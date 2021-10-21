ب 800 ريال سعودي أحصل على عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل  ومواصفات وأسعار السيارة

عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل ومواصفات وأسعار السيارة، تعتبر شركة تويوتا اليابانية واحدة من كبرى الشركات الضخمة المعروفة بصناعة أفخم المركبات، وقد قامت الشركة بطرح الإصدار الأول من سيارات تويوتا عام 1951 كأول ظهور لها في الأسواق ونالت ثقة الكثير حتى آخر إصدارات لها سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة التي يهتم الكثير بمعرفة مواصفاتها وسعرها وعروض التقسيط الخاصة بها. عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل أعلنت شركة عبد اللطيف جميل السعودي عن توفير سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 بعرض مميز لمن يريد الحصول عليها بالتقسيط لمدة 60 شهراً.

بعرض مميز لمن يريد الحصول عليها بالتقسيط لمدة 60 شهراً. بتقديم دفعة أولى قيمتها 190.084 ريال سعودي.

وتكون قيمة كل قسط شهري مبلغ 800 ريال سعودي.

والدفعة الأخيرة للمشتري المالك 105.018 ريال سعودي. عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل مواصفات ومميزات سيارات تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 تعد سيارات تويوتا لاند كروزر الجديدة إحدي السيارات العائلية الحديثة التي تمتاز بالفخامة وكبر الحجم و الأمان والأداء الفائق والتقنية الحديثة. مواصفات ومميزات سيارات تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 تحت فئة الـ SUV الرياضية. اهتمت الشركة بتحسين وتطوير تقنيات السيارة بالإضافة إلي الاهتمام بهيكل وشكل السيارة حيث بلغ طولها 4.97 متر.

وبلغ عرضها نحو 1.99 متر ، في حين بلغ ارتفاع السيارة حوالي 1.86 متر .

إضافة إلى بعض اللمسات للواجهة والشبك الأمامي تشبه التصميم الحالي.

كما تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر بنظام إضاءة متطور حيث تحتوي على 6 لمبات ليد بالخلف بالإضافة إلى المصابيح الأمامية الأصغر حجما. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 مزودة بأعلى تقنيات الحماية والأمان مثل نظام تثبيت السرعة والتحكم الأوتوماتيكي في هبوط المرتفعات تجاوز المنعطفات والانحراف عن المسار المُتبع.

مزودة بأعلى تقنيات الحماية والأمان مثل نظام تثبيت السرعة والتحكم الأوتوماتيكي في هبوط المرتفعات تجاوز المنعطفات والانحراف عن المسار المُتبع. تحتوي على كثير من وسائل الترفيه وأنظمة الاتصال مثل النظام الصوتي المتطور والبلوتوث وشحن الهاتف ومكبر الصوت و خاصية التواصل بالهواتف الذكية ، وكذلك خاصية بصمة الأصبع للتعرف على القائد. وسهولة التحكم في المناخ عن طريق ضبط التكييف،كما تتميز بتقنية رائعة تمكن من الأداء العالي والتعامل مع كافة الطرق الوعرة من خلال أنماط قيادة متعددة. كما تمتاز سيارات تويوتا لاند كروزر 2022 بمحرك ذو مواصفات متعددة ويمكن الاختيار ما بين الخيارات الثلاثة لمحركات السيارة ، وتتميز سيارة تويوتا بالكفاءة الممتازة في استهلاك الوقود. سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 تتوفر سيارات تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 بسعر يبلغ حوالي 85 ألف دولار ، وهو يعادل 318.75 ريال سعودي. سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الوسوم

عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل ومواصفات وأسعار السيارة، تعتبر شركة تويوتا اليابانية واحدة من كبرى الشركات الضخمة المعروفة بصناعة أفخم المركبات، وقد قامت الشركة بطرح الإصدار الأول من سيارات تويوتا عام 1951 كأول ظهور لها في الأسواق ونالت ثقة الكثير حتى آخر إصدارات لها سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة التي يهتم الكثير بمعرفة مواصفاتها وسعرها وعروض التقسيط الخاصة بها. عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل أعلنت شركة عبد اللطيف جميل السعودي عن توفير سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 بعرض مميز لمن يريد الحصول عليها بالتقسيط لمدة 60 شهراً.

بعرض مميز لمن يريد الحصول عليها بالتقسيط لمدة 60 شهراً. بتقديم دفعة أولى قيمتها 190.084 ريال سعودي.

وتكون قيمة كل قسط شهري مبلغ 800 ريال سعودي.

والدفعة الأخيرة للمشتري المالك 105.018 ريال سعودي. عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل مواصفات ومميزات سيارات تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 تعد سيارات تويوتا لاند كروزر الجديدة إحدي السيارات العائلية الحديثة التي تمتاز بالفخامة وكبر الحجم و الأمان والأداء الفائق والتقنية الحديثة. مواصفات ومميزات سيارات تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 تحت فئة الـ SUV الرياضية. اهتمت الشركة بتحسين وتطوير تقنيات السيارة بالإضافة إلي الاهتمام بهيكل وشكل السيارة حيث بلغ طولها 4.97 متر.

وبلغ عرضها نحو 1.99 متر ، في حين بلغ ارتفاع السيارة حوالي 1.86 متر .

إضافة إلى بعض اللمسات للواجهة والشبك الأمامي تشبه التصميم الحالي.

كما تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر بنظام إضاءة متطور حيث تحتوي على 6 لمبات ليد بالخلف بالإضافة إلى المصابيح الأمامية الأصغر حجما. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 مزودة بأعلى تقنيات الحماية والأمان مثل نظام تثبيت السرعة والتحكم الأوتوماتيكي في هبوط المرتفعات تجاوز المنعطفات والانحراف عن المسار المُتبع.

مزودة بأعلى تقنيات الحماية والأمان مثل نظام تثبيت السرعة والتحكم الأوتوماتيكي في هبوط المرتفعات تجاوز المنعطفات والانحراف عن المسار المُتبع. تحتوي على كثير من وسائل الترفيه وأنظمة الاتصال مثل النظام الصوتي المتطور والبلوتوث وشحن الهاتف ومكبر الصوت و خاصية التواصل بالهواتف الذكية ، وكذلك خاصية بصمة الأصبع للتعرف على القائد. وسهولة التحكم في المناخ عن طريق ضبط التكييف،كما تتميز بتقنية رائعة تمكن من الأداء العالي والتعامل مع كافة الطرق الوعرة من خلال أنماط قيادة متعددة. كما تمتاز سيارات تويوتا لاند كروزر 2022 بمحرك ذو مواصفات متعددة ويمكن الاختيار ما بين الخيارات الثلاثة لمحركات السيارة ، وتتميز سيارة تويوتا بالكفاءة الممتازة في استهلاك الوقود. سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 تتوفر سيارات تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 بسعر يبلغ حوالي 85 ألف دولار ، وهو يعادل 318.75 ريال سعودي. سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

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