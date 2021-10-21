“ملكة السيارات” سعر ومواصفات رينو ميجان 2022 الجديدة كليا في السعودية

سعر ومواصفات رينو ميجان 2022 الجديدة كليا تعد رينو ميجان من إحدى أشهر السيارات فرنسية الصنع والتي استطاعت أن تكتسب شهرة سريعة في الوطن العربي بعد رؤية امتلاك السيارة لأغلب الفنانين الأوروبي وهذا لتميزه السيارة بنوع من الأناقة والفخامة للمظهر الخارجي حيث أوضحت الشركة تمكين مختلف الراغبين في شراء الإصدار الحديث منها التوجه لموقع الشركة الرسمي وحجزها بشكل أولى وهذا من خلال الاختيار بين أكثر الإصدارات شهرة وهي LE, SE, PE ويمكنك الاطلاع على أهم مواصفات هذه السيارة العائلية كما هو موضح بالاسفل.

سعر ومواصفات رينو ميجان 2022 الجديدة كليا

تضم مواصفات السيارة العديد من الأجزاء التي قامت الشركة ب تعديلها لتحسين جودة القيادة

تضم عدة أنظمة صوتية بمعدل 6 سماعات إلى جانب تزويدها ببعض المنافذ وهي USB وAUC والقدرة. على تمكين الاقتران مع أجهزة المحمول الذكية وكل من خاصية الراديو والبلوتوث.

تم العمل على إضافة ما يقرب من ثمانية مكبرات صوتية وبعض الانظمة الخاصة بعرض الملاحة.

تعمل الأبواب والنوافذ بطريقة كهربية بينما يمكن التحكم في مستويات التكييف الداخلي بشكل يدوي.

المرايا المتواجدة في أجزاء السيارة الجانبية تمتلك خاصية تجعلها قابلة للطي والتعديل مع تصميم نوافذ السيارة ببعض مكونات الزجاج المعتمة.

الاصدارات الأعلى ضمن قوائم رينو ميجان يختلف داخلها التكييف ليعمل بانظمة اوتوماتيك وهذا ب منطقتين لتزذيف الأجواء.

تضم سيارة رينو ميجان 2022 العديد من الانظمة الخاصة ب الحماية والأمان أثناء القيادة في أقل فئاتها المنتجة والتي تضمن كل من هذه الانظمة

توفر بعض حساسات في الركن الخلفي للسيارة.

كاميرا خلفية قابلة للتعديل والتحرك في عدة اتجاهات مختلفة.

تضم محرك للسرعة ومثبت أثناء الانشغال المفاجئ عند القيادة.

تقديم اشعارات لمراقبة ضغط الهواء المتواجد داخل الإطارات للقائد بشكل دوري.

ستة وسائد هوائية موزعة بطريقة منتظمة داخل الأجزاء المهمة بالسيارة، إرسال إنذار للقائد في حالة عدم الاستقرار في المطار المحدد.

نجد ان الإصدار الحديث لموديل 2022 لفئة رينو ميجان الاربع إصدارات حتى الآن لم يتم ذكر اسعار السيارة من قبل الشركة المنتجة والتي طرحت بشكل مسبق نفس السيارة لمديل عام 2021 بأسعار من 67.700 الف ريال سعودي وهذا لأقل الاصدارات وترتفع حتى تصل إلى 78.545 الف ريال لاصدارات السيارة الأعلى والتي تؤكد لنا على احتمالية ارتفاع أسعار هذا الموديل الجديد كليًا.