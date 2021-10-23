قنبلة الموسم.. هيونداى اكسنت 2022 الجبارة بالشكل الجديد سيارة اسطورية بمواصفات عبقرية

قنبلة الموسم.. هيونداى اكسنت 2022 الجبارة بالشكل الجديد تصنيف سيارات هيونداي اكسنت بأنها من أفضل السيارات ذات الأسعار الاقتصادي والتي تم العمل على تعديلها في عام 2018 ومن ثم قيام الشركة المنتجة مؤخرًا بطرح الجيل الخامس والحديد كليًا من هذه السيارة ب فئاتها الأساسية حيث قامت بالعمل على تعديل الشكل وإضافة بعض المزايا التي تجعلها الاختيار المميز للشراء بسعر منخفض والحفاظ على استهلاك منخفض للوقود والمظهر الخارجي الأنيق وحتى تتعرف على الأبعاد المختلفة للجيل الخامس والذي تم طرحه مؤخرًا داخل الأسواق السعودية يمكنك الانتقال للإجزاء التالية.

يبلغ متوسط الطول النهائي للسيارة 4370 مم.

يصل العرض الي 1705 مم.

السعة الداخلية الشنطة المتواجدة بالجزء الخلفي للسيارة بنحو 389 لتر.

ارتفاع السيارة يصل إلى 1455 مم.

تزود السيارة بالعديد من التجهيزات والأنظمة المميزة والتي تتمثل في كل من الاتي

عجلة قيادة قابلة للامالة.

أنظمة مانعة للتشغيل المحركات ضد السرقة.

مراية جانبية تعمل بالكهرباء.

مكييف يدوي لظبط معدلات الهواء.

جنوط العجلات يبلغ 14 بوصة.

مقاعد السيارة قابله التعديل والتغيير بمعدل ستة اتجاهات.

بعض الانظمة الترفيهية مثل المكبرات الصوتية والتي تبلغ عدد اربع مكبرات و مشغل صوتي مع مدخل AUX و USB.

تزود مشغل راديو و عجلة القيادة التي تتعدد مهام ووظائف استخدامها.

الفئات الأعلى من هذه السيارة يتم اضافة بعض الوسائد الهوائية لزيادة معدلات الأمان.

توفر مصابيح ضبابية و فرامل تستخدم تقنية منع الانزلاق على الطرق الوعرة.

تصميم السيارة الداخلية لا يتم بالجودة في اختيار الخامات الداخلية مما يجعلها تتعرض للتلف السريع لإجراء المقاعد بداخلها.

أنظمة التعليق داخل السيارة لا تعمل بالجودة الكافية والتي تجعلك تشعر بمختلف المطبات التي تمر بها عبر الطرقات.

عدم توفر وسائل أمان كافية ضد مخاطر القيادة لإصدار الفئة الأولى من السيارة.

افتقار السيارة لتواجد كاميرا خلفية. او حساسات للركن الخلفي.

صندوق السيارة ضيق إلى جانب ضيق الكرسي الخلفي بسبب اتخاذ نفق الفيتيس مساحة بجانبه.

تتوفر سيارات هيونداي اكسنت داخل المملكة السعودية بأسعار تبدأ من 64.900 ريال سعودي للفئة الأولى من السيارة بينما يبلغ أقصى سعر للسيارة في أعلى اصداراتها بنحو 74.675 ريال سعودي مع إتاحة شركة موتري داخل المملكة بتقديم خدمة الأقساط الشهرية لهذه السيارة.