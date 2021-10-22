أقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 60 شهر بدون مقدم

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 60 شهر بدون مقدم، سيارة كيا سبورتاج السيارة الرياضية التي تحتوي على الكثير من المميزات، السيارة متوفرة ب3 فئات جديدة لعام 2022، لكل فئة عرض تقسيط خاص بها ومميزات تجعلها مختلفة عن فئاتها الأخرى، قم بمعرفة عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بجميع فئاتها وسعر السيارة بالأسواق السعودية، وما يميز كل فئة عن أمثالها من الفئات. عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 يوجد أكثر من نوع وفئه لسيارة يا سبورتاج والآن سوف نقدم لكم عروض تقسيط كل فئه منهم على حدى وإليكم عروض التقسيط . عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج ال اكس 1.6 عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج ال اكس 1.6 للحصول على سيارة كيا سبورتاج بالتقسيط على أطول فترة ممكنة يمكنك ذلك بسهولة، عن طريق التفاصيل التالية: أطول فترة ممكنة لتقسيط السيارة هي 5 سنوات، وهي مدة 60 شهر.

سعر السيارة 93.148 ألف ريال سعودي.

الدفعة المقدمة للسيارة حوالي 9.315 ألف ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة للسيارة حوالي 27.945 ألف ريال سعودي.

وهذا يجعل الأقساط الشهرية التي يتوجب دفعها حوالي 1.728 ريال شهريًا.

سيارة كيا سبورتاج من السيارات الدفع الأمامي والتي لها انطباع رياضي مختلف ومتعدد الاستخدامات.

من السيارات الدفع الأمامي والتي لها انطباع رياضي مختلف ومتعدد الاستخدامات. سيارة أوتوماتيكية تحتوي على عدد 2 وسائد هوائية كنظام أمان بالسيارة للتأكد من سلامة السائق.

133 حصان، 1.6 لتر، 14.9 كم لكل لتر. عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج اي اكس 1.6 أطول فترة يمكن تقسيط السيارة كيا سبورتاج خلالها هي فترة 60 شهر(5 سنوات).

خلالها هي فترة 60 شهر(5 سنوات). سعر السيارة يصل إلي 105.338 ألف ريال سعودي.

الدفعة المقدمة لسيارة كيا سبورتاج حوالي 10.600 ألف ريال سعودي.

حوالي 10.600 ألف ريال سعودي. دفعة التملك أو الدفعة الأخيرة للسيارة حوالي 31.600 ألف ريال سعودي.

وهذا يجعل القسط الشهري للسيارة يصل إلي 1.960 ألف ريال سعودي.

السيارة لها نفس تفاصيل الفئة الأولي ولكنها ذات تطور عنها. عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج اي اكس 1.6 عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج اي اكس 2.4 السيارة تأتي بسعر 123.738 ألف ريال سعودي.

الدفعة الأولي لتقسيط سيارة كيا سبورتاج حوالي 12.374 ألف ريال سعودي.

حوالي 12.374 ألف ريال سعودي. الدفعة الأخيرة للسيارة حوالي 37.122 ألف ريال سعودي وهي دفعة تملك السيارة.

وهذا يجعل من السيارة قيمة أقساطها الشهرية حوالي 2.295 ألف ريال سعودي.

السيارة بقوة 184 حصان بخلاف الفئات الأخري منها، 13.9 كيلو متر لكل لتر، وسعتها 2.4 لتر بنزين عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج اي اكس 2.4 الوسوم

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 60 شهر بدون مقدم، سيارة كيا سبورتاج السيارة الرياضية التي تحتوي على الكثير من المميزات، السيارة متوفرة ب3 فئات جديدة لعام 2022، لكل فئة عرض تقسيط خاص بها ومميزات تجعلها مختلفة عن فئاتها الأخرى، قم بمعرفة عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بجميع فئاتها وسعر السيارة بالأسواق السعودية، وما يميز كل فئة عن أمثالها من الفئات. عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 يوجد أكثر من نوع وفئه لسيارة يا سبورتاج والآن سوف نقدم لكم عروض تقسيط كل فئه منهم على حدى وإليكم عروض التقسيط . عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج ال اكس 1.6 عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج ال اكس 1.6 للحصول على سيارة كيا سبورتاج بالتقسيط على أطول فترة ممكنة يمكنك ذلك بسهولة، عن طريق التفاصيل التالية: أطول فترة ممكنة لتقسيط السيارة هي 5 سنوات، وهي مدة 60 شهر.

سعر السيارة 93.148 ألف ريال سعودي.

الدفعة المقدمة للسيارة حوالي 9.315 ألف ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة للسيارة حوالي 27.945 ألف ريال سعودي.

وهذا يجعل الأقساط الشهرية التي يتوجب دفعها حوالي 1.728 ريال شهريًا.

سيارة كيا سبورتاج من السيارات الدفع الأمامي والتي لها انطباع رياضي مختلف ومتعدد الاستخدامات.

من السيارات الدفع الأمامي والتي لها انطباع رياضي مختلف ومتعدد الاستخدامات. سيارة أوتوماتيكية تحتوي على عدد 2 وسائد هوائية كنظام أمان بالسيارة للتأكد من سلامة السائق.

133 حصان، 1.6 لتر، 14.9 كم لكل لتر. عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج اي اكس 1.6 أطول فترة يمكن تقسيط السيارة كيا سبورتاج خلالها هي فترة 60 شهر(5 سنوات).

خلالها هي فترة 60 شهر(5 سنوات). سعر السيارة يصل إلي 105.338 ألف ريال سعودي.

الدفعة المقدمة لسيارة كيا سبورتاج حوالي 10.600 ألف ريال سعودي.

حوالي 10.600 ألف ريال سعودي. دفعة التملك أو الدفعة الأخيرة للسيارة حوالي 31.600 ألف ريال سعودي.

وهذا يجعل القسط الشهري للسيارة يصل إلي 1.960 ألف ريال سعودي.

السيارة لها نفس تفاصيل الفئة الأولي ولكنها ذات تطور عنها. عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج اي اكس 1.6 عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج اي اكس 2.4 السيارة تأتي بسعر 123.738 ألف ريال سعودي.

الدفعة الأولي لتقسيط سيارة كيا سبورتاج حوالي 12.374 ألف ريال سعودي.

حوالي 12.374 ألف ريال سعودي. الدفعة الأخيرة للسيارة حوالي 37.122 ألف ريال سعودي وهي دفعة تملك السيارة.

وهذا يجعل من السيارة قيمة أقساطها الشهرية حوالي 2.295 ألف ريال سعودي.

السيارة بقوة 184 حصان بخلاف الفئات الأخري منها، 13.9 كيلو متر لكل لتر، وسعتها 2.4 لتر بنزين عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج اي اكس 2.4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي عرض جبار عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 60 شهر بدون مقدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.