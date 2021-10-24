منافسة شرسة| السيارة الجبارة RX5 Max المعدلة تنافس سيارات كيا وهيواندي قريبا بالاسواق

منافسة شرسة| السيارة الجبارة RX5 Max المعدلة تشهد الفترة الحالية العديد من المنافسات القوية بين أشهر الشركات المتخصصة في مجال صناعة السيارات بمختلف أنواعها حيث نلاحظ أغلب الشركات تستعد لإطلاق إصداراتها الجديدة لعام 2022 ومن بينها شركة Roewe والتي تعمل على إضافة العديد من التعديلات والتجهيزات على كل من تصميم السيارة الخارجية والداخلية والجوانب التقنية بمعدل قوة المحرك لإصدارها الجديد في إطار المنافسة والذي نقدم أهم المعلومات المتعلقة بالتقنيات والتعديلات الواردة من قبل الشركة.

أعلنت مؤخرًا شركة Roewe عن بدء إطلاقها لأحدث إصداراتها المعدلة والجديدة