يارس 2021 بالتقسيط المريح بأقل قسط 962 ريال شهريًا يارس 2021 الوحش الياباني

يارس 2021 أحد أكثر سيارات تويوتا التي تنال ثقة المستهلكين وذلك لأنها تقدم تجربة قيادة متميزة ومتوازنة بين عناصر الأمان والأداء ولا يأتي واحداً منهم على حسب الأخر، وتقدم شركة تمويل عبداللطيف جميل عرض استثنائي على تملك يارس بالتقسيط من خلال منحها العديد من المزايا وسنذكر هذه المزايا في هذه المقالة.

ليس عليك عزيزي القارئ إذا قررت شراء يارس 2021 بفئتها دفع القسط الأول، ستقوم شركة التمويل بإسقاطه.

وفي الوقت نفسه المصروفات الإدارية ضمن إطار هذا العرض تم إلغائها.

التقسيط مريح للغاية وعلى مدة تصل إلى 60 شهر من تاريخ كتابة عقد التمويل.

يمكنك أيضا توفير المقدمة حيث يمكنك كتابة عقد التمويل للسيارة بدون سداد دفعة أولى.

يارس فئة y بقسط شهري 962 ريال على 60 شهر.

وفي الوقت نفسه 1011 قسط شهري على فئة y بلس لمدة 5 سنوات.

هناك فرصة كبيرة أمام من يريد الحصول على يارس 2021 ضمن عرض تمويل عبداللطيف جميل عليها.

العرض ينتهي بانتهاء شهر أكتوبر 2021، لذا عزيزي القارئ إذا كنت تخطط لشراء السيارة عليك اغتنم العرض.

سعة المحرك 1.5 لتر

وفي الوقت نفسه قوة المحرك هي 105 حصان.

استهلاك السيارة في الوقود جيد للغاية حيث تستهلك السيارة 5 لتر كل 100 كيلومتر.

السيارة تمتلك العديد من مقومات الأمان ومنها نظام مانع الانغلاق للفرامل.

تحتوي السيارة على جهاز لمنع السرقة يعمل بنظام الإنذار.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على نظام التحكم في ثبات المركبة.

تمتلك السيارة وسادات هوائية لتقليل آثار التصادم حال حدوثه.

تحتوي السيارة على مكيف هواء بمنطقتين.

وفي الوقت نفسه هناك راديو ومدخل USB وكذلك مدخل AUX بالإضافة إلى شاشة ذكية تحسب عدد الكيلومترات التي يمكن لسيارة قطعها.

السيارة تحتوي على بلوتوث يمكنك عزيزي القارئ من ربط هاتفك للاتصال واستقبال المكالمات وأيضا الاستماع إلى الملفات الصوتية.

50 ألف ريال سعودي لفئة Y

51 ألف و900 ريال لفئة Y PLUS.

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