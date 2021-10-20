تخفيض جبار على سعر نيسان اكس تريل 2021 يتجاوز 12 بالمائة

تخفيض جبار على سعر نيسان اكس تريل 2021 دبل يتجاوز 12 بالمائة، نيسان اكستريل S الاقتصادية سيارة رياضية عائلية ذات تصميم داخلي متسع جداً، وتعتبر إحدى أفضل السيارات المطروحة هذا العام حيث تجمع بين كونها متعددة الاستخدام وتكفي لعائلة كاملة، إلى جانب كونها سيارة إقتصادية من الطراز الأول؛ لذا فهي الإختيار الأفضل للعائلة من كافة النواحي. نتحدث اليوم عن مواصفات فئة ستاندر من نيسان اكس تريل 2021 وأقل سعر لها داخل معارض المملكة، وذلك بعد أن حظت بتخفيض خاص تصل نسبته إلى نحو 12 في المائة.

تخفيض سعر نيسان اكس تريل ستاندر 2021

ضمن تخفيضات وكلاء نيسان بالمملكة في عروض وتصفيات نهاية العام، انخفض سعر فئة ستاندر S ذات الخمس مقاعد من نيسان اكستريل موديل 2021 بنسبة تصل إلى نحو 12 بالمائة، وأصبح أقل سعر للسيارة الآن يبلغ 85 ألف و675 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 97 ألف ريال، وذلك بمعرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بمدينة الرياض. تتميز هذه الفئة من نيسان اكس تريل بمحرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر، قوة المحرك قدرها 170 حصان والعزم 245 نيوتن . متر، القير أوتوماتيك CVT مع نظام دفع أمامي للعجلات.

يتميز الموديل الجديد من نيسان اكستريل بجنوط مقاس 17 إنش وجناح خلفي، مع شبك كروم ضخم أمامي يتوسطه شعار نيسان بالإضافة إلى مقابض كروم، إضاءات رئيسية هالوجين مع إنارة ليد نهارية أمامية وكشافات ضباب أمامية، بالإضافة إلى كشاف ضباب خلفي مع إشارات انعطاف على المرايا الجانبية ذات التحكم الكهربي. تتوفر بالسيارة إمكانية الدخول والتشغيل الذكي كما أن محركها اقتصادي للغاية، بحيث يمكنك السير مسافة 15.4 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من بنزين 91 بتقييم ممتاز بلس لصرفية الوقود.

مواصفات نيسان اكستريل S موديل 2021

يتميز التصميم الداخلي في اكس تريل فئة ستاندر باتساعه وجاذبيته في نفس الوقت، المقاعد قماشية باللون البيج مع مسند وسطي درج مكسو بالجلد للمقاعد الأمامية إلى جانب مسند وسطي خلفي. التحكم كهربائي بالكامل في الزجاج والمرايا كما يمكن التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة من خلال المقود المكسي بالجلد. السيارة بها عداد رحلات وبلوتوث ومدخل سي دي مع منافذ متعددة للشحن والطاقة وقتحات تكييف خلفية، وإذا نظرنا إلى وسائل الأمان في نيسان اكس تريل 2021 فسنجد أنها تتميز بفرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، عدد 2 إيرباج وخمس أحزمة أمان.