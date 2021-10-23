تنافس أودي أي 6 .. سعر ومواصفات سيارة اودي A6 2021

سعر ومواصفات سيارة اودي A6 2021 الألمانية الصنع، حيث يبحث عنها من يعشقون اقتناء الجودة والجمال والقوة، وتعد من افخر أنواع السيارات السيدان، وتتميز تلك السيارة بتوسط حجمها، مع قوة التحمل وفخامة التصميم، كما تنافس سيارة اودي الكثير من السيارات الفاخرة والتي تأتي من التصنيفات العالمية، وتحتوي اودي علي أنظمة أمان فائقة الجودة، كما تحتوي على أفخر الأنظمة العالمية للترفية، وتنفرد بقوة محركها وجمال ألوانها، ومن خلال موقعنا المتميز سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الفخر الذي يمشي على الأرض، فتابعونا.

سعر ومواصفات سيارة اودي A6 2021

عروض كثيرة في شركة الجميح للسيارات يمكنكم التعرف عليها مثل سيارة شيفورليه، وللباحثين عن سعر ومواصفات سيارة اودي A6 2021 وأهم ما تتميز به تلك السيارة عن غيرها اتبع تلك المقالة والتي قدمنا لكم بها مواصفات السيارة من الداخل والخارج وسعرها في المملكة العربية السعودية.

تتوافر سيارة اودي بعدة خيارات للمحرك وهي:

محرك رباعي الأسطوانات سعة 2,0 لتر، بقوة 245 حصان.

الثاني محرك سداسي الأسطوانات سعة 3,0 لتر، ويأتي بقوة 340 حصان.

ناقل حركة أوتوماتي، وشاحن توربيني خاص بالمحرك، مع قوة دفع أمامي للمحرك.

قمة الترفية موجودة داخل مقصورة اودي، كما بها شاشة 8,8 بوصة علوية، راديو، ومخرج USB .

الكراسي مصنوعة من الجلد القوي الناعم.

تكييف سخن وبارد ذو ثماني اتجاهات، والكراسي كهربائية التحكم.

مساحة واسعة لضمان الراحة أثناء القيادة أو راحة الركاب.

تأتي الكراسي الخلفية مبطنة بسمك يوفر الراحة للراكب.

سعر أودي A6 الجديدة

تتوافر السيارة اودي في الأسواق السعودية حيث يقبل عليها الكثير ممن يبحثون عن اقتناء السيارات ذات الجودة العالية، وتتوافر اودي بأسعار يبدأ سعر اودي 2020 A6 من 205,5970 ريال سعودي، كما تتوافر السيارة بريستيج في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 243,4010 ريال سعودي.

تفاصيل أودي A6

ومن أهم التفاصيل التي تتميز بها هذه السيارة:

توافر 5 مقاعد داخلية للسيارة، وجنوط قوية تصل إلى 19 بوصة.

وجود فتحة سقف، وزجاج كهربائي عازل للصوت والضوء، مع التحكم بزجاج السيارة كهربائيا.

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية، كذلك تشغيل المحرك وإيقافه بمجرد الضغط على زر.

أسعار أودي 2021

يتساءل الكثيرين حول سيارات اودي وسعرها، فتأتي اودي في المملكة العربية ما بين 258 إلى 280 ألف ريال سعودي، وهذا دون احتساب ضريبة القيمة المضافة أو التأمين أو الرسوم الإدارية عن شراء تلك السيارة.