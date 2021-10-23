عملاقة الصحراء في السوق السعودي.. سيارة شانجان هنتر 2022 الجديدة كليًا بالموصفات والاسعار

عملاقة الصحراء في السوق السعودي.. سيارة شانجان هنتر 2022 الجديدة كليًا تعد سيارات شانجان هنتر من بين أفضل السيارات التي يتم إنتاجها من قبل إحدى الشركات الصينية المتخصصة والتي تضع هذه السيارة ضمن نوعية السيارات الرياضية والتي تتوسط في معدلات أسعارها ضمن فئة السيارات البسيطة والتي تدعمها الشركات والوكالات الرسمية داخل المملكة والتي تضع عليها العديد من العروض وخيارات الشراء بالاقساط والتي من بينها شركة المجدوعي كما يمكنك التعرف على مزايا السيارة العامة وأسعار بعض فئاتها في الأجزاء التالية. سيارة شانجان هنتر 2022 الجديدة كليًا سيارة شانجان هنتر 2022 الجديدة كليًا تتواجد تفاصيل المحرك لدى هذه السيارة بشكل رباعي الاسطوانة مع 1.9 لتر من الديزل تخزين بينما يستخدم ناقل يدوي في التحكم بمعدل ستة سرعات قياسية عدد الاحصنة الممكن توليدها يبلغ 150 حصان مع استهلاك 13.6 كم من الوقود أثناء القيادة وتتضمن السيارة بعض المواصفات الخاصة بانظمة السلامة والتي تضم الاتي تمنح المستخدم أنظمة TBM والتي تختص بمنح القائد بعض المؤشرات الخاصة ب مراقبة ضغط الهواء داخل إطارات السيارة.

أربع وسائد هوائية يتم توزيعها داخل السيارة لضمان سلامة الركاب.

نظام التثبيت المباشر السرعة أثناء القيادة بخاصية ACC.

تدعم السيارة أنظمة ESC للتحكم في الثبات و ABS لمنع الإغلاق داخل المكابح. مواصفات شانجان هنتر 2022 من الداخل تتسع هذه السيارة من الداخل لعدد خمسة أفراد وهذا لتصنيعها كإحدى السيارات العائلية والمزودة بكل من المزايا الداخلية التالية أنظمة التحكم الصوتي باجزاء السيارة وفقًا لخاصية pioneer hifi system.

تضم مجموعة متنوعة من المكبرات الصوتية.

يتوفر بداخلها بلوتوث ومدخل USB وآخر يعرف باسم AUX. سعر سيارة شانجان هنتر 2022 في السعودية تختلف الأسعار تبعًا لنوعية الإصدار الذي ترغب في شرائه من هذه الماركة والتي تبدأ أسعارها في الحد الأدنى بسعر 56.900 ريال سعودي مع تغيير الأسعار تبعًا لهذه الأنواع المتوفرة داخل المملكة طراز أوميغا من شانجان هنتر 2022 بانظمة الدفع الرباعي والذي يبلغ سعره 62.900 ريال سعودي.

سيارة سيغما ذات الدفع الرباعي من شانجان هنتر 2022 تصل أسعارها إلى 67.900 ريال.

شانجان هنتر 2022 دلتا للدفع الرباعي والبالغ قيمتها بنحو 70.900 ريال.

تتمثل الفروق السعرية لهذه الإصدارات نتيجة تواجد بعض المزايا بداخل بعض الاصدارات والتي تجعلها ترتفع في التكلفة. الوسوم

عملاقة الصحراء في السوق السعودي.. سيارة شانجان هنتر 2022 الجديدة كليًا تعد سيارات شانجان هنتر من بين أفضل السيارات التي يتم إنتاجها من قبل إحدى الشركات الصينية المتخصصة والتي تضع هذه السيارة ضمن نوعية السيارات الرياضية والتي تتوسط في معدلات أسعارها ضمن فئة السيارات البسيطة والتي تدعمها الشركات والوكالات الرسمية داخل المملكة والتي تضع عليها العديد من العروض وخيارات الشراء بالاقساط والتي من بينها شركة المجدوعي كما يمكنك التعرف على مزايا السيارة العامة وأسعار بعض فئاتها في الأجزاء التالية. سيارة شانجان هنتر 2022 الجديدة كليًا سيارة شانجان هنتر 2022 الجديدة كليًا تتواجد تفاصيل المحرك لدى هذه السيارة بشكل رباعي الاسطوانة مع 1.9 لتر من الديزل تخزين بينما يستخدم ناقل يدوي في التحكم بمعدل ستة سرعات قياسية عدد الاحصنة الممكن توليدها يبلغ 150 حصان مع استهلاك 13.6 كم من الوقود أثناء القيادة وتتضمن السيارة بعض المواصفات الخاصة بانظمة السلامة والتي تضم الاتي تمنح المستخدم أنظمة TBM والتي تختص بمنح القائد بعض المؤشرات الخاصة ب مراقبة ضغط الهواء داخل إطارات السيارة.

أربع وسائد هوائية يتم توزيعها داخل السيارة لضمان سلامة الركاب.

نظام التثبيت المباشر السرعة أثناء القيادة بخاصية ACC.

تدعم السيارة أنظمة ESC للتحكم في الثبات و ABS لمنع الإغلاق داخل المكابح. مواصفات شانجان هنتر 2022 من الداخل تتسع هذه السيارة من الداخل لعدد خمسة أفراد وهذا لتصنيعها كإحدى السيارات العائلية والمزودة بكل من المزايا الداخلية التالية أنظمة التحكم الصوتي باجزاء السيارة وفقًا لخاصية pioneer hifi system.

تضم مجموعة متنوعة من المكبرات الصوتية.

يتوفر بداخلها بلوتوث ومدخل USB وآخر يعرف باسم AUX. سعر سيارة شانجان هنتر 2022 في السعودية تختلف الأسعار تبعًا لنوعية الإصدار الذي ترغب في شرائه من هذه الماركة والتي تبدأ أسعارها في الحد الأدنى بسعر 56.900 ريال سعودي مع تغيير الأسعار تبعًا لهذه الأنواع المتوفرة داخل المملكة طراز أوميغا من شانجان هنتر 2022 بانظمة الدفع الرباعي والذي يبلغ سعره 62.900 ريال سعودي.

سيارة سيغما ذات الدفع الرباعي من شانجان هنتر 2022 تصل أسعارها إلى 67.900 ريال.

شانجان هنتر 2022 دلتا للدفع الرباعي والبالغ قيمتها بنحو 70.900 ريال.

تتمثل الفروق السعرية لهذه الإصدارات نتيجة تواجد بعض المزايا بداخل بعض الاصدارات والتي تجعلها ترتفع في التكلفة.

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