“سيارة المستقبل” كيا سبورتاج 2022 سيارة الدفع الرباعي بالمواصفات والاسعار في السعودية

“سيارة المستقبل” كيا سبورتاج 2022 سيارة الدفع الرباعي تعد هذه السيارة من أهم السيارات الرياضية المتوفرة داخل الساحة السعودية لعرض أحدث سيارات svu حيث استطاعت هذه السيارة بالحصول على المراكز الأولى في أقسام المبيعات الخاصة بالسيارات عند طرحها في الأسواق السعودية لأول مرة ويرجع ذلك لما تتميز به السيارة من قوة المحرك والعديد من المزايا الترفيهية وأنظمة الأمان بجانب تنوع أسعارها تبعًا للنسخ المتاحة والتي تمكنك من شرائها باختلاف النسخ المتواجدة والتي تتضمن هذه البيانات الأساسية. كيا سبورتاج 2022 سيارة الدفع الرباعي بالمواصفات كيا سبورتاج 2022 سيارة الدفع الرباعي بالمواصفات تتواجد في كيا 2022 في ثلاث فئات اساسية تختلف فيما بينها من الناحية السعرية والمزايا التقنية المتوفرة داخل المحرك والتي تضم هذه الأنواع التالية النسخة الأولى: يتواجد المحرك بسعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانة مع أنظمة خاصة بالحر الأمامي وقوة حصانية تبلغ 133 حصان في أعلى معدلاتها.

الثانية: تبلغ سعة التخزين الداخلية لهذه النسخة بحوالي 2.0 لتر.

بنظام رباعي الاسطوانة مع تزويد السيارة بأنظمة الجر الأمامي أو اختيار الدفع الكلى.

كما تبلغ أقصى معدلات السرعة بنحو 157 حصان.

الثالثة: تتشكل بانظمة رباعية الاسطوانات لتصل سعتها بمقدار 2.4 لتر.

بينما ترتفع معدلات الدفع الكلى بداخلها ويزداد عدد الاحصنه ليبلغ 184 حصان. مواصفات سيارة كيا سبورتاج الداخلية والترفيهية تأتي جميع نسخ السيارة بأنظمة ABS والتي تساعد في منع انزلاق الفرامل مع تواجد أنظمة EBD.

والتي تساعد في توزيع الفرامل بطريقة إلكترونية أثناء القيادة.

تتميز السيارة بتوفر إحدى التكيفات الداخلية التي تتحكم في مستوى درجات الحرارة الداخلية تبعًا لأجواء الطقس المختلفة.

بعض الفوانيس الحديثة التي تساعدك برؤية أوضح تحت الضباب.

تحكم إلكتروني عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة.

إلى جانب عجلة قيادة قادرة على التحكم في كل من مستويات الصوت وتشغيل البلوتوث وإغلاقه.

عدة مزايا ترفيهية مثل طفاية متحركة تختص بالسجائر وإحدى حوامل الأكواب الجانبية.

ومسند اليد في المستوى الخلفي للسيارة. اسعار سيارة كيا سبورتاج في السعودية الفئة الأولى : كيا سبورتاج LX يبلغ سعرها بمعدل 46.688 ريال سعودي مع إمكانية تقسيط السيارة بمعدل 866 ريال شهريًا بدفعه أولى تبلغ 4.669 ريال .

LX يبلغ سعرها بمعدل 46.688 ريال سعودي مع إمكانية تقسيط السيارة بمعدل 866 ريال شهريًا بدفعه أولى تبلغ 4.669 ريال . الثانية: كيا سبورتاج MPI بسعر يعادل 82.610 ريال سعودي.

الثالثة: كيا سبورتاج LX 2 بسعر يبلغ 95.333 ريال سعود مع إمكانية التقسيط بقيمة شهرية. تبلغ 1.768 ريال سعودي. سعر كيا سبورتاج 2022 في مصر كما ان كيا سبورتاج متواجده في مصر والسعودية وبعض الدول الاخري ويوجد 5 فئات مقدمة من سيارات كيا في مصر وهم كالتالي:- سعر الفئة الاولي 414 الف جنية.

سعرالفئة الثانية موديل 2022، 460 الف جنية.

