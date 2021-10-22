الواعرة العملاقة.. شانجان السفن الفخمة أحدث موديل 2022 في السوق السعودي

الواعرة العملاقة.. شانجان السفن الفخمة أحدث موديل 2022 تنتمي هذه السيارة لنوعية سيارات سيدان ويمكن شرائها كإحدى السيارات الشخصية الترفيه والعمل وهذا لصغر حجم السيارة وتتميز بتواجد العديد من الوكلاء الداعمين للسيارة داخل المملكة والدول العربية وهذا لاقبال المواطنين على شرائها لانخفاض سعرها وتنوع إصداراتها والتي تختلف في المزايا والتجهيزات المتاحة بداخلها وحتى تتعرف على هذه النوعية من السيارات ومعرفة مختلف الجوانب والمزايا الداخلية عبر هذه السطور المقدمة. مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 تقوم الشركة بطرح الإصدار الأول من شانجان السفن بأربع أسطوانات المحرك سعة 1400cc مع عدة.

تقنيات للمحرك. تتمثل في عدد احصنة 101 حصان، عزم الدوران 135 نيوتن،ناقل يدوي 5 سرعات اساسية.

الإصدار الثاني والثالث للسيارة صمم بمعدل اربع اسطوانات 1500cc مع عدة مزايا داخلية للمحرك.

وهي 107 حصان، 145 قوة عزم بمعدل نيوتن، ناقل اوتوماتيك للحركة بنحو 5 سرعات.

تشترك جميع إصدارات السيارة من حيث هذه المقاسات الطول يبلغ 4390 مم .

ويصل الارتفاع لمعدل 1490 مم بينما يبلغ قياس العرض حوالي 1725 مم وتخزين الحقيبة الخلفية يقدر بنحو 382 لتر. مميزات سيارة شانجان Alsvin 2022 تضم مكيف هوائي يعمل على تعديل الأجواء الشديدة داخل السيارة في طرقات السفر الطويلة.

المصابيح الامامية تم اختيارها مصنعية من الهالوجين، تزود بانظمة ثبات إلكتروني.

جنوط السيارة يبلغ 14 بوصة مع فرامل تمنع الإغلاق.

توفر مزايا ترفيهية مثل شاشة معلومات حديثة واثنين مكبر صوتي.

مع بعض المداخل الأساسية وتشغيل البلوتوث وتوفر كل من المرايا الجانبية والوسائل الهوائية.

بالرغم من جميع المزايا المتوفرة فقد قامت الشركة ب تمييز الاصدار الثالث.

ببعض الكماليات الإضافية ومنها جهاز خاص بالتحزير تجاه المسافات الخلفية.

تحكم ذاتي في ارتفاع المقعد، مثبت للسرعة، شاشة الوسائط المتعددة بمعدل 7 بوصة. اسعار سيارة شانجان السفن 2022 في السعودية تستطيع شراء شانجان السفن 2022 بمختلف فئاتها داخل المملكة وهذا لتواجد العديد من الشركات والولاء المقدمين لهذه السيارة بسعر مناسب.

حيث تبلغ إصدارات السيارة الأولي في متوسط الأسعار بنحو 32.900 ريال سعودي.

اصدار السيارة الثاني يمكنك شرائه بتكلفة تبلغ 36.900 ريال سعودي.

حيث أن أغلب الشركات الداعمة توفر موقع إلكتروني لمتابعة طلبات الشراء.

مثل م توري والمجدوعي وعبداللطيف جميل و car malaky. الوسوم

الواعرة العملاقة.. شانجان السفن الفخمة أحدث موديل 2022 تنتمي هذه السيارة لنوعية سيارات سيدان ويمكن شرائها كإحدى السيارات الشخصية الترفيه والعمل وهذا لصغر حجم السيارة وتتميز بتواجد العديد من الوكلاء الداعمين للسيارة داخل المملكة والدول العربية وهذا لاقبال المواطنين على شرائها لانخفاض سعرها وتنوع إصداراتها والتي تختلف في المزايا والتجهيزات المتاحة بداخلها وحتى تتعرف على هذه النوعية من السيارات ومعرفة مختلف الجوانب والمزايا الداخلية عبر هذه السطور المقدمة. مواصفات سيارة شانجان السفن 2022 تقوم الشركة بطرح الإصدار الأول من شانجان السفن بأربع أسطوانات المحرك سعة 1400cc مع عدة.

تقنيات للمحرك. تتمثل في عدد احصنة 101 حصان، عزم الدوران 135 نيوتن،ناقل يدوي 5 سرعات اساسية.

الإصدار الثاني والثالث للسيارة صمم بمعدل اربع اسطوانات 1500cc مع عدة مزايا داخلية للمحرك.

وهي 107 حصان، 145 قوة عزم بمعدل نيوتن، ناقل اوتوماتيك للحركة بنحو 5 سرعات.

تشترك جميع إصدارات السيارة من حيث هذه المقاسات الطول يبلغ 4390 مم .

ويصل الارتفاع لمعدل 1490 مم بينما يبلغ قياس العرض حوالي 1725 مم وتخزين الحقيبة الخلفية يقدر بنحو 382 لتر. مميزات سيارة شانجان Alsvin 2022 تضم مكيف هوائي يعمل على تعديل الأجواء الشديدة داخل السيارة في طرقات السفر الطويلة.

المصابيح الامامية تم اختيارها مصنعية من الهالوجين، تزود بانظمة ثبات إلكتروني.

جنوط السيارة يبلغ 14 بوصة مع فرامل تمنع الإغلاق.

توفر مزايا ترفيهية مثل شاشة معلومات حديثة واثنين مكبر صوتي.

مع بعض المداخل الأساسية وتشغيل البلوتوث وتوفر كل من المرايا الجانبية والوسائل الهوائية.

بالرغم من جميع المزايا المتوفرة فقد قامت الشركة ب تمييز الاصدار الثالث.

ببعض الكماليات الإضافية ومنها جهاز خاص بالتحزير تجاه المسافات الخلفية.

تحكم ذاتي في ارتفاع المقعد، مثبت للسرعة، شاشة الوسائط المتعددة بمعدل 7 بوصة. اسعار سيارة شانجان السفن 2022 في السعودية تستطيع شراء شانجان السفن 2022 بمختلف فئاتها داخل المملكة وهذا لتواجد العديد من الشركات والولاء المقدمين لهذه السيارة بسعر مناسب.

حيث تبلغ إصدارات السيارة الأولي في متوسط الأسعار بنحو 32.900 ريال سعودي.

اصدار السيارة الثاني يمكنك شرائه بتكلفة تبلغ 36.900 ريال سعودي.

حيث أن أغلب الشركات الداعمة توفر موقع إلكتروني لمتابعة طلبات الشراء.

مثل م توري والمجدوعي وعبداللطيف جميل و car malaky.

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