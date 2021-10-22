الوحش وصل... نيسان كيكس 2021 الجديدة كليا في السوق السعودي بالمواصفات والاسعار

الاسطورة| نيسان كيكس 2021 الجديدة كليا في السوق السعودي نيسان كيكس من السيارات التي تشهد شعبية وإقبال كبير من جميع المستهلكين، وتعتبر من السيارات التي تقع في قائمة سيارات الدفع الرباعي المتميزة، حيث أن السيارة تتحمل الطرق المتعرجة والصعبة، وتناسب للقيادة في الطرق الصحراوية والطرق الملتوية، كما أن سيارة نيسان كيكس تتميز بكونها سيارة صغيرة الحجم بشكل كبير، حيث لا تحتاج لمساحة كبيرة في الركنات، وتتميز بوجود مساحة تخزين خلفية كبيرة، ولذلك تناسب السفر لمسافات طويلة وتناسب الإنتقالات من مدينة لأخرى. وجدير بالذكر أن سيارة نيسان كيكس موديل 2021 تعتبر سيارة ذات طابع رياضي، وموفرة بشكل كبير في استهلاك الوقود، وفي تلك المقالة سنوضح لكم المزيد حول السيارة. نيسان كيكس 2021 الجديدة كليا في السوق السعودي نيسان كيكس 2021 الجديدة كليا في السوق السعودي فيما يلي سنعرض لكم كافة مواصفات سيارة نيسان كيكس: يعتبر المحرك الموجود في سيارة نيسان كيكس من أفضل المحركات التي أصدرتها شركة نيسان العالمية بقوة 118 حصان.

سيارة نيسان تتميز بوجود ناقل حركة متميز بسرعات متعددة، ويعتبر من النوع الأوتوماتيكي.

سعة المحرك تصل إلى حوالي 1600 سي سي.

السيارة موفرة في استهلاك الوقود، حيث تستهلك السيارة حوالي 6 لتر فقط لكل 100 كيلو متر، مما يعتبر مناسب بشكل كبير وغير مكلف للمسافات الطويلة.

الحد الأقصى لسرعة السيارة هو 180 كيلو متر وذلك للساعة الواحدة.

سيارة نيسان ميكس مزودة بوسادات هوائية لحماية الركاب، ويصل عددهم إلى أربعة وسادات.

السيارة مزودة بأنظمة الحماية المختلفة ومنها نظام ABS.

مزودة بنظام توزيع الفرامل المتميز ABD.

السيارة مزودة بمساحات خلفية متميزة للتخلص من أثر الضباب.

مزودة بالعديد من سبل السلامة والأمان المتنوعة، حيث تضم نظام حديث للتحذير من الاصطدام الأمامي.

مزودة بنظام كاميرا تساعدك في الرؤية المحيطية، وذلك لتتمكن من ركن السيارة بسهولة.

نيسان كيكس تم تزويدها بمصابيح تعمل بنظام ال LED.

تم إضافة نوع جديد وحديث من الفرامل يسمى فرامل SV.

السيارة مزودة بشاشة حديثة تعمل باللمس، وذلك لعرض كافة المعلومات الخاص بالسيارة، الشاشة مساحتها 7 بوصة. عيوب نيسان كيكس 2021 فيما يلي سنعرض لكم عيوب السيارة: السيارة غير مزودة بتكيف للجزء الخلفي في السيارة.

لا تحتوي على نظام حساسات أمامي. سعر سيارة نيسان كيكس 2021 فيما يلي سنعرض لكم أسعار السيارة في المملكة العربية السعودية ومصر: السعر في مصر 320 ألف جنيه مصري فقط.

السعر في المملكة العربية السعودية 76000 ريال سعودي فقط. الوسوم

الاسطورة| نيسان كيكس 2021 الجديدة كليا في السوق السعودي نيسان كيكس من السيارات التي تشهد شعبية وإقبال كبير من جميع المستهلكين، وتعتبر من السيارات التي تقع في قائمة سيارات الدفع الرباعي المتميزة، حيث أن السيارة تتحمل الطرق المتعرجة والصعبة، وتناسب للقيادة في الطرق الصحراوية والطرق الملتوية، كما أن سيارة نيسان كيكس تتميز بكونها سيارة صغيرة الحجم بشكل كبير، حيث لا تحتاج لمساحة كبيرة في الركنات، وتتميز بوجود مساحة تخزين خلفية كبيرة، ولذلك تناسب السفر لمسافات طويلة وتناسب الإنتقالات من مدينة لأخرى. وجدير بالذكر أن سيارة نيسان كيكس موديل 2021 تعتبر سيارة ذات طابع رياضي، وموفرة بشكل كبير في استهلاك الوقود، وفي تلك المقالة سنوضح لكم المزيد حول السيارة. نيسان كيكس 2021 الجديدة كليا في السوق السعودي نيسان كيكس 2021 الجديدة كليا في السوق السعودي فيما يلي سنعرض لكم كافة مواصفات سيارة نيسان كيكس: يعتبر المحرك الموجود في سيارة نيسان كيكس من أفضل المحركات التي أصدرتها شركة نيسان العالمية بقوة 118 حصان.

سيارة نيسان تتميز بوجود ناقل حركة متميز بسرعات متعددة، ويعتبر من النوع الأوتوماتيكي.

سعة المحرك تصل إلى حوالي 1600 سي سي.

السيارة موفرة في استهلاك الوقود، حيث تستهلك السيارة حوالي 6 لتر فقط لكل 100 كيلو متر، مما يعتبر مناسب بشكل كبير وغير مكلف للمسافات الطويلة.

الحد الأقصى لسرعة السيارة هو 180 كيلو متر وذلك للساعة الواحدة.

سيارة نيسان ميكس مزودة بوسادات هوائية لحماية الركاب، ويصل عددهم إلى أربعة وسادات.

السيارة مزودة بأنظمة الحماية المختلفة ومنها نظام ABS.

مزودة بنظام توزيع الفرامل المتميز ABD.

السيارة مزودة بمساحات خلفية متميزة للتخلص من أثر الضباب.

مزودة بالعديد من سبل السلامة والأمان المتنوعة، حيث تضم نظام حديث للتحذير من الاصطدام الأمامي.

مزودة بنظام كاميرا تساعدك في الرؤية المحيطية، وذلك لتتمكن من ركن السيارة بسهولة.

نيسان كيكس تم تزويدها بمصابيح تعمل بنظام ال LED.

تم إضافة نوع جديد وحديث من الفرامل يسمى فرامل SV.

السيارة مزودة بشاشة حديثة تعمل باللمس، وذلك لعرض كافة المعلومات الخاص بالسيارة، الشاشة مساحتها 7 بوصة. عيوب نيسان كيكس 2021 فيما يلي سنعرض لكم عيوب السيارة: السيارة غير مزودة بتكيف للجزء الخلفي في السيارة.

لا تحتوي على نظام حساسات أمامي. سعر سيارة نيسان كيكس 2021 فيما يلي سنعرض لكم أسعار السيارة في المملكة العربية السعودية ومصر: السعر في مصر 320 ألف جنيه مصري فقط.

السعر في المملكة العربية السعودية 76000 ريال سعودي فقط.

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