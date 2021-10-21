القنبلة الواعرة..أقوى عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج الفخمة فالسعودية بمواصفات ومميزات السيارة الجبارة

القنبلة الواعرة..أقوى عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج ، من منا لا يريد الحصول على أحدث فئات سيارة كيا سبورتاج التي تعتبر من أفضل أنواع سيارات الدفع الرباعي الذي يترقب نزولها غلى سوق السيارات السعودي عدد كبير من المواطنين محبين هذا النوع من السيارات الفاخرة والتي تمتلك العديد من المميزات والمواصفات التي لا يمكن ان يتم الحصول عليها في أي نوع من السيارات الأخرى، ولن يكون هذا من الأمور الصعبة جداً على البعض منهم ولكن تظل رغبة الحصول على السيارة بداخلهم، وهذا جعلنا نهتم بتلك الموضوع ونقدم لكم أقوى عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج.

القنبلة الواعرة..أقوى عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج

يوجد الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية التي لديهم رغبة كبيرة جداً أن يحصلوا على تلك السيارة بأفضل عرض تقسيط يساعدهم على السداد بفترات ميسرة وهناك العديد من العروض الذي يمكن للعميل أن يختاروا فيما بينهم، حيث أن سيارة كيا سبورتاج أس أكس هي الفئة الأولى لها وتبلغ قيمتها إلى 105ز338 ريال سعودي ويتم دفع دفعة أولى من مقدم السيارة حوالي 10.534 ريال سعودي وتكون القيمة الشهرية المراد تسديدها حوالي 1.954 ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى سيارة كيا سبورتاج 2022 فقد يصل ثمنها الأصلي ما يقارب من 1.954 ريال سعودي، وعندما تزداد مدة السداد فتزداد معها قيمة القسط الشهري الذي يسدده العميل شهرياً، أما القيمة المضافة إلى ثمن السيارة فسوف تكون حوالي 31.602 ريال ويتم إضافتها مع أخر دفعة من قيمة السيارة، ويكون قيمة الفئة الثانية من السيارة يقدر بحوالي 93.148 ريال سعودي، تصل الدفعة الأولى من السيارة 9.315 ريال والقسط الشهري تقدر قيمته بحوالي 1.728 ريال سعودي.

أهم مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

تمتلك سيارة كيا سبورتاج 2022 العديد من المواصفات والمميزات التي تكون حلم كل شخص أن تكون بالسيارة الخاصة به وهذا سبب تمسك الكثيرين في الحصول على السيارة بأي طريقة ومنها ما يلي: