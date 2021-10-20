“الاسطورة الجديدة” تويوتا تطلق سيارة بيلتا 2022 الجديدة كليا في عالم السيارات بأحدث التصميمات الجبارة

“الاسطورة الجديدة” تويوتا تطلق سيارة بيلتا 2022 الجديدة كليا تقدم شركة تويوتا لأول مرة أحدث النسخ المطورة والتي تقوم بطرحها خلال الفترات القادمة كإحدى النسخ المتميزة وهذا بخروجه عن الطقوس المعتادة والمتعارف عليها بين جمهور مستخدمي سيارات تويوتا وهذا لتصنيع السيارة الذي يبدو أخف وذنًا مع تضمين اصدارين للسيارة يختلف كل منهم تبعًا لنوعية المحرك المتوفر بداخلها ولهذا نقدم لكم اهم المزايا والمواصفات المتوفرة بداخلها والتي تهم جميع العملاء في المملكة العربية السعودية الراغبين في الاطلاع على أحدث البيانات المعلنة من قبل شركة تويوتا.

تتنوع المزايا الداخلية للسيارة بين أنواع المزايا والإمكانيات الداخلية أو الأجزاء الخارجية إلى جانب مواصفات وقدرات المحرك الداخلية تابعوا معنا الموصفات الجبارة:-

السيارة مجهزة بدفع أمامي.

تبلغ مساحة صندوق السيارة حوالي 495 لترًا ، ووظيفة تخزين الوقود بها حوالي 42 لترًا.

توفر سيارة بيلتا 2022 الجديدة أنظمة متعددة مصممة لتحسين السلامة أثناء القيادة والمعرضة للخطر.

مثل وجود وسائد هوائية متعددة وبعض أنظمة ضبط الفرامل ، بما في ذلك وجود التعرض للانزلاق ووجود وظائف EBD و ABS.

السيارة مزودة ببعض المستشعرات الخلفية وأحد الكاميرات القوية .

مع استخدم النظام الجانبي للتحرك بزاوية تصل إلى 360 درجة. إصدار تحذير عند مواجهة السرقة.

توفر السيارة مجموعة متنوعة من مزايا الترفيه مثل التكييف الداخلي ونظام اللمس الرقمي 9 بوصة للشاشة الداخلية.

اختارت الشركة تصميم المقعد جلدًا عالي الجودة مع متانة عالية لتغطيتها ، في حين أن تصميم مقعد السائق أكثر قابلية للتحكم في الارتفاع بسرعات مختلفة.

يتكون محرك السيارة من أربع أسطوانات والذي يمتلك قدرات متوسطة .

من حيث المساحة التخزينية والبالغة بمعدل 1.5 لتر ، وتبلغ السعة المركبة للمحرك حوالي 1500 سم مكعب.

وعدد الاحصنة حتى 105 حصان.

تتواجد سيارة بيلتا 2022 الجديدة كإحدى الإعلانات المصورة حتى الآن وهذا في إطار الحملات الدعايات الأولية للسيارة ولم تقم الشركة بوضع قيمة ثابتة للسيارة حيث يتوقع أن تقوم الشركة بتحديد التكلفة المادية لاصدارات السيارة خلال الفترات القادمة عند بدء طرح السيارة داخل الأسواق.