أما سعر الفئة الثالثة من كيا سبورتاج يبلغ 495 الف جنية. الوسوم

“سيارة المستقبل” كيا سبورتاج 2022 سيارة الدفع الرباعي تعد هذه السيارة من أهم السيارات الرياضية المتوفرة داخل الساحة السعودية لعرض أحدث سيارات svu حيث استطاعت هذه السيارة بالحصول على المراكز الأولى في أقسام المبيعات الخاصة بالسيارات عند طرحها في الأسواق السعودية لأول مرة ويرجع ذلك لما تتميز به السيارة من قوة المحرك والعديد من المزايا الترفيهية وأنظمة الأمان بجانب تنوع أسعارها تبعًا للنسخ المتاحة والتي تمكنك من شرائها باختلاف النسخ المتواجدة والتي تتضمن هذه البيانات الأساسية. كيا سبورتاج 2022 سيارة الدفع الرباعي بالمواصفات كيا سبورتاج 2022 سيارة الدفع الرباعي بالمواصفات تتواجد في كيا 2022 في ثلاث فئات اساسية تختلف فيما بينها من الناحية السعرية والمزايا التقنية المتوفرة داخل المحرك والتي تضم هذه الأنواع التالية النسخة الأولى: يتواجد المحرك بسعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانة مع أنظمة خاصة بالحر الأمامي وقوة حصانية تبلغ 133 حصان في أعلى معدلاتها.

الثانية: تبلغ سعة التخزين الداخلية لهذه النسخة بحوالي 2.0 لتر.

بنظام رباعي الاسطوانة مع تزويد السيارة بأنظمة الجر الأمامي أو اختيار الدفع الكلى.

كما تبلغ أقصى معدلات السرعة بنحو 157 حصان.

الثالثة: تتشكل بانظمة رباعية الاسطوانات لتصل سعتها بمقدار 2.4 لتر.

بينما ترتفع معدلات الدفع الكلى بداخلها ويزداد عدد الاحصنه ليبلغ 184 حصان. مواصفات سيارة كيا سبورتاج الداخلية والترفيهية تأتي جميع نسخ السيارة بأنظمة ABS والتي تساعد في منع انزلاق الفرامل مع تواجد أنظمة EBD.

والتي تساعد في توزيع الفرامل بطريقة إلكترونية أثناء القيادة.

تتميز السيارة بتوفر إحدى التكيفات الداخلية التي تتحكم في مستوى درجات الحرارة الداخلية تبعًا لأجواء الطقس المختلفة.

بعض الفوانيس الحديثة التي تساعدك برؤية أوضح تحت الضباب.

تحكم إلكتروني عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة.

إلى جانب عجلة قيادة قادرة على التحكم في كل من مستويات الصوت وتشغيل البلوتوث وإغلاقه.

عدة مزايا ترفيهية مثل طفاية متحركة تختص بالسجائر وإحدى حوامل الأكواب الجانبية.

ومسند اليد في المستوى الخلفي للسيارة. اسعار سيارة كيا سبورتاج في السعودية الفئة الأولى : كيا سبورتاج LX يبلغ سعرها بمعدل 46.688 ريال سعودي مع إمكانية تقسيط السيارة بمعدل 866 ريال شهريًا بدفعه أولى تبلغ 4.669 ريال .

LX يبلغ سعرها بمعدل 46.688 ريال سعودي مع إمكانية تقسيط السيارة بمعدل 866 ريال شهريًا بدفعه أولى تبلغ 4.669 ريال . الثانية: كيا سبورتاج MPI بسعر يعادل 82.610 ريال سعودي.

الثالثة: كيا سبورتاج LX 2 بسعر يبلغ 95.333 ريال سعود مع إمكانية التقسيط بقيمة شهرية. تبلغ 1.768 ريال سعودي. سعر كيا سبورتاج 2022 في مصر كما ان كيا سبورتاج متواجده في مصر والسعودية وبعض الدول الاخري ويوجد 5 فئات مقدمة من سيارات كيا في مصر وهم كالتالي:- سعر الفئة الاولي 414 الف جنية.

سعرالفئة الثانية موديل 2022، 460 الف جنية.

أما سعر الفئة الثالثة من كيا سبورتاج يبلغ 495 الف جنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “سيارة المستقبل” كيا سبورتاج 2022 سيارة الدفع الرباعي بالمواصفات والاسعار في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.