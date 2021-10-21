العظمة كلها| تويوتا فورتشنر 2021 تعرف علي الاسعار والمواصفات داخل الاسواق

العظمة كلها| تويوتا فورتشنر 2021 تعرف علي الاسعار والمواصفات أشهر الماركات المتوفرة داخل الأسواق العربية وهي فورتشنر 2021 والتي تتميز بتصميم الشركة لعدة إصدارات متنوعة منها تتناسب مع قدرات العملاء المادية والراغبين في شراء سيارات فورتشنر باعتبارها أشهر الماركات المتميزة بالجودة والعمر الافتراضي الطويل ونظرًا لتزايد الطلب على هذه السيارة نلاحظ الكيل المعتمد داخل المملكة يوفر مختلف الاصدارات والتي قد تزيد عن خمس نسخ بأسعار مختلفة والتي نذكر أهم أنواعها المتوفرة داخل السوق خلال الفترة الحالية. اسعار ونسخ تويوتا فورتشنر 2021 في السعودية النسخة الأولى وهي سيارة فورتشنر 2021 GX2 4X2 والتي تأتي بسعة 2.7 لتر والبالغ قيمتها بسعر يبدء من 117.875 ريال سعودي.

النوعية الثانية من السيارة وهي فورتشنر GXG 4X4 والبالغ سعتها 2.7L بقيمة 127.995 ريال سعودي.

الإصدار الثالث وهو فورتشنر GX2 diesel 4X4 والتي تصل إلى معدل 137.770 ريال بسعة تخزينية 2.4 لتر.

تتواجد من هذه السيارة العديد من الإصدارات الأخرى والتي يرتفع سعرها في بعض الأحيان ليصل إلى 168.245 ريال سعودي والتي ترتفع بالغالب داخلها سعة. التخزين بنحو 4.0 لتر. مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2021 في السعودية تتنوع مزايا الأمان المتواجدة داخل تويوتا فورتشنر والتي تعد مشتركة بداخل معظم إصدارات السيارة مثل أنظمة الحماية للقيادة وهذا عبر ABS والخاص ب التحكم في منع وإغلاق الفرامل أثناء القيادة.

القدرة على التحكم الإلكتروني في الاصطفاف الأمامي والخلفي والذي يقلل فرص الاصطدام أثناء ركن السيارة.

عرض البيانات الخاصة بالضغط داخل الإطارات مما يقدم خدمة مميزة للتحكم بها أثناء القيادة.

التحكم مقاعد السيارة من خلال القدرة على طيها او تعديلها بعدة جوانب إلى جانب تواجد إحدى المساند الجانبية لكرسي القيادة.

توفر مقبس 12v بانظمة التحكم الأمامي والقدرة على التحكم بمختلف درجات الصوت أثناء القيادة.

تتوفر داخلها عدة مزايا جانبية حيث تزود بإحدى مشغولات الأقراص CD ومدخل يو اس بي ومدخل aux وأم بي سري.

تزود السيارة بعداد يوضح المسافة المقطوعة إلى جانب إحدى المكيفات لتلطيف الجو أثناء القيادة.

تختلف طبيعة المحرك الداخلية من حيث عدد الاحصنة قدرات المحرك الداخلية.

على توليد العزم والتي تبدأ من قوة احصنة 160 ومعدل عدم 245 يرتفع بارتفاع الإصدار. الوسوم

العظمة كلها| تويوتا فورتشنر 2021 تعرف علي الاسعار والمواصفات أشهر الماركات المتوفرة داخل الأسواق العربية وهي فورتشنر 2021 والتي تتميز بتصميم الشركة لعدة إصدارات متنوعة منها تتناسب مع قدرات العملاء المادية والراغبين في شراء سيارات فورتشنر باعتبارها أشهر الماركات المتميزة بالجودة والعمر الافتراضي الطويل ونظرًا لتزايد الطلب على هذه السيارة نلاحظ الكيل المعتمد داخل المملكة يوفر مختلف الاصدارات والتي قد تزيد عن خمس نسخ بأسعار مختلفة والتي نذكر أهم أنواعها المتوفرة داخل السوق خلال الفترة الحالية. اسعار ونسخ تويوتا فورتشنر 2021 في السعودية النسخة الأولى وهي سيارة فورتشنر 2021 GX2 4X2 والتي تأتي بسعة 2.7 لتر والبالغ قيمتها بسعر يبدء من 117.875 ريال سعودي.

النوعية الثانية من السيارة وهي فورتشنر GXG 4X4 والبالغ سعتها 2.7L بقيمة 127.995 ريال سعودي.

الإصدار الثالث وهو فورتشنر GX2 diesel 4X4 والتي تصل إلى معدل 137.770 ريال بسعة تخزينية 2.4 لتر.

تتواجد من هذه السيارة العديد من الإصدارات الأخرى والتي يرتفع سعرها في بعض الأحيان ليصل إلى 168.245 ريال سعودي والتي ترتفع بالغالب داخلها سعة. التخزين بنحو 4.0 لتر. مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2021 في السعودية تتنوع مزايا الأمان المتواجدة داخل تويوتا فورتشنر والتي تعد مشتركة بداخل معظم إصدارات السيارة مثل أنظمة الحماية للقيادة وهذا عبر ABS والخاص ب التحكم في منع وإغلاق الفرامل أثناء القيادة.

القدرة على التحكم الإلكتروني في الاصطفاف الأمامي والخلفي والذي يقلل فرص الاصطدام أثناء ركن السيارة.

عرض البيانات الخاصة بالضغط داخل الإطارات مما يقدم خدمة مميزة للتحكم بها أثناء القيادة.

التحكم مقاعد السيارة من خلال القدرة على طيها او تعديلها بعدة جوانب إلى جانب تواجد إحدى المساند الجانبية لكرسي القيادة.

توفر مقبس 12v بانظمة التحكم الأمامي والقدرة على التحكم بمختلف درجات الصوت أثناء القيادة.

تتوفر داخلها عدة مزايا جانبية حيث تزود بإحدى مشغولات الأقراص CD ومدخل يو اس بي ومدخل aux وأم بي سري.

تزود السيارة بعداد يوضح المسافة المقطوعة إلى جانب إحدى المكيفات لتلطيف الجو أثناء القيادة.

تختلف طبيعة المحرك الداخلية من حيث عدد الاحصنة قدرات المحرك الداخلية.

على توليد العزم والتي تبدأ من قوة احصنة 160 ومعدل عدم 245 يرتفع بارتفاع الإصدار.

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