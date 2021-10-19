تخفيض مذهل % 20 على كيا سبورتاج 2021 الاقتصادية العائلية تعرف على السعر الجديد

تخفيض مذهل % 20 على كيا سبورتاج 2021 الاقتصادية العائلية تعرف على المواصفات والسعر الجديد، إذا كنت تبحث عن سيارة واسعة بحجم ضخم تكفي لعائلتك بالكامل، سيارة مناسبة للصحاري والمدن متعددة الإستخدام، فإن كيا سبورتاج هي الإختيار الأمثل لك، وقد انخفضت سعر السيارة بنسبة تتجاوز % 20 ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين، تخفيض مذهل % 20 على كيا سبورتاج 2021 الاقتصادية العائلية تعرف على المواصفات والسعر الجديد.

تخفيض مذهل % 20 على كيا سبورتاج 2021

تتميز السيارة فئة ستاندر بمحرك 1600 سي سي 1.6 لتر 4 سلندر، قير اوتوماتيك 6 سرعات تعمل بنظام الدفع الأمامي، تتميز سيارة كيا سبورتاج 2021 ستاندر جنوط مقاس 17 إنش، كما أن السيارة إقتصادية من الطراز الأول حيث تمنحك إمكانية السير مسافة 14.9 كيلومتر بإستخدام لتر واحد من بنزين فئة 91، وقد انضمت السيارة إلى سلسلة التخفيضات المقامة الأن بالمملكة ستتوفر بسعر 83 ألف و 375 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 103 ألف و 300 ريال، وتخفيض مذهل يتجاوز % 20 .

مواصفات كيا سبورتاج 2021 ستاندر

تتميز السيارة بسقف حديدي مع إشارات على المرايا الكهربائية الخارجية ذو خاصية الطي، بالإضافة إلى كشافات ضباب وحنايا عفش مع شبك أمامي ضخم من الكروم مع إطارات كروم للشبك وإطارات كروم على نوافذ السيارة، حساسات خلفية مع ريموت لسيارة كيا سبورتاج 2021 ستاندر، تتميز السيارة بشنطة متسعة جداً لتكفي حقائب سفر للسيارة العائلية الإقتصادية صاحبة الخمس مقاعد، السيارة ضخمة تكفي عائلة بأكملها وتقدمها أحد أفضل شركات السيارات حول العالم العملاقة كيا، تتوفر السيارة الأن بخصم ضخم لدى معارض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات في الرياض.

داخلية كيا سبورتاج 2021 ستاندر

تتميز السيارة بداخلية مزيج بين الأسود والرمادي بالإضافة إلى مقاعد قماشية سوداء، زجاج كهربائي بالكامل مع مرايا كهربائية، مقود مكسي جلد يمكنك من خلاله التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة بالإضافة إلى عداد الرحلات، فتحات تكييف خلفية مع مسند وسطي للمقاعد الخلفية، مسند أمامي وسطي درج مع مواصفات الأمن والسلامة بالكامل من فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني مع عدد 2 ايرباج و خمس أحزمة أمان، تخفيض مذهل % 20 على كيا سبورتاج 2021 الاقتصادية العائلية تعرف على المواصفات والسعر الجديد.