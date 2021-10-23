انخفاض سعر تويوتا راف فور 2021 الاقتصادية لأكثر من 10 بالمائة، عرض خاص وجديد أُعلن عنه أمس على السيارة العائلية الضخمة صاحبة الخمس مقاعد راف 4 موديل 2021. تتميز السيارة بمواصفات خاصة ومحرك هايبرد اقتصادي للغاية بالنسبة لحجمها، واليوم نتحدث على وجه الخصوص عن فئة LE ستاندر من تويوتا راف فور 2021، والتي شملها عرض التخفيض المعلن عنه ضمن تصفيات تويوتا 2021 بمعرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات المتواجد في الرياض، حيث نوضح مواصفات السيارة بشكل بسيط ونكشف عن سعرها الجديد داخل العرض.

تخفيض سعر تويوتا راف فور هايبرد 2021

تتميز فئة ستاندر ذات المحرك الهجين من راف فور بماكينة قوية 4 سلندر سعة 2500 سي سي، القير أوتوماتيك CVT والسيارة تعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، يولد المحرك قوة تبلغ 219 حصان مع صرفية وقود مدهشة تبلغ 22.2 كيلو متر لكل لتر ونوع الوقود هجين. انخفض سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدام تويوتا راف فور 2021 فئة LE هايبرد إلى 120 ألف و600 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلاً من 131 ألف ريال وبخصم يتجاوز 10%، ويعد هذا السعر هو أقل سعر للسيارة لها منذ طرحها بالأسواق.

تأتي تويوتا راف 4 موديل 2021 صاحبة الخمس مقاعد بخمس أحزمة أمان وحساسات كفرات وإيرباجات أمامية وخلفية، بالإضافة إلى شبك أمامي ضخم من الكروم وتطعيمات كروم على كافة أنحاء السيارة وجنوط مقاس 17 إنش. أنوار بالكامل LED نور عالي ومنخفض ليد، إلى جانب أنوار ليد نهارية وإضاءات ليد خلفية، إضافة بالطبع إلى إشارات انعطاف وتحكم كهربائي في المرايا، حساسات خلفية وكاميرا خلفية مدمجة مع جناح خلفي وعدد 2 شكمان خلفيان، دخول ريموت للسيارة مع إمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي.

مواصفات تويوتا راف 4 فئة LE

داخلية باللون البيج للسيارة الضخمة راف فور من تويوتا مع مقاعد مخمل، زجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة مع مرايا كهربائية، تحكم من خلال المقود المكسي بالجلد في النظام الصوتي، البلوتوث ومثبت السرعة. الموديل الجديد من راف 4 مزود بجنط كهربائي بخاصية الأوتو هولد وعداد الرحلات باللغة العربية، إلى جانب شاشة معلومات وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لرؤية الكاميرا الخلفية، منافذ للشحن والطاقة مع مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، فتحات تكييف خلفية مع مسند وسطي للمقاعد الخلفية في تويوتا راف فور هايبرد 2021.