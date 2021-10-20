الوحش الاسطورى.. سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية اسطورة الدفع الرباعى بالاسعار والمواصفات

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الوحش الاسطورى.. سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية ، يحب كل شخص التعرف عن أسعار ومواصفات السيارة التي يرغب في شراؤها، ومن أكثر أنواع السيارات بحثاً في هذا الوقت هي سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية، حيث أنها واحدة من أفخم السيارات التي قامت بإصدارها شركة كيا موتورز وتكون السيارة صناعة كوريا وصنفت من أفضل السيارات المدمجة لهذه السنة وتتوفر سيارة كيا سيراتو بسعر يناسب الجميع وتتمتع بكثير من المزايا التي تجعل منها السيارة رقم واحد على طرقات المملكة السعودية المعروفة بصعوبتها، ويوجد من السيارة حوالي 5 خمس أشكال مختلفة وبألوان عديدة كالأبيض والأحمر والأزرق والأسود وتقدم السيارة بأسعار مختلفة على حسب كل دولة واليوم سوف نقدم إليكم أسعار ومواصفات السيارة.
الوحش الاسطورى.. سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية
لقد وصل لسوق السيارات بالمملكة السعودية ولأول مرة واحدة من أفضل أنواع السيارات الجديدة والتي أتت بتصميم رائع وجديد تم طرحه بالسوق السعودي ولكن تم تغيير شعار كيا لشعار آخر جديد، وتتمتع السيارة بأنها ذات محرك سمارت ستريم 1.6 لتر، وقد يصل سعر سيارة كيا سيراتو موديل عام 2022 الفئة الأولى 20.157 ألف دولار أمريكي، والفئة الثانية من السيارة تصل قيمتها إلى حوالي 21.709 ألف دولار أمريكي، وطراز كيا سيراتو الفئة الثالثة بثمن 25.354 ألف دولار أمريكي، والفئة الرابعة وهي الأعلى طرازاً جي تي بسعر مميز 28.689 ألف دولار أمريكي.مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022
تمتلك السيارة الكثير من المواصفات الرائعة والتيس تميزها عن أي سيارة أخري ومن أهمها التالي:
- التصميم الداخلي للسيارة أكثر من رائع فنلاحظ وجود شاشة مالتيميديا ترفيهية بالكونسول الوسطي يعتمد تشغيلها على العمل باللمس بالإضافة إلى أنها مزودة بنظام خرائط لتحديد الوجهات ويعمل بأحدث التقنيات المتطورة.
- بجانب وجود شاشة معلوماتية خاصة بالسائق لكي تساعده على عرض أهم المعلومات الخاصة بالسيارة والمتعلقة بالمقود المتعدد المهام لكي يستطيع التحكم بأنظمة السيارة.
- السيارة مزودة بمكيف هواء مزدوج بمكيف هواء يعمل بأعلى تقنية.
- جاءت السيارة بمحرك يحتوي على 4 اسطوانات بصل تبلغ حوالي 2000 سي سي لكي يكون بإمكانه توليد قوة 150 حصان ومزود بعزم دوران أقصى يصل لحوالي 192 نيوتن متر.
- السيارة مزودة بواجهة أمامية وخلفية مميزة مزودة بمصابيح تعتمد على الإضاءة الليد.
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الوحش الاسطورى.. سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية ، يحب كل شخص التعرف عن أسعار ومواصفات السيارة التي يرغب في شراؤها، ومن أكثر أنواع السيارات بحثاً في هذا الوقت هي سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية، حيث أنها واحدة من أفخم السيارات التي قامت بإصدارها شركة كيا موتورز وتكون السيارة صناعة كوريا وصنفت من أفضل السيارات المدمجة لهذه السنة وتتوفر سيارة كيا سيراتو بسعر يناسب الجميع وتتمتع بكثير من المزايا التي تجعل منها السيارة رقم واحد على طرقات المملكة السعودية المعروفة بصعوبتها، ويوجد من السيارة حوالي 5 خمس أشكال مختلفة وبألوان عديدة كالأبيض والأحمر والأزرق والأسود وتقدم السيارة بأسعار مختلفة على حسب كل دولة واليوم سوف نقدم إليكم أسعار ومواصفات السيارة.
الوحش الاسطورى.. سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية
لقد وصل لسوق السيارات بالمملكة السعودية ولأول مرة واحدة من أفضل أنواع السيارات الجديدة والتي أتت بتصميم رائع وجديد تم طرحه بالسوق السعودي ولكن تم تغيير شعار كيا لشعار آخر جديد، وتتمتع السيارة بأنها ذات محرك سمارت ستريم 1.6 لتر، وقد يصل سعر سيارة كيا سيراتو موديل عام 2022 الفئة الأولى 20.157 ألف دولار أمريكي، والفئة الثانية من السيارة تصل قيمتها إلى حوالي 21.709 ألف دولار أمريكي، وطراز كيا سيراتو الفئة الثالثة بثمن 25.354 ألف دولار أمريكي، والفئة الرابعة وهي الأعلى طرازاً جي تي بسعر مميز 28.689 ألف دولار أمريكي.مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022
تمتلك السيارة الكثير من المواصفات الرائعة والتيس تميزها عن أي سيارة أخري ومن أهمها التالي:
- التصميم الداخلي للسيارة أكثر من رائع فنلاحظ وجود شاشة مالتيميديا ترفيهية بالكونسول الوسطي يعتمد تشغيلها على العمل باللمس بالإضافة إلى أنها مزودة بنظام خرائط لتحديد الوجهات ويعمل بأحدث التقنيات المتطورة.
- بجانب وجود شاشة معلوماتية خاصة بالسائق لكي تساعده على عرض أهم المعلومات الخاصة بالسيارة والمتعلقة بالمقود المتعدد المهام لكي يستطيع التحكم بأنظمة السيارة.
- السيارة مزودة بمكيف هواء مزدوج بمكيف هواء يعمل بأعلى تقنية.
- جاءت السيارة بمحرك يحتوي على 4 اسطوانات بصل تبلغ حوالي 2000 سي سي لكي يكون بإمكانه توليد قوة 150 حصان ومزود بعزم دوران أقصى يصل لحوالي 192 نيوتن متر.
- السيارة مزودة بواجهة أمامية وخلفية مميزة مزودة بمصابيح تعتمد على الإضاءة الليد.
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