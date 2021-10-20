أقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 5 سنوات بدون مقدم

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 5 سنوات بدون مقدم، تعتبر سيارة كيا سبورتاج من أحدث السيارات الرياضية التي تم إطلاق وينتظرها الكثير وأولهم محبي اقتناء السيارات الرياضية وتتميز السيارة بالعديد من المميزات مثل الدقة في التصميم الخارجي والداخلي للسيارة واحتوائها على عدد من وسائل الترفيه ووسائل الأمان كل هذا بالإضافة إلى سعرها المناسب للكثير كما توفر عروض تقسيط تصل حتى خمس سنوات للأشخاص الذين لا يقدرون على شراء السيارة نقدًا. عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 يوجد اكثر من فئة من سيارة كيا سبورتاچ وتتمثل عروض تلك القئات فيما يلي: الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج 2022 تعرف الفئة الأولى من السيارة باسم كيا سبورتاج اس اكس و يبلغ قيمتها حوالي 105.338 ألف ريال سعودي.

تبلغ قيمة الدفعة الأولى من السيارة حوالي 10.533 ألف ريال من سعر السيارة الأصلي ويتم دفع باقي المبلغ على دفعات شهرية.

تصل قيمة الدفعة الشهرية من قسط السيارة إلى 1.954 وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط.

تصل القيمة المضافة من سعر السيارة الأصلي إلى 31.602 ريال سعودي ويتم دفعها مع الدفعة الأخيرة من قسط السيارة. الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج 2022 الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج 2022 تعرف الفئة الثانية من السيارة باسم كيا سبورتاج ال اكس وتبلغ قيمتها حوالي 93.148 ألف ريال سعودي.

وتبلغ قيمتها حوالي 93.148 ألف ريال سعودي. يتم سداد الدفعة الأولى من قسط السيارة أولًا والتي تبلغ 9.315 ريال سعودي.

تصل قيمة القسط الشهري من السيارة إلى 1.728 ريال سعودي وكلما زادت فترة السداد زاد القسط.

في كلا الفئتين يمكن تقسيط السيارة في فترة سداد تصل إلى 60 شهر. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تتميز السيارة باحتوائها على الكثير من المواصفات والمميزات الخاصة بها ومن أهمها:

تم صناعة السيارة بالقدرة الكافية على السير في الطرق الوعرة والطرق الرملية.

تحتوي السيارة على 133 حصان ولها نظام دفع أمامي يحتفظ بأكثر من 1.6 لتر.

تحتوي السيارة من الداخل على أربع اسطوانات.

تتميز سيارة كيا سبورتاج 2022 باحتوائها على وسائل الأمان ومن أهمها الوسائد الهوائية.

باحتوائها على وسائل الأمان ومن أهمها الوسائد الهوائية. يمكن أن تسير بالسيارة لـ14 كيلومتر ولا يحدث للسيارة أي ضرر.

تتميز السيارة باحتوائها على مثبت سرعة كي تتحكم في الفرامل الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج 2022مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الوسوم

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 5 سنوات بدون مقدم، تعتبر سيارة كيا سبورتاج من أحدث السيارات الرياضية التي تم إطلاق وينتظرها الكثير وأولهم محبي اقتناء السيارات الرياضية وتتميز السيارة بالعديد من المميزات مثل الدقة في التصميم الخارجي والداخلي للسيارة واحتوائها على عدد من وسائل الترفيه ووسائل الأمان كل هذا بالإضافة إلى سعرها المناسب للكثير كما توفر عروض تقسيط تصل حتى خمس سنوات للأشخاص الذين لا يقدرون على شراء السيارة نقدًا. عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 يوجد اكثر من فئة من سيارة كيا سبورتاچ وتتمثل عروض تلك القئات فيما يلي: الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج 2022 تعرف الفئة الأولى من السيارة باسم كيا سبورتاج اس اكس و يبلغ قيمتها حوالي 105.338 ألف ريال سعودي.

تبلغ قيمة الدفعة الأولى من السيارة حوالي 10.533 ألف ريال من سعر السيارة الأصلي ويتم دفع باقي المبلغ على دفعات شهرية.

تصل قيمة الدفعة الشهرية من قسط السيارة إلى 1.954 وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط.

تصل القيمة المضافة من سعر السيارة الأصلي إلى 31.602 ريال سعودي ويتم دفعها مع الدفعة الأخيرة من قسط السيارة. الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج 2022 الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج 2022 تعرف الفئة الثانية من السيارة باسم كيا سبورتاج ال اكس وتبلغ قيمتها حوالي 93.148 ألف ريال سعودي.

وتبلغ قيمتها حوالي 93.148 ألف ريال سعودي. يتم سداد الدفعة الأولى من قسط السيارة أولًا والتي تبلغ 9.315 ريال سعودي.

تصل قيمة القسط الشهري من السيارة إلى 1.728 ريال سعودي وكلما زادت فترة السداد زاد القسط.

في كلا الفئتين يمكن تقسيط السيارة في فترة سداد تصل إلى 60 شهر. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تتميز السيارة باحتوائها على الكثير من المواصفات والمميزات الخاصة بها ومن أهمها:

تم صناعة السيارة بالقدرة الكافية على السير في الطرق الوعرة والطرق الرملية.

تحتوي السيارة على 133 حصان ولها نظام دفع أمامي يحتفظ بأكثر من 1.6 لتر.

تحتوي السيارة من الداخل على أربع اسطوانات.

تتميز سيارة كيا سبورتاج 2022 باحتوائها على وسائل الأمان ومن أهمها الوسائد الهوائية.

باحتوائها على وسائل الأمان ومن أهمها الوسائد الهوائية. يمكن أن تسير بالسيارة لـ14 كيلومتر ولا يحدث للسيارة أي ضرر.

تتميز السيارة باحتوائها على مثبت سرعة كي تتحكم في الفرامل الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج 2022مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

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