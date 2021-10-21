الالماني كلام تاني.. سيارة رولز رويس 2022 أحدث موديل بتصميم عالمي

الالماني كلام تاني.. سيارة رولز رويس 2022 رولز رويس هي إحدى السيارات ألمانية الصنع والتي طالما كانت تحمل مظاهر من الرقي في تصميمها والذي جعلها من إحدى سيارات المشاهير وهذا بالرغم من ارتفاع أسعارها والذي يأتي بسبب اهتمام الشركة المنتجة بتصميم السيارة مع وضع عدة تعديلات ترفع من مستوى الأداء ونلاحظ أحدث اصدار للشركة والذي قامت بوضع عدة مزايا اله تختلف باختلاف الفئات التي تم إنتاجها وهي رولز رويس داون، رولز رويس رايث، رولز رويس جوست، رولز رويس فانتوم ونقدم من خلال الأجزاء التالية اسعار السيارة وأهم مزاياها المتوفرة في أحدث إصداراتها لعام 2022.

اسعار هذه السيارة على وجه التحديد تتميز بالارتفاع الشديد والتكاليف المبالغ بها حيث نجد أسعارها تتراوح في الآتي

سعر السيارة داخل جمهورية مصر يصل إلى معدل ستة ملايين و113 ألف جنيه للسيارة الواحدة غير شامله دفع اي رسوم و ضرائب.

متوسط سعر السيارة في العملة السعودية يصل إلى 5005.224 ريال سعودي.

تمنح المستخدم تجربة مميزة. عبر المزايا الإضافية التي توفر لك شحن ذكي للهواتف الجوالة، مكبر صوتي بانظمة الاستريو بمعدل 12 مكبر، خاصية الكشف لتلقائي للصوت، دعم أنظمة الملاحة، بلوتوث قياسي، راديو يعمل عبر التقاط شارة الأقمار الصناعية.

تضم السيارة كشاف خاص بتوضيح الرؤية الضبابية، تواجد بعض الانظمة الخاصة ب التحكم عن بعد لدى السيارة، تمتلك مظهر أنيق عبر إضافة إحدى شغاات الشركة والتي تتخذ شكل ملاك ذو جناحين في تصميمها.

تضع سيارة رولز رويس بعض أنظم السلامه ومنها القدرة على الرؤية في الخلفية.

مع تفعيل خاصية تفادي الاصطدام ب الأجزاء الامامية للسيارة.

من أبرز أنظمة الأمان وهي توفر القدرة على تشغيل خاصية تنبيهات السلامة.

مع بعض لمكابح ذات الانظمة المتطورة والتي تمتلك قدرة في التحكم في المسار وضبطه في حالات الطوارئ.

نجد أيضا بعض أحزمة الامان والمستشعرات التي نقدم بعض التنبيهات المتعلقة بمرور المشاة.

هذا إلى جانب بعض مزايا الأمان المضافة حديثًا وهي إنذار المراقبة العمياء أثناء القيادة.

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