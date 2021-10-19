سعر ومواصفات سيارة أكيورا انتجرا الجديدة 2023 وموعد طرح Integra

سيارة أكيورا انتجرا الجديدة وهي ما سوف تعيد اسم انتجرا من جديد، كما أعلن جون إيكيدا المسئول عن الشركة الكوبية، وهي سيارة رياضية مدمجة جديدة من نوعها من هذا الطراز، وقد اشتهرت الشركة اليابانية هوندا بتصميم وصناعة السيارات التي تتسم بالفخامة والذوق الرفيع، وهي مناسبة جدا لمن يحبون اقتناء الجودة والجمال، ومن حين لأخر تقوم الشركة بالتشويق لهذا الموديل الجديد، لتشويق العملاء والعمل على البحث عنه عبر الشبكة العنكبوتية، ومن خلال موقعنا سنحاول أن نعرض كل ما يتعلق بهذه السيارة الجديدة.

مواصفات سيارة أكيورا انتجرا الجديدة

سيارة أكيورا انتجرا الجديدة وهي من صنع الشركة اليابانية هوندا:

تندرج سيارة أكيورا انتجرا الجديدة تحت السيدان، وهي سيارة رياضية فخمة.

من المتوقع أن تأتي السيارة بمحرك 3,5 لتر، قوة المحرك 600 حصان.

كذلك بها عزم دوران 492 لف/ متر، وناقل حركة يدوي 6 سرعات.

سيارة تعمل بنظام دفع رباعي.

بها شاشة للكشف عن الطريق الخلفي.

وسماعات صوت أمامية وخلفية.

كذلك حامل أكواب بجوار المقعد الأمامي.

أما الكراسي مصنوعة من الجلد ذو الخامة الممتازة، وإضاءة داخلية أمامية وخلفية.

والأزرار مخصصة لأوضاع القيادة على يمين السائق.

كذلك ناقل الحركة مغلف بالجلد المغطى بالألومنيوم المزين باللون الأحمر.

تصميم سيارة انتجرا 2023 من الداخل

يأتي التصميم الخارجي انتجرا الجديدة كتصميم مبهر بشتى المقاييس التي عرفها عالم السيارات، حيث يتضمن

إنها سيارة هاتشباك فخمة، مع إضاءة ليد قوية.

كما بها واجهه أمامية مميزة المصابيح، وخط سقف مائل بشكل مميز عن غيرها.

المصابيح الأمامية تأخذ شكل مصابيح الطائرة.

سعر Integra 2023 الجديدة

من المرجح أن سيارة Integra سوف تختلف عن السابق، من حيث التصميم والدقة وأيضا الفخامة، وسوف تضاهي الموديل السابق سيفيك هوندا، ومن الأخبار المؤكدة أنه المحرك سوف يكون 6 سلندر، بقوة دفع هائلة، من طراز مانيوال، والتي تحافظ علية الشركة اليابانية في كل السيارات الخاصة بها، مع ناقل حركة 6 سرعات، وقد حافظت الشركة اليابانية هوندا على كافة التفاصيل الخاصة بتلك السيارة لتشويق العملاء، مع التصريح بالحفاظ على كافة الجينات الوراثية الخاصة بالشركة، وسوف تقوم بدفع الموديل الجديد للولايات المتحدة بسعر 169,500 دولار، و 350 موديل فقط للبيع.