند الوكيل بالسعودية وهو “شركة كيا الجبر” والأسعار تشمل اللوحات والضريبة والنقل:

سيارة كيا كرنفال LX S1 ويبلغ سعرها 134,145 ريال سعودي

كيا كرنفال EX L1 ويبلغ سعرها 162,090 ريال سعودي.

كيا كرنفال EX L2 ويبلغ سعرها 180,950 ريال سعودي.

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن مواصفات كيا كرنفال 2021 و كيا كرنفال ليموزين قد نالت إعجابكم ودمتم بالصحة والعافية.