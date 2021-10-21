أسطورة الدفع الرباعي.. أقوي السيارات العائلية 7 راكب بمواصفات جبارة 2021/2022

أسطورة الدفع الرباعي.. أقوي السيارات العائلية 7 راكب تتواجد العديد من السيارات التي يمكنك وضعها ضمن أفضل تصنيفات السيارات العائلية وهذا تبعًا لعدة عوامل من السعر الأساسي والمزايا المزودة بها ومن بين هذه السيارات كل من سيارة مازدا، هيونداي بالسايد، فولكس فاجن تيجوان، هوندا بايلوت حيث نقدم نموذج مبسط لأهم أنواع هذه السيارات الفئة السعرية التي يمكن الشراء بها على الصعيد العالمي أو الصعيد العربي داخل المملكة العربية السعودية والتي تعد من أكثر الدول العربية بمجال السيارات.
أقوي السيارات العائلية 7 راكب بمواصفات جبارة
نقدم لكم اليوم أقوي السيارات العائلية دفع رباعي وهي كالتالي:-سيارة مازدا CX9 2021
تتواجد هذه السيارة داخل الأسواق باسعار تقريبية تبلغ قيمتها بنحو 33.960 بعملة الدولار الأمريكي بينما يبلغ سعر السيارة داخل المملكة بأسعار تبدأ من 128.000 ريال سعودي وتتوفر بها العديد من المزايا والإمكانيات الداخلية متضمنة كل من الآتي
- تزود السيارة بمحرك توربيني تم العمل على تصميمه بشكل رباعي الاسطوانات.
- إحدى أشهر السيارات التي تعمل بانظمة توفير للوقود والذي يجعلها تنافس العديد من ماركات السيارات داخل الأسواق.
- تضم السيارة شاشة متعددة الوسائط الداخلية والتي تبلغ 10.3 بوصة حيث توفر السيارة العديد من الانظمة الخاصة بالأمن على الطرقات.
- يعيب السيارة صغر الحجم والذي يجعلها محدودة على عدد أفراد بسيط مع نقل قدر بسيط من المحتويات بداخلها.
تأتي هذه الفئة من السيارة بسعر يبدء من 32.525 دولار في الأسواق العالمية بينما تتواجد هذه السيارة داخل الوكيل الحصري بالسعودية بتكلفة تبلغ 122.000 ريال سعودي وتضم هذه السيارة بعض المزايا المتمثلة في كل من الآتي
- تحوي محرك قوي v6 مع أنظمة السير باستخدام الدفع الرباعي.
- وهذا لامتلاك قدرة السيارة على التصنيف ضمن أهم السيارات العائلية بالرغم من حجم السيارة الذي ينتمي للفئة المتوسطة.
- توفر اشعار تحذير في حالة الاقتراب من تصادم السيارة في الاتجاهات الامامية.
- إلى جانب احتوائه على كل من آبل كار بلاي و أندرويد أوتو.
- تمتاز هذه السيارة بشكل خاص بأعلى معدلات ضمان تصل إلى عشرة أعوام من تاريخ الشراء بمعدل اقتطاع 100.000 ميل.
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أسطورة الدفع الرباعي.. أقوي السيارات العائلية 7 راكب تتواجد العديد من السيارات التي يمكنك وضعها ضمن أفضل تصنيفات السيارات العائلية وهذا تبعًا لعدة عوامل من السعر الأساسي والمزايا المزودة بها ومن بين هذه السيارات كل من سيارة مازدا، هيونداي بالسايد، فولكس فاجن تيجوان، هوندا بايلوت حيث نقدم نموذج مبسط لأهم أنواع هذه السيارات الفئة السعرية التي يمكن الشراء بها على الصعيد العالمي أو الصعيد العربي داخل المملكة العربية السعودية والتي تعد من أكثر الدول العربية بمجال السيارات.
أقوي السيارات العائلية 7 راكب بمواصفات جبارة
نقدم لكم اليوم أقوي السيارات العائلية دفع رباعي وهي كالتالي:-سيارة مازدا CX9 2021
تتواجد هذه السيارة داخل الأسواق باسعار تقريبية تبلغ قيمتها بنحو 33.960 بعملة الدولار الأمريكي بينما يبلغ سعر السيارة داخل المملكة بأسعار تبدأ من 128.000 ريال سعودي وتتوفر بها العديد من المزايا والإمكانيات الداخلية متضمنة كل من الآتي
- تزود السيارة بمحرك توربيني تم العمل على تصميمه بشكل رباعي الاسطوانات.
- إحدى أشهر السيارات التي تعمل بانظمة توفير للوقود والذي يجعلها تنافس العديد من ماركات السيارات داخل الأسواق.
- تضم السيارة شاشة متعددة الوسائط الداخلية والتي تبلغ 10.3 بوصة حيث توفر السيارة العديد من الانظمة الخاصة بالأمن على الطرقات.
- يعيب السيارة صغر الحجم والذي يجعلها محدودة على عدد أفراد بسيط مع نقل قدر بسيط من المحتويات بداخلها.
تأتي هذه الفئة من السيارة بسعر يبدء من 32.525 دولار في الأسواق العالمية بينما تتواجد هذه السيارة داخل الوكيل الحصري بالسعودية بتكلفة تبلغ 122.000 ريال سعودي وتضم هذه السيارة بعض المزايا المتمثلة في كل من الآتي
- تحوي محرك قوي v6 مع أنظمة السير باستخدام الدفع الرباعي.
- وهذا لامتلاك قدرة السيارة على التصنيف ضمن أهم السيارات العائلية بالرغم من حجم السيارة الذي ينتمي للفئة المتوسطة.
- توفر اشعار تحذير في حالة الاقتراب من تصادم السيارة في الاتجاهات الامامية.
- إلى جانب احتوائه على كل من آبل كار بلاي و أندرويد أوتو.
- تمتاز هذه السيارة بشكل خاص بأعلى معدلات ضمان تصل إلى عشرة أعوام من تاريخ الشراء بمعدل اقتطاع 100.000 ميل.
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