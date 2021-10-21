قنبلة الموسم.. سيارة سوزوكى بسيفيتارا في السعودية احدث وافخم موديل عالمى وافضل عروض تقسيط

قنبلة الموسم.. سيارة سوزوكى بسيفيتارا في السعودية ، تعد سيارة سوزكي بسيفيتارا من أحد السيارات اليابانية والتي تقوم بتصنيعها شركة سوزوكي وتم صنعها لأول مرة في عام 1988، ومنذ هذا الوقت وأصبحت من الموديلات الأكثر شهرة ويقبل على شراء السيارة الكثيرين من محبين اقتناء السيارات، وتتمتع عن غيرها بكثير من المزايا أهمها التصميم الرائع الذي يكون عبارة عن مزيج من سيارات الدفع الرباعي والصالون بالإضافة إلى أن حجمها متوسط ويجعل السيارة تتفوق بشكل جيد ويختلف سعر السيارة عن فئتها ومواصفاتها، وفي السطور القادمة سوف نستعرض لكم عروض تقسيط سيارة بسيفيتارا وأهم مميزاتها وعيوبها.

قنبلة الموسم.. سيارة سوزوكى بسيفيتارا في السعودية

يقوم عبد اللطيف جميل بتقديم أقوى عروض التقسيط الذي يمكن من خلالها يحصل العميل على السيارة بدفعات تقسيط تصل إلى 1499 ريال سعودي ومدة سداد 60 شهر، وكما نعلم أن هناك أنواع عديدة من سيارات سوزوكي ومعظم أنواعها فمثلاً يوجد عرض تقسيط سيارة بالينو 2021 جي اكس يتم تقديمها من معرض عبد اللطيف جميل بسداد دفعات شهرية تبدأ من 969 ريال سعودي ومدة السداد على 60 شهر، ويمكن أن يتم الحصول على عرض تقسيط سيارة سوزوكي ديزاير 2021 جي ال اكس بدفعات شهرية تبدأ من 815 ريال سعودي ومدة السداد تكون على 60 شهر، وعن الطريق التعامل مع شركات عبد اللطيف جميل يمكن أن يحصل العميل على الكثير من عروض تقسيط سيارات سوزوكي المختلفة.

أهم مميزات ومواصفات سيارة سوزوكي بسيفيتارا

تمتلك سيارة سوزوكي بسيفيتار مجموعة من المواصفات والمزايا الذي تجعلها واحدة من السيارات الفريدة ومن أهم ما تتميز بها السيارة ما يلي: