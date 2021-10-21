عروض الجميح للسيارات على سيارة شيفورليه بليزر 2LT 2021

عروض الجميح للسيارات كثيرة ومتنوعة من ضمنها عروض سيارة شيفورليه بليزر 2LT 2021 حيث تقدم عروض على سعر النقد لا يشمل الضريبة وهذا لا يشمل إلا اللون الأبيض والأسود، كما تعد الشركة من أكبر شركات السيارات في المملكة العربية السعودية، وهي من أهم المجموعات للشركات القابضة، تستثمر تلك الشركة في شتى الصناعات كالسيارات، توليد الكهرباء، التصنيع، ويعود تأسيس تلك المجموعة القابضة إلى عام 1936، وتعد من أهم التكتلات الاقتصادية الموجودة على الأراضي السعودية، ومن خلال موقعنا سوف نعرض إحدى استثمارات هذا الصرح وعروضه في هذا العالم الكبير والمتميز.

عروض الجميح للسيارات

ومن أهم العروض المقدمة من شركة الجميح هو عرض سيارة شيفورليه بليزر 2LT 2021 والذي تقدم عروض بمواصفات وهي:

العرض النقدي لا يشمل الضريبة، كما يسري العرض على اللونين الأبيض والأسود فقط.

توفير أكثر من 21% على باقة الصيانة على كل 100,000 كم عند شراء السيارة من خلال عرض الجميح.

لا توجد نقود ربحية من خلال العرض، وعدم تحصيل رسوم إدارية عند الشراء من خلال العرض.

يتم دفع نصف المبلغ عند الشراء والنصف الأخر بعد سنتين.

وهذا العرض بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي.

تحتوي شيفرولية بليزر 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2,0 لتر، وقوة المحرك 227 حصان.

وشاحن توربيني على25 ميل، وحجم الشحن الخلفي يصل إلى 30,5 قدم.

مع إمكانية طي جميع مقاعد السيارة، والتي من ذوات ال 5 مقاعد، مع إطار احتياطي مدمج.

شفروليه بليزر 2021 سعر

وبعيدا عن عروض الجميح ، يبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية ما يقارب من 117,000 ألف ريال سعودي، ويرجع أصل منشأ تلك السيارة إلى المكسيك حيث يقارب وزنها من 1817 كم، أما عن سعرها في الولايات المتحدة 40800، كما يمكن أن يصل سعرها إلى 50000 دولار.