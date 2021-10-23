قنبلة الموسم الفخمة.. تويوتا تندرا موديل 2022 سيارة الدفع الرباعي الجديدة فالسعودية بالمواصفات والمميزات

قنبلة الموسم الفخمة.. تويوتا تندرا موديل 2022 ، لقد قامت الشركة العالية اليابانية لإنتاج السيارات (تويوتا) بالإعلان عن موديلها الجديد والحديث وهو سيارة تويوتا تندرا 2022، وتلك السيارة تعتبر من إصدارتها الحديثة، وجدير بالذكر أن السيارة بدأت في التواجد داخل اسواق السيارات السعودية بالفعل، ويمكنك حجز سيارتك من خلال الوكيل الجديد، ومن مميزات السيارة هي أنها تضم بمحرك توربيني V6، ولقد تم الإعلان أن طرح السيارة بشكل كامل سيتم في نهاية هذا العام الحالي، بحيث تصبح متواجدة في كل الأسواق العالمية فتابعونا من خلال موقع ثفنى.

قنبلة الموسم الفخمة.. تويوتا تندرا موديل 2022

تابع ما يلي لتتعرف على كافة مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022:

سيارة تندرا 2022 ستكون مزودة بمحرك سداسي الاسطوانات.

محرك السيارة سيكون من طراز حديث وهو V

موتور متميز وفائق الجودة بسعة 3500 سي سي.

الموتور سيتوفر مع شاحن توربيني

قوة العزم في السيارة متميزة، حيث تصل إلى نحو 649 نيوتن على المتر.

السيارة تتميز بوجود شكل داخلي أنيق، وكراسي راقية مصنوعة من الجلد.

ناقل الحركة متميز ومن نوع أوتوماتيك.

تتميز بسرعات ناقل الحركة تصل إلى ستة سرعات.

تتمتع السيارة بوجود شحن للهاتف المحمول.

يوجد في السيارة من الداخل نظام تدفئة ممتازة.

تحتوي سيارة تويوتا تندرا على وصلة لتشغيل الأغاني ومشاهدة الأفلام أثناء القيادة للتسلية، خاصة عند السفر يحتاج الأطفال إلى مشاهدة الكرتون.

سيارات تويوتا تندرا هي مجموعة من الشاحنات الكبرى، والتي قد سبق وظهرت خلال تسعينات القرن الماضي، وتطورت على مدى الأجيال، حيث تنقسم إلى جيلين، الجيل الأول هو إنتاجات ما بين عام 2000 إلى 2003، والجيل الثاني ما بين عامي 2006 و 2013، وتعتبر كلها مجموعة من الشاحنات العماق والتي تسمى شاحنات بيك أب، ولقد تم تطوير السيارة على مر السنوات، حتى السنة الحالية، وتم إضافة العديد من المميزات والمواصفات ومنها كاميرات المراقبة الخلفية، وتم تزويدها بتقنيات متعددة مثل تقنية أبل كار بلاي.

سيكون سعر السيارة بعد طرحها في السعودية حوالي 94 ألف ريال سعودي فقط.