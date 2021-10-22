سيارات مستعملة 2018 للتقبيل أو للتنازل العاجل بدون مقابل، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة نيسان التيما موديل 2018 موجودة في الخبر بالمنطقة الشرقية، محرك دفع أمامي 4 سلندر سعته 2.5 لتر والقير أوتوماتيك وقراءة العداد 78 ألف كيلو متر، السيارة مفحوصة وكل شئ فيها وكالة وصيانتها دائما مع الوكيل بترومين. تتميز السيارة بدخول ريموت وتشغيل ذكي مع شاشة معلوماتية وتحكم دركسيون وفتحات تكييف خلفية، بالاضافة إلى حساس كفرات ومثبت سرعة وفرامل abs إلى جانب نظام الثبات الاكتروني واير باج للسائق والراكب وعدد 5 حزام أمان. السيارة للتنازل بدون مقابل على شركة التيسير بنظام إيجار منتهى بالتمليك، تم دفع 32 قسط ومتبقى عليها 28 قسط فقط، قيمة القسط الشهري 1563 ريال والدفعة النهائية 17750 وتبلغ قيمة السداد المبكر 49 ألف ريال.

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توفرت بالمنطقة الشرقية أيضاً هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2018 للتنازل بدون مقابل على البنك الأهلي، السيارة بمواصفات النص فل بفتحة سقف ومفتاح تشغيل عادي بدون بصمة، محرك رباعي سعة 2.4 لتر والقير أوتوماتيكي وقراءة العداد لم تتجاوز مائة ألف كيلو متر. السيارة بها دقة خفيفة في الرفرف الأمامي الأيسر والرفرف الخلفي جهة الراكب، تم سداد 46 قسط بقيمة 1450 ريال للقسط الواحد، ويتبقي 14 قسط إلى جانب دفعة أخيرة قدرها 29000 ريال. السيارة للتنازل بدون مقابل ويتحمل المالك مصاريف نقل الملكية على البنك الأهلي، ولكن يجب ألا يقل الراتب عن ستة آلاف ريال.

وتتوفر في الرياض سيارة رينو تاليسمان موديل 2018 للتقبيل بدون رسوم على شركة اليسر للتمويل، محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر والقير أوتوماتيكي 7 سرعات والممشى 33 ألف كيلو متر. السيارة فل كامل بكراسي كهربائية وشاشة تاتش مقاس 8 إنش وفتحة سقف بانوراما، بالاضافة إلى تحكم كهربائي بالكامل وتشغيل ذكي وحساسات ركن وغيرها من المميزات. السيارة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر، تم سداد أقساط سنتين بقيمة 1715 للقسط الواحد، يتبقي 36 قسط إلى جانب دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 40000 ريال يمكنك تقسيطها.

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وتوفرت أمس الجمعة سيارة كيا سيراتو موديل 2019 للتنازل العاجل بدون مقابل، السيارة تتواجد بالمنطقة الشرقية بمحرك دفع أمامي اقتصادي رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، استهلاك الوقود ممتاز ويتجاوز الخمسة عشر كيلو متر للتر الواحد، القير أوتوماتيكي وقراءة العداد تجاوزت 106 ألف كيلو متر بقليل. السيارة للتنازل بدون مقابل على شركة الجبر للتمويل مع العلم أن المبلغ المتبقي على السيارة بالكامل 43 ألف ريال، ينقسم هذا المبلغ إلى 30 ألف أقساط (تبلغ قيمة القسط الشهري 1009 ريال) بالاضافة إلى 13 ألف دفعة أخيرة، تم سداد دفعة أولى بقيمة سبعة آلاف ريال.