سعر تأمين المركبات في ميدغلف 1443

تمتلك المملكة العربية السعودية عدد كبير من شركات التأمين على السيارات، مما يسمح للمواطن أو المقيم الذي يمتلك سيارة، اختيار الشركة المناسبة له من حيث السعر والخدمات المقدمة، حيث أن كل شركة تحدد مبلغ التأمين الذي يجب تسديده، وغالبًا ما يبدأ السعر من 750 ريال سعودي ويصل إلى 8147 ريال سعودي، ومن ضمن الخدمات التي تقدم ضمن التأمين، تسليم سيارة لصاحب التعاقد حتى انتهاء فترة تصليح سيارته التي تعرضت لحادث، ولأن ميدغلف تعتبر من جهات التأمين الجيدة في البلاد، سنوضح سعر الاشتراك بها.

سعر تأمين المركبات في ميدغلف

تقدم شركة ميدغلف مميزات عديدة إلى العملاء، مثل التأمين ضد السرقات وقطع الغيار، وإصلاح الأجزاء التالفة بالمركبة على أعلى مستوى، مع إمكانية تقسيط سعر التأمين على مدار أشهر وقبول تصليح جميع الأضرار التي قد تتعرض لها السيارات حتى خلال البراكين والهزات الأرضية والحرائق وليس حوادث الطرق فقط، إضافة إلى توفير سيارة بديلة حتى يتم الانتهاء من تصليح الأصلية؛ ليتمكن العميل من الذهاب للعمل وممارسة حياته بشكل طبيعي، كما تقدم الشركات خدمات التأمين بالكامل حتى لو كانت المركبة خارج المملكة، مما يجعل صاحبها يشعر بالأمان خلال التنقل بها بدلًا من وسائل المواصلات الأخرى.

سعر تأمين ميدغلف

سعر تأمين المركبات في شركة ميدغلف، يصل إلى 1200 ريال سعودي، ويشمل تحمل كافة الأضرار المادية التي تحدث في جسم السيارة من الخارج ودفع مبلغ دية يصل إلى 300 ألف ريال سعودي في حالة القتل الخطأ، إضافة إلى تولي تمثيل صاحب السيارة في حالة وجود قضية مرتبطة بالحوادث، وتصليح كافة الأضرار التي تحدث بالسيارة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين ريال سعودي كحد أقصى، مما يجعلها مناسبة لأصحاب السيارات السريعة والصحراوية؛ حيث أن هذه المركبات من أكثر الأنواع التي تتعرض للحوادث بسبب السرعة والسير في طرق غير ممهدة.

سحب المركبة في حالة تعطلها في الطرق.

تغيير الإطارات بشكل مجاني.

شحن البطارية بمجرد تعطلها.

تعبئة الوقود في أي مكان تتواجد فيها المركبة.

توفير وسيلة مواصلات إلى صاحب المركبة حتى يتم الانتهاء من تصليح سيارته.

في حالة نسيان مفتاح السيارة بالداخل، تقوم الشركة بفتحها.

دفع نفقات العلاج أو الأدوية أو المستشفيات طوال فترة الإقامة بها سواء للركاب أو السائق أو الطرف الثالث.

في حالة موت السائق أو الركاب أو طرف ثالث، يتم تقديم تعويض مادي على الفور.

في حالة تدمير السيارة لممتلكات أحد المواطنين، يتم دفع تعويض له من الشركة.

مميزات تأمين المركبات في ميدغلف