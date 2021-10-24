“الوحش الصيني” شوف مواصفات واسعار شانجان أيدو 2022 الجديدة كليا في السعودية

“الوحش الصيني” شوف مواصفات واسعار شانجان أيدو 2022 أحدثت الكثير من الضجة فور ظهور أخبار طرحها في السوق السعودي، ولذلك يرغب الكثير من محبي السيارات في التعرف على مواصفات تلك السيارة المتميزة، حيث أن السيارة تتمتع بصفات مهمة لمحبي القيادة في الطرق غير المستوية والمغامرين، حيث تم تزويد شانجان ايدو 2022 بالعديد من التقنيات المتميزة والإمكانيات الحديثة التي تساعد الراكب على القيادة في الطرق الوعرة، ولذلك تعتبر سيارة أمنة على حياة الركاب. وجدير بالذكر أن السيارة تم تزويدها بالكثير من التقنيات الهامة التي تساعد في تقليل معدل استهلاك الوقود، ولذلك تعتبر سيارة موفرة للبنزين.

تابع ما يلي لتتعرف على كافة مواصفات السيارة الجديدة من شانجان:

أستهلاك موفر للوقود، حيث يصل معدل استهلاك السيارة للبنزين حوالي 5.9 لتر لكل حوالي 100 كيلو متر.

السيارة مزودة بأحدث تقنيات الإضاءة، حيث أن وحدات الإضاءة الأمامية تعمل بنظام LED

جنوط السيارة ممتازة ومصنوعة من مادة ألمنيوم، كما تتوفر بقياس 17 بوصة أو قياس 16 بوصة، وتتوفر بلونين.

جميع مقابض الأبواب مصممة من الكروم، منا يعطيها عمر إفتراضي أطول.

المرايات الجانبية في شانجان 2022 تعمل بشكل كهربي اوتوماتيكي.

تعمل بشكل كهربي اوتوماتيكي. سيارة شانجان مزودة بنظام شاشة داخلي يعمل عن طريق اللمس فقط، والشاشة لها مساحة كبيرة حوالي 10 بوصات.

يمكنك التحكم في وضعية الكرسي الخاص بالسائق، وذلك من حيث الإرتفاع، وذلك عن طريق تغييره لأكثر من 5 وضعيات متنوعة تناسب راحتك.

شانجان 2022 تأتي بمحرك قواه 128 حصان.

قوة العزم تصل إلى 168 نيوتن على المتر.

مقاعد متميزة مصممة من أفخم انواع الجلد.

مصابيح تقاوم الضباب.

تعمل بنظام الدفع الأمامي.

السيارة تعمل بنظام اوتوماتيك، ومزودة بستة سرعات.

مزودة بنظام مراقبة مدى ضغط الإطارات، وذلك لتحذير السائق في حالة حدوث هبوط، والنظام يسمى بالإنجليزية (TPMS).

السيارة مزودة بنظام مثبت السرعة.

فيما يلي سنطرح لكم قائمة الأسعار داخل المملكة العربية السعودية: