عملاقة السيارات “هيونداي إلنترا 2022” Hyundai Elantra بالاسعار والمواصفات

عملاقة السيارات “هيونداي إلنترا 2022” Hyundai Elantra تصنف هذه السيارة من بين أكثر السيارات شهرة بالرغم من حداثة إنتاجها بواسطة إحدى الشركات العالمية وهي جي بي غبورأوتو وانضم تلك السيارة إلى نوعية السيارات السمارت وأكثر ما يميز هذه السيارة لدى عشاق السيارات وهي تواجد عناصر الأمان وأنظمة تحكم مميزه أثناء القيادة وتملك عمر افتراضي طويل نظرًا لجودة ومتانة المواد المختارة أي تصنيعها كما نستطيع القول بأن السيارة منذ بدء طرحها داخل الأسواق قامت الشركة بالإعلان عن أسعارها للفئات المختلفة لنا مع المواصفات العامة المميزة داخل السيارة تابعوا معنا الان.

نستطيع القول إن مواصفات هذه السيارة كبيرة ولا يسع المجال لذكر كل منها بين المواصفات والمزايا الترفيهية والتقنية. او مواصفات المحرك والشكل الخارجي وغيرها من البيانات التي قامت بعرضها شركة جي بي غبور أوتو ولكن نقدم هذا الجزء البسيط عن أهم المزايا المتواجدة

يحتوي على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سم مكعب وقوة مقدرة 127.5 حصان وعزم دوران 157 نيوتن متر / متر.

مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يحافظ على موقع 100 كيلومتر في 11.6 في ثانية.

لديها مجموعة من المعدات والأشياء الفاخرة أبرزها عجلات مقاس 15 بوصة وحامل بشاشة 4.2 بوصة.

اشغال يدوي تكييف الهواء ، مع مخرج هواء خلفي ، ونوافذ كهربائية ، وداخل مقعد القش ، مع وظيفة التحكم في المقاعد الامامية.

سلسلة الطاقة. عجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بكاميرا خلفية بمستشعر ضوئي ووسادة هوائية.

هذه السيارة بها 6 مكبرات صوت ، ومدخل راديو 1758 مزود ببلوتوث يمكن تشغيله عن طريق الهواتف المحمولة ، شاحن لاسلكي للهاتف المحمول.

بالرغم من حداثة إنتاج وطرح السيارة إلا أن الشركة المنتجة استطاعت أن تطرح ما يقرب من 7 فئات اساسية لهذه السيارة لاصدارات عام 2022 وتندرج أسعارها تبعًا للتالي:-