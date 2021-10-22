الوحش الأسطوري… سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كلياً في السوق السعودي بالمواصفات والأسعار

سيارة تويوتا بيلتا 2022 من بين أكثر الماركات التجارية وأنواع السيارات الفاخرة والتي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها من بين أفضل ما أنتجت شركة اليابان المعروفة بتيوتا، وهي تعد الموديل الأحدث من تويوتا، وقد تم الإنتاج لهذه السيارة بالتعاون مع الشركة سوزوكي، ومن خلال العديد من المنصات قد تم عمل تسريب لصورها وشكلها الذي قد تم تطويره عليها، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على أهم الخصائص والمواصفات لتلك السيارة المتميزة والفارهة.

سيارة تويوتا بيلتا 2022

من خلال تلك الفقرة نتعرف على أهم المواصفات لسيارة تويوتا بيلتا 2022 وتلك المواصفات هي التي قد أهلتها لتكون هي الأفضل من بين أنواع الماركات الأخرى والتي شجعت الكثير من المواطنين لاقتنائها، ومن أهم تلك المواصفات ما نذكره من خلال النقاط التالية:

السيارة تحوي المحرك الذي يعد من نوع قوي مميز، فالمحرك ألف وخمسمائة سي سي، وقدر قوته يعادل حوالي مائة وخمسة حصان.

السيارة تحتوي على الناقل من النوع الأوتوماتيكي والذي يعد مكون من عدد أربع درجات من السرعة المتفاوتة، كما يتوفر نوع الناقل اليدوي بالسيارة، وهذا الناقل يكون بعدد خمس سرعات متفاوتة

الصندوق المتواجد بالخلف مساحته تعادل أربعمائة وخمسة وتسعين لتر، والسعة الخاصة بخزان الوقود المتوفر تقدر باثنين وأربعين لتر.

السيارة ملحق بها شاشة وهي من نوع التاتش أي تعمل من خلال اللمس فقط، والحجم الخاصة بها يقدر بنحو سبعة بوصات.

السعر الخاص بالسيارة من نوع تويوتا بيلتا

الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية لا يزالون يبحثون عن السعر والتكلفة الشرائية لهذه السيارة التي تمتاز بالكثير من المميزات، ولكن الكثير من المعلومات عن الملحقات الخاصة بالسيارة والتي تشجع الكثيرون على اقتنائها، ولكن الشركة التي قامت على الإنتاج لتلك السيارة لم تفصح عن أي بيانات رسمية أو تفاصيل تخص تكلفة الشراء لتلك السيارة، والتي تعتبر أفضل الماركات التي تتواجد من السيارات والتي تعد الكماليات المتواجدة فيها حافز لشراءها، وبعض المؤشرات تقول أن السعر ربما يكون في المتناول للكثيرين.