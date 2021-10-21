رسميا تويوتا بيلتا 2022 بديلة يارس مواصفات بيلتا مفاجأة.. الوحش الياباني

تويوتا بيلتا 2022 هي البديل لسيارات يارس سيدان بعدما أعلنت تويوتا عن توقف إنتاجها، وحققت يارس سيدان نجاحاً خرافياً واحتلت مركز متقدم في السيارات الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي سوف يضع عبء كبير على تويوتا بيلتا 2022 لكنها بحسب المواصفات القوية التي نستعرضها في هذا المقالة ستكون جديرة بحمل إيرث يارس سيدان المشرف.

تأتي السيارة بهيكل سيدان أنيق ومحرك مناسب بقوة 105 حصان 1500 سي سي.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بفئتين واحدة بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

أما الفئة الأخرى تأتي بناقل يدوي من 5 سرعات.

بيلتا 2022 الجديدة تأتي بمنظومة دفع أمامي للعجلات.

بديلة يارس تحتوي على مساحات تخزينية كبيرة بالإضافة إلى شنطة خلفية كبيرة.

تحتوي بيلتا على منظومة احتراق تساعد على التوفير في صرفية الوقود.

خزان وقود بيلتا يأتي بسعة متوسطة الحجم هي 42 لتر وليست هناك حتى الان بيانات عن معدل استهلاكها للوقود.

مواصفات بيلتا 2022 في المملكة العربية السعوديةسعر بيلتا 2022 في المملكة العربية السعودية

لم يصدر حتى الآن إشعاراً بسعر السيارة الجديدة لكنها لن تبعد في سعرها كثير عن يارس سيدان 2021 لكونها تأتي بديلة لها، وسعرها كان:

49 ألف و600 ريال سعودي.

تحتوي بيلتا على نظام مانع لانغلاق الفرامل.

وفي الوقت نفسه تحتوي على نظام يساوي بين توزيع الفرامل على العجلات في الظروف المختلفة.

تأتي السيارة بـ حساسات وكاميرا في الخلف للمساعدة على كشف الطريق اثناء الرجوع.

السيارة تحتوي على حجم جنوط ممتاز وهو 16 انش.

وفي الوقت نفسه تأتي السرعة بمثبت وتيرة تحرك.

بيلتا تحتوي على زر تشغيل وإيقاف المحرك.

وفي الوقت نفسه النظام الترفيهي في بليتا يقدم شاشة بحجم 7 انش يمكنها الاتصال بكل الهواتف.

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شركة تويوتا سوف توقف انتاج يارس سيدان لكنها سوف تبقي على الأسم لسيارة أخرى جديدة تدعى يارس GR.

وسوف تقدم يارس GR تجربة قيادة فريدة لأنها تأتي بهيكل رياضي كما سوف تحتوي السيارة على محرك يعطي قوة أكبر بقدرة 203 حصان.