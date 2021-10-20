الوحش الاسطورى.. سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية اسطورة الدفع الرباعى بالاسعار والمواصفات

الوحش الاسطورى.. سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية ، يحب كل شخص التعرف عن أسعار ومواصفات السيارة التي يرغب في شراؤها، ومن أكثر أنواع السيارات بحثاً في هذا الوقت هي سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية، حيث أنها واحدة من أفخم السيارات التي قامت بإصدارها شركة كيا موتورز وتكون السيارة صناعة كوريا وصنفت من أفضل السيارات المدمجة لهذه السنة وتتوفر سيارة كيا سيراتو بسعر يناسب الجميع وتتمتع بكثير من المزايا التي تجعل منها السيارة رقم واحد على طرقات المملكة السعودية المعروفة بصعوبتها، ويوجد من السيارة حوالي 5 خمس أشكال مختلفة وبألوان عديدة كالأبيض والأحمر والأزرق والأسود وتقدم السيارة بأسعار مختلفة على حسب كل دولة واليوم سوف نقدم إليكم أسعار ومواصفات السيارة.

الوحش الاسطورى.. سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية

لقد وصل لسوق السيارات بالمملكة السعودية ولأول مرة واحدة من أفضل أنواع السيارات الجديدة والتي أتت بتصميم رائع وجديد تم طرحه بالسوق السعودي ولكن تم تغيير شعار كيا لشعار آخر جديد، وتتمتع السيارة بأنها ذات محرك سمارت ستريم 1.6 لتر، وقد يصل سعر سيارة كيا سيراتو موديل عام 2022 الفئة الأولى 20.157 ألف دولار أمريكي، والفئة الثانية من السيارة تصل قيمتها إلى حوالي 21.709 ألف دولار أمريكي، وطراز كيا سيراتو الفئة الثالثة بثمن 25.354 ألف دولار أمريكي، والفئة الرابعة وهي الأعلى طرازاً جي تي بسعر مميز 28.689 ألف دولار أمريكي.

مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022

تمتلك السيارة الكثير من المواصفات الرائعة والتيس تميزها عن أي سيارة أخري ومن أهمها التالي: