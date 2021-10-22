العرض العملاق.. تقسيط تويوتا افانزا 2022 الجبار 600 ريال سعودي على 60 شهر بالاسعار والمواصفات

العرض العملاق.. تقسيط تويوتا افانزا 2022 ، تقدم الشركة اليابانية تويوتا واحدة من أحدث سيارتها وهي سيارة تويوتا افانزا 2022 الجبارة التي تمتلك الكثير من الامكانيات التي يكون وجودها مهم جداً في كل سيارة حتى توفر لصاحبها الراحة والأمان، فدائماً هواة ومحبين شراء السيارات يبحثون عن السيارة الحديثة التي تمتلك مواصفات ومميزات أعلى من أي نوع سيارة أخرى، واليوم في المملكة متوفر سيارة تويوتا افانزل 2022 التي تكون السيارة رقم واحد والأفضل بسوق السيارات السعودي وأعلنت الشركة المصنعة للسيارة عن مواصفات وأسعار السيارة التي سوف نقدمها إليكم عبر السطور القادمة.

العرض العملاق.. تقسيط تويوتا افانزا 2022

عندما يقبل أي شخص لشراء سيارة جديدة يهتم في البداية عن يتعرف على مواصفات وإمكانيات السيارة وبعدها يبدأ في التساؤل عن سعر وقيمة السيارة وبعدها يبدأ يتشاور مع نفسه إذا كان لديه القدرة على شراء السيارة ودفع قيمتها دفعة واحدة أو أن هناك بعض من عروض التقسيط الذي يمكن أن يستعين بها وتساعدها على امتلاك السيارة.

فسعر السيارة في السوق السعودي للسيارة يقدر بحوالي 58.300 ريال سعودي ويمكن الحصول على أقوى عروض تقسيط من شركة عبد اللطيف جميل الذي يعطي السيارة بمقابل قسط شهري مقدر بـ 600 ريال يتم السداد على 5 سنوات أي بحوالي 60 شهر، وبتم احتساب قيمة السيارة مع إضافة قيمة الضريبة المضافة والتي تكون بحوالي 15% بما يقارب 10.003 ريال سعودي من قيمة السيارة مع عدم إضافة مصاريف الاصدار.

مواصفات سيارة تويوتا افانزا 2022

تعد سيارة تويوتا افانزا واحدة من السيارات القادرة على تحمل المصاعب والسير على الطرقات الواعرة نظراً لما تحتوي عليه من مواصفات وإمكانيات عالية جداً يرغب كل شخص أن تكون متوفرة داخل سيارته ومنها ما يلي: