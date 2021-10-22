“الواعرة الجبارة” تويوتا سيكويا 2022 بالمواصفات والاسعار وموعد انطلاقها في السوق السعودي

“الواعرة الجبارة” تويوتا سيكويا 2022 بالمواصفات والاسعار تطرح خلال الفترات الحالية شركة تويوتا الياباني العديد من انواع السيارات مباركات وأنظمة مختلفة والتي تجعلها تقلي رواجًا كبيرًا داخل أحدث الأسعار الخاصة بالسيارات وهذا عبر اعلانها عن أحدث موديلات السيارة لديها والتي تعرف بسيارة تويوتا سيكويا المتميزة في تعدد أنظمة الأمان والسلامة في السير على الطرقات ولهذا نقدم لكم بعض المعلومات التي قامت بتوضيحها شركة تويوتا عن هذه السيارة وكل من مزاياها الداخلية والخارجية تابعوا معنا الان.

تويوتا سيكويا 2022 بالمواصفات والاسعار

تتواجد في هذه السيارة عدة مواصفات ومميزات داخلية والتي تتضمن كل من الاتي:-

تتسع سعة السيارة الداخلية لمعدل سبع أفراد بنحو ثلاث صفوف اساسية مريحة للركاب.

تقسيم مساحة السيارة في الجزء الداخلي يبلغ 18.9 قدم في الاصطفاف الثالث من السيارة بينما يبلغ 66.6 قدم للصف الثاني ونحو 120 قدم للاصطفاف الأول.

تم تصنيع المقاعد من خلال القماش بجودة عالية مع القدرة على تعديل زوايا المقعد الخاص بالقيادة ونجد بشكل عام الجزء الأمامي من المقاعد جيد التهوية ومدفأة.

توفر نظام Entune والخاص بانظمة المعلومات والترفيه وهذا بتوفير شاشة 7 بوصة.

تتوافق أنظمة السيارة مع أنظمة أندرويد أوتو و آبل كار بلاي مع امازون اليكسا.

تتميز بتواجد نقطة اتصال عبر الواي فاي وتدعم معدل ثمانية سماعات وثلاث منافذ يو اس بي مع تشغيل البلوتوث.

تأتي السيارة الاحدث في سوق السيارات تويوتا سيكويا من الخارج بتصميم شبكي أكثر جاذبية كما يوجد بها مصابيح عالية الجودة.

تأتي الوان السيارة بالوان جذابة ومميز ة منها الاخضر وسوبر وايت والرمادي والاسود.

مقاعد مريحة للركاب ومقعد السائق قابل للتعديل بنظام الكهرباء.

في مقاعد الصف الثاني يوجد مجموعه موصلات latch، لتثبيت مقاعد الاطفال

تحتوي على بعض المصابيح الليد والتي يمكن التحكم بها من خلال تفعيل أنظمة التشغيل والإغلاق التلقائي.

تتميز بتكوين العجلات باستخدام المعادن وهذا عبر تقسيم أجزاء عضلات السيارة بمعدل 20 بوصة.

توفر بعض المصابيح في الجزء الأمامي من السيارة والذي يمنح رؤية أوضح في المستوى الضبابي.

من المتوقع أن يتم توفير هذه السيارة داخل الأسواق في الشهور الاخيرة من العام الجاري والتي يصنفع البعض أسعارها بنسبة تقريبية وفقًا إمكانياتها