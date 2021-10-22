أشهر أنواع بطاريات السيارات 2021 القابلة للشحن

أشهر أنواع بطاريات السيارات 2021 ، لكل مالكي السيارات إليكم أشهر أنواع بطاريات السيارات للعام 2021، وتختلف أنواع البطاريات بإختلاف موديلات السيارات المختلفة، ويتوقف تصنيف جودة بطارية السيارة على عدة عوامل منها سعر البطارية، طريقة شحنها، ومعدل توفير الطاقة، والعديد من العوامل نتعرف عليها فيما يلي، كما نقدم لكم في هذا المقال أهمية بطارية السيارة.

أشهر أنواع بطاريات السيارات 2021

إذا كنت تبحث عن أفضل أنواع البطاريات المصنفة ضمن الفئة الأعلى جودة، والأفضل من حيث السعر، فإليك كافة التفاصيل فيما يلي.

بطاريات مولتو التركية

تنتمي بطاريات مولتو التركية إلى الشركة المصنعة لها multu Aku، وتعتبر البطارية من البطاريات القابلة لإعادة شحنها ومن إمكانها أن تتدوم لأكثر من خمس سنوات مع الاستخدام الجيد لها، وتتميز بطرية مولتو التركية بقدرتها على:

تحمل الظروف المناخية المتغيرة كالحرارة الشديدة مما جعلها تنتشر في الوطن العربي وخصوصًا منطقة الخليج.

تحملها المناخ البارد كشتاء روسيا القارص.

مقاومة الإرتجاجات، وامتداد عمرها الافتراضي لأطول فترة ممكنة.

بطاريات فارتا

تعتبر فارتا شركة ألمانية لصناعة البطاريات الاستهلاكية وهي تعتبر من أفضل أنواع البطاريات؛ نظرًا لما تتمتع به البطارية من مميزات تجعلها من أكثر البطاريات انشاراً في الأسواق، وتتميز البطارية بـ:

القدرة على تحمل السير لمسافات طويلة.

قليلة الأعطال مما توفر مجهود ووقت الصيانة.

تحملها للظروف المناخية المختلفة من حرارة مرتفعة أو برودة شديدة، بالإضافة إلى سعتها الكبيرة.

بطاريات باقادر اليابانية

تتميز الصناعة اليابانية لبطاريات بقادر بالجودة العالية، حيث أن بطارية باقادر تتوفر بيها جميع شروط الجودة الصناعية العالمية، لذلك تنتشر البطارية بأسعار مرتفعة في أسواق السيارات.

بطاريات أي سي ديلكو الكويتية

تعتبر بطاريات أي سي ديلكو تركية الصنع، وتتمز البطارية بقدرتها العالية على تحمل درجات الحرارة المرتفعة بالإضافة إلى سعرها المنخفض مقارنة بأسعار البطاريات الأخرى، وتنتشر بطاريات أي سي ديلكو بشكل كبير في الكويت والأسواق العربية نظرًا لمميزتها وسهولة إستخدامها.

بطاريات داي هارد القابلة للشحن

تعتبر بطاريات داي هارد من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها مرة أخرى عند فراغها، كما أنها تتميز بالكفاءة العالية في حالتها الأصلية وحتى عند شحنها من جديد، كما أنها تعتبر من البطاريات المسالمة للبيئة بالإضافة إلى قدرتها على تحملها درجات الحرارة المختلفة بنفس الجودة.

أهمية بطارية السيارة

تعد بطارية السيارة من أنواع البطاريات التي يمكن إعادة شحنها مرة أخرى وتعتبر البطارية من أغلى قطع غيار السيارة وتختلف سعرها وفقًا لنوع السيارة فكلما زاد سعر السيارة زاد سعر البطارية وهكذا، وذلك لأن أهمية البطارية تتمثل في أنها: