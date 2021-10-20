قنبلة الموسم.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية افخم وارخص سيارة بمواصفات واسعار مذهلة

قنبلة الموسم.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية ، قامت الشركة اليابانية تويوتا بإصدار السيارة الأحدث تويوتا بيلتا 2022 بالتعاون مع سوزوكي والتي تكون البديل للسيارة ياريس سيدان بعد أن تم توقف تصنيعها، كما أن شركة تويوتا تعمل على نسختها من سوزوكي سياز والتي سيطلق عليها اسم تويوتا بيلتا وقد تم تسريب العديد من صور السيارة عبر شبكات الانترنت، وتعتبر تلك السيارة من طراز سيارات سوزوكي سياز ولكنها سوف تأتي بشعار سيارة تويوتا المعروفة مع عمل بعض من التعديلات بالإضافة إلى الكماليات التي تلبي جميع مطالب الأشخاص الذين لديهم رغبة في شراء تلك السيارة. قنبلة الموسم.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية قنبلة الموسم.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية تمتلك سيارة تويوتا بيلتا 2022 الكثير من المواصفات التي يريدها كل شخص أن تكون في السيارة الخاصة به وتلك المواصفات تكون فريدة من نوعها ومنها التالي: في السيارة محرك 1500 سي سي تبلغ قوته لحوالي 105 حصان.

بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات أيضاً يوجد بها ناقل يدوي يحتوي على 5 سرعات.

الصندوق الخلفي للسيارة تبلغ مساحته 495 لتر أما خزان الوقود فتكون سعته 42 لتر تتسارع السيارة من وضع الثبات لحوالي 100 كيلو متر بالساعة في حوالي 12 ثانية.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل بنظام اللمس يصل حجمها 7 بوصة كما تعمل بنظام أي أو إس أو أندرويد.

تتسع السيارة إلى حوالي 5 أفراد فهي مزودة بنظام التحكم عن بعد والثبان أثناء السير على الطرقات السريعة وتصل السعة اللترية لمحرك السيارة 1.5 لتر.

بها مصابيح ضبابية أممية وخلفية ويمكن التحكم في مستوى الاضاءة.

بالسيارة مرآة تعتيم داخلية تعمل أوتوماتيك أما المقابض الخارجية للسيارة فهي تكون من الكروم.

تحتوي على تكييف أوتوماتيك ديجيتال وتكون كسوة المقاعد مصنوعة من الجلد.

المقعد الخاص بسائق السيارة قابل لتعديل الارتفاع والأبواب بكسوة بملمس من الجلد.

يحتوي محرك السيارة على اسطوانات رباعية الشكل بسعة تخزين تتحمل 1.5 لتر. سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون كثيراً عن سعر سيارة تويوتا بيلتا اليابانية ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن سعر السيارة ولم تقوم الشركة المنتجة للسيارة عن أي تفاصيل خاصة عن قيمة السيارة وطرق الحصول عيها كل ما تم توضيحه هو مواصفات وكماليات سيارة تويوتا بيلتا. الوسوم

قنبلة الموسم.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية ، قامت الشركة اليابانية تويوتا بإصدار السيارة الأحدث تويوتا بيلتا 2022 بالتعاون مع سوزوكي والتي تكون البديل للسيارة ياريس سيدان بعد أن تم توقف تصنيعها، كما أن شركة تويوتا تعمل على نسختها من سوزوكي سياز والتي سيطلق عليها اسم تويوتا بيلتا وقد تم تسريب العديد من صور السيارة عبر شبكات الانترنت، وتعتبر تلك السيارة من طراز سيارات سوزوكي سياز ولكنها سوف تأتي بشعار سيارة تويوتا المعروفة مع عمل بعض من التعديلات بالإضافة إلى الكماليات التي تلبي جميع مطالب الأشخاص الذين لديهم رغبة في شراء تلك السيارة. قنبلة الموسم.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية قنبلة الموسم.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية تمتلك سيارة تويوتا بيلتا 2022 الكثير من المواصفات التي يريدها كل شخص أن تكون في السيارة الخاصة به وتلك المواصفات تكون فريدة من نوعها ومنها التالي: في السيارة محرك 1500 سي سي تبلغ قوته لحوالي 105 حصان.

بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات أيضاً يوجد بها ناقل يدوي يحتوي على 5 سرعات.

الصندوق الخلفي للسيارة تبلغ مساحته 495 لتر أما خزان الوقود فتكون سعته 42 لتر تتسارع السيارة من وضع الثبات لحوالي 100 كيلو متر بالساعة في حوالي 12 ثانية.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل بنظام اللمس يصل حجمها 7 بوصة كما تعمل بنظام أي أو إس أو أندرويد.

تتسع السيارة إلى حوالي 5 أفراد فهي مزودة بنظام التحكم عن بعد والثبان أثناء السير على الطرقات السريعة وتصل السعة اللترية لمحرك السيارة 1.5 لتر.

بها مصابيح ضبابية أممية وخلفية ويمكن التحكم في مستوى الاضاءة.

بالسيارة مرآة تعتيم داخلية تعمل أوتوماتيك أما المقابض الخارجية للسيارة فهي تكون من الكروم.

تحتوي على تكييف أوتوماتيك ديجيتال وتكون كسوة المقاعد مصنوعة من الجلد.

المقعد الخاص بسائق السيارة قابل لتعديل الارتفاع والأبواب بكسوة بملمس من الجلد.

يحتوي محرك السيارة على اسطوانات رباعية الشكل بسعة تخزين تتحمل 1.5 لتر. سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون كثيراً عن سعر سيارة تويوتا بيلتا اليابانية ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن سعر السيارة ولم تقوم الشركة المنتجة للسيارة عن أي تفاصيل خاصة عن قيمة السيارة وطرق الحصول عيها كل ما تم توضيحه هو مواصفات وكماليات سيارة تويوتا بيلتا.

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