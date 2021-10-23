عفروتو الاسفلت.. سعر ومواصفات سيارة كيا سيراتو 2022 أحدث موديل بامكانيات جبارة في السعودية

عفروتو الاسفلت.. سعر ومواصفات سيارة كيا سيراتو 2022 تصنيف سيارات كيا سيراتو ضمن أفضل السيارات والتي تم العمل مؤخرًا على إصدار أحدث الطرازات الخاصة بها من موديل 2022 وهذا من قبل شركة كيا موتورز التي استطاعت بتصميماتها الكورية أن تضع أمام الجمهور خمسة طرازات مختلفة مع توفيرها بعدة الوان مختلفة والتي تضم كل من اللون الأزرق، الفضي، الأحمر، الاسود، الابيض وتضمن هذه السيارة نسب مرتفعة من الشراء نظرًا متوسط أسعارها المتقدمة ضمن انواع سيارات سيدان حيث نقدم لكم بعض جوانب السيارة من أهم المزايا والعيوب التي قد تجدها بداخل السيارة إلى جانب عرضنا لأسعار بعض الموديلات داخل المملكة.

تضم مظهر رياضي انيق داخل مختلف فئاتها المتواجدة.

يتميز الزجاج. الخاص بالسيارة بتزويدها بأحدث التقنيات والتي تجعل التحكم به بشكل إلكتروني او من خلال اللمس.

إحدى السيارات التي تعمل على توفير الاستهلاك من الوقود وهذا من خلال معدل الاستهلاك المنخفض والذي يبلغ ستة لتر لكل 100 كيلومتر يتم قطعه بواسطة السيارة.

توفر إمكانية طي المقاعد ب الأجزاء الخلفية. والذي يوفر لديك مساحات أكبر عند التخزين بداخل الشنطة الخلفية للسيارة.

تحتوي على عدة أنواع من الكماليات الإضافية من شاشات وسائط متعددة تعمل باللمس وعدة مخارج ومدخل مهمة مثل يو اس بي وعدة أنواع أخرى.

ضعف مستويات الأمن والسلامة داخل هذه الفئة من السيارات وخصوصا إصدارها الأول.

والذي لا يحتوي على اي نوع من الوسائد الهوائية او الانظمة الخاصة بدعم الثبات على الطرقات.

قلة الكماليات الداخلية والترفيهية والتي انتقدها العديد من المستخدمين لعدم توفر بعض التجهيزات بداخلها.

والتي كانت تتواجد بشكل مسبق في الاصدارات القديمة مما جعلها إحدى عوامل زيادة منافسة الأنواع الأخرى لها.

لا تتمتع اصدارت هذه السيارة بشكل عام بمستوى قوي لكتم الصوت.

خصوصًا عند السير بطرقات سريعة نسبيًا مما يجعلها تحدث المزيد من الضوضاء الداخلية.

يصدر محرك الصوت عند آلية العمل صوت مرتفع مما يجعله من إحدى العوامل المؤثرة على جودة وموثوقية السيارة.

تتواجد عدة موديلات من كيا سيراتو موديل 2022 والتي تختلف بطبيعة الأسعار والتقنيات المزودة بداخلها ومن بين هذه الفئات التي يمكنك إيجادها داخل أشهر الشركات السعودية كل من الآتي