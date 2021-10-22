أقوي عرض جبار| تقسيط سوزوكي فيتارا 2021 من عبد اللطيف جميل في السعودية

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أقوي عرض جبار| تقسيط سوزوكي فيتارا 2021 من عبد اللطيف جميل تعد سيارة سوزوكي بسيفيتارا من أهم أنواع السيارات المتواجدة داخل الأسواق السعودية بداخل العديد من الشركات والوكالات التي تتنافس في تقديم عروضها ومن بين تلك الشركات التي تكتسب ثقة وشهرة بالغة بين مواطن المملكة وهي عبداللطيف جميل والتي تقدم أحدث عروضها خلال الفترات الحالية والتي يمكنك الاستفادة منها بالحصول على إحدى السيارات المعروضة قبل انتهاء مدة العرض وهذا من خلال التعرف على بيانات العرض الواردة ونظام تقسيط سوزوكي فيتارا 2021 تتمثل في كل من الآتي.
عروض تقسيط سيارات سوزوكي من عبداللطيف جميل
تقدم شركة عبداللطيف جميل باعتبارها واحدة من أهم الشركات المتوفرة لأنواع سيارات سوزوكي ويتضمن هذا العرض العديد من المزايا والتفاصيل المهمة التي نقوم بتوضيحها في الجزء التالي
- التقديم على الأقساط للسيارات المتواجدة داخل العرض دون دفع أي رسوم إدارية.
- تقوم الشركة بتسديد الدفعة الأولى من فترة السداد والتي قد تصل لمدة ستين شهر على التوالي.
- تتميز العروض باعتما ياها من قبل هيئة الشريعة الإسلامية والتقديم لجميع المواطنين داخل المملكة دون الحاجة الكفيل.
- يسري هذا العرض لفترات طويلة يمكنك التقديم بها قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 31 من شهر أكتوبر للعام الحالي او حتى نفاذ الكمية.
أسعار الأقساط الشهرية موديلات سوزوكي المختلفة
تختلف نسبة المدفوعات الشهرية على السيارات المتواجدة داخل العرض باختلاف إصداراتها والتي تضم هذه الأنواع واسعار السداد الشهري لها، ويمكنك التعرف بكل التفاصيل من خلال التوجه الى فروع عبد اللطيف جميل.
- سيارة سوزوكي فيتارا من اصدار GLX بدفعات شهرية كحد ادني بحوالي 1.472 ريال سعودي بينما الإصدار الثاني من السيارة بسعة 1.6 لتر تبلغ قيمة الأقساط لها بنحو 1.379 ريال.
- يشتمل العرض على إصدارات سوزوكي ديزاير من فئة GL بسعة تبلغ 1.2 لتر وسداد شهري يعادل 815 ريال شهريًا كحد أدنى للتقسيط بينما الإصدار الثاني وهو GLX بالسرعة التخزينية ذاتها يبلغ في متوسط الأقساط حوالي 843 ريال.
- سيارات سوزوكي ارتيجا من أحدث إصدارات 2022 تتراوح قيمة الأقساط بين 1.193 ريال الى 1.293 ريال بشكل شهري وهذا الدارين السيارة المتوفر داخل الأسواق السعودية.
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أقوي عرض جبار| تقسيط سوزوكي فيتارا 2021 من عبد اللطيف جميل تعد سيارة سوزوكي بسيفيتارا من أهم أنواع السيارات المتواجدة داخل الأسواق السعودية بداخل العديد من الشركات والوكالات التي تتنافس في تقديم عروضها ومن بين تلك الشركات التي تكتسب ثقة وشهرة بالغة بين مواطن المملكة وهي عبداللطيف جميل والتي تقدم أحدث عروضها خلال الفترات الحالية والتي يمكنك الاستفادة منها بالحصول على إحدى السيارات المعروضة قبل انتهاء مدة العرض وهذا من خلال التعرف على بيانات العرض الواردة ونظام تقسيط سوزوكي فيتارا 2021 تتمثل في كل من الآتي.
عروض تقسيط سيارات سوزوكي من عبداللطيف جميل
تقدم شركة عبداللطيف جميل باعتبارها واحدة من أهم الشركات المتوفرة لأنواع سيارات سوزوكي ويتضمن هذا العرض العديد من المزايا والتفاصيل المهمة التي نقوم بتوضيحها في الجزء التالي
- التقديم على الأقساط للسيارات المتواجدة داخل العرض دون دفع أي رسوم إدارية.
- تقوم الشركة بتسديد الدفعة الأولى من فترة السداد والتي قد تصل لمدة ستين شهر على التوالي.
- تتميز العروض باعتما ياها من قبل هيئة الشريعة الإسلامية والتقديم لجميع المواطنين داخل المملكة دون الحاجة الكفيل.
- يسري هذا العرض لفترات طويلة يمكنك التقديم بها قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 31 من شهر أكتوبر للعام الحالي او حتى نفاذ الكمية.
أسعار الأقساط الشهرية موديلات سوزوكي المختلفة
تختلف نسبة المدفوعات الشهرية على السيارات المتواجدة داخل العرض باختلاف إصداراتها والتي تضم هذه الأنواع واسعار السداد الشهري لها، ويمكنك التعرف بكل التفاصيل من خلال التوجه الى فروع عبد اللطيف جميل.
- سيارة سوزوكي فيتارا من اصدار GLX بدفعات شهرية كحد ادني بحوالي 1.472 ريال سعودي بينما الإصدار الثاني من السيارة بسعة 1.6 لتر تبلغ قيمة الأقساط لها بنحو 1.379 ريال.
- يشتمل العرض على إصدارات سوزوكي ديزاير من فئة GL بسعة تبلغ 1.2 لتر وسداد شهري يعادل 815 ريال شهريًا كحد أدنى للتقسيط بينما الإصدار الثاني وهو GLX بالسرعة التخزينية ذاتها يبلغ في متوسط الأقساط حوالي 843 ريال.
- سيارات سوزوكي ارتيجا من أحدث إصدارات 2022 تتراوح قيمة الأقساط بين 1.193 ريال الى 1.293 ريال بشكل شهري وهذا الدارين السيارة المتوفر داخل الأسواق السعودية.
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