اليابانى المدلع.. سيارة لاند كروزو من تويوتا بالسعودية الشكل الجديد بمواصفات واسعار جبارة من الاخر

اليابانى المدلع.. سيارة لاند كروزو من تويوتا بالسعودية ، تعتبر سيارة لاند كروزو واحدة من أشهر أنواع سيارات تويوتا اليابانية والأكثر فخامة والتي انجذب إليها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وتكون السيارة الأنسب لمحبين اقتناء السيارات التي تشبه السيارات الرياضية بجميع بفئاتها متنوعة الاستخدامات، حيث أنها تعد من السيارات التي تكون مناسبة للسير على الطرقات الصعبة مثل الرمال والطين والصحراء، وسوف نستعرض لكم اليوم أهم مواصفات ومميزات وأسعار سيارة لاند كروز التي أطلقتها شركة تويوتا للسوق السعودي للسيارات. اليابانى المدلع.. سيارة لاند كروزو من تويوتا بالسعودية اليابانى المدلع.. سيارة لاند كروزو من تويوتا بالسعودية تحتوي سيارة لاند كروز 2022 على مجموعة مميزة جداً من المواصفات والمميزات التي يحتاج لها كل فرد في سيارته الخاصة به ومن أهمها التالي: تمتلك السيارة محرك مكون بـ 8 اسطوانات بسعة 3.5 لتر والذي يتمكن من أن يقوم بتوليد قوة 409 حصان بعزم دوران يصل لحوالي 649 نيوتن متر.

يوجد في السيارة ناقل حركة أتوماتيكي يعمل بحوالي 10 سرعات بالإضافة إلى أنها مزودة بأعلى تقنيات التحويل التلقائي بهدف الحصول على أداء أكثر كفاءة.

أما بالنسبة إلى التصميم الخارجي فهو متين جداً ووزنه خفيف وهذا أكثر ما نجحت فيه الشركة المنتجة للشركة.

تتميز بمصابيح أمامية وخلفية إعادة تصميمها بكي تكون مناسبة لوجهة السيارة مما يجعلها لا تكون عرضه للتلف وبالتالي يزيد عمر السيارة الافتراضي.

في السيارة شاشة كبيرة 12 بوصة تقوم بعرض الكثير من الخيارات المختلفة منها الراديو وبعض الوسائط المتعددة بالإضافة إلى نظام الملاحة والنظام الجوي.

وبالنسبة لإجراءات الأمن والسلامة في السيارة فقد تم تقليل الثقل بها حتى لا تتعرض السيارة للانقلاب إذا تعرضت لحادث أو اصطدام.

تم تعديل توزيع الوزن وإضافة نظام تعليق يطلق عليه اسم نظام التعليق الديناميكي الحركي الالكتروني. اسعار سيارة تويوتا لاند كروز في السعودية اسعار سيارة تويوتا لاند كروز في السعودية يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر السيارة بسوق السيارات في المملكة العربية السعودية حتى يكون باستطاعتهم الحصول على السيارة وتكون أسعار فئة سيارة لاند كروز بالمملكة كما يلي: سعر سيارة لاند كروز الفئة الثانية تبدأ من 262.545 ريال سعودي.

ولكن يبدأ سعر لاند كروز الفئة الثالثة من 292.445 ريال سعودي.

سعر الفئة الرابعة من سيارة تويوتا لاند كروز 2022 حوالي 304.405 ريال سعودي. الوسوم

اليابانى المدلع.. سيارة لاند كروزو من تويوتا بالسعودية ، تعتبر سيارة لاند كروزو واحدة من أشهر أنواع سيارات تويوتا اليابانية والأكثر فخامة والتي انجذب إليها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وتكون السيارة الأنسب لمحبين اقتناء السيارات التي تشبه السيارات الرياضية بجميع بفئاتها متنوعة الاستخدامات، حيث أنها تعد من السيارات التي تكون مناسبة للسير على الطرقات الصعبة مثل الرمال والطين والصحراء، وسوف نستعرض لكم اليوم أهم مواصفات ومميزات وأسعار سيارة لاند كروز التي أطلقتها شركة تويوتا للسوق السعودي للسيارات. اليابانى المدلع.. سيارة لاند كروزو من تويوتا بالسعودية اليابانى المدلع.. سيارة لاند كروزو من تويوتا بالسعودية تحتوي سيارة لاند كروز 2022 على مجموعة مميزة جداً من المواصفات والمميزات التي يحتاج لها كل فرد في سيارته الخاصة به ومن أهمها التالي: تمتلك السيارة محرك مكون بـ 8 اسطوانات بسعة 3.5 لتر والذي يتمكن من أن يقوم بتوليد قوة 409 حصان بعزم دوران يصل لحوالي 649 نيوتن متر.

يوجد في السيارة ناقل حركة أتوماتيكي يعمل بحوالي 10 سرعات بالإضافة إلى أنها مزودة بأعلى تقنيات التحويل التلقائي بهدف الحصول على أداء أكثر كفاءة.

أما بالنسبة إلى التصميم الخارجي فهو متين جداً ووزنه خفيف وهذا أكثر ما نجحت فيه الشركة المنتجة للشركة.

تتميز بمصابيح أمامية وخلفية إعادة تصميمها بكي تكون مناسبة لوجهة السيارة مما يجعلها لا تكون عرضه للتلف وبالتالي يزيد عمر السيارة الافتراضي.

في السيارة شاشة كبيرة 12 بوصة تقوم بعرض الكثير من الخيارات المختلفة منها الراديو وبعض الوسائط المتعددة بالإضافة إلى نظام الملاحة والنظام الجوي.

وبالنسبة لإجراءات الأمن والسلامة في السيارة فقد تم تقليل الثقل بها حتى لا تتعرض السيارة للانقلاب إذا تعرضت لحادث أو اصطدام.

تم تعديل توزيع الوزن وإضافة نظام تعليق يطلق عليه اسم نظام التعليق الديناميكي الحركي الالكتروني. اسعار سيارة تويوتا لاند كروز في السعودية اسعار سيارة تويوتا لاند كروز في السعودية يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر السيارة بسوق السيارات في المملكة العربية السعودية حتى يكون باستطاعتهم الحصول على السيارة وتكون أسعار فئة سيارة لاند كروز بالمملكة كما يلي: سعر سيارة لاند كروز الفئة الثانية تبدأ من 262.545 ريال سعودي.

ولكن يبدأ سعر لاند كروز الفئة الثالثة من 292.445 ريال سعودي.

سعر الفئة الرابعة من سيارة تويوتا لاند كروز 2022 حوالي 304.405 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابانى المدلع.. سيارة لاند كروزو من تويوتا بالسعودية الشكل الجديد بمواصفات واسعار جبارة من الاخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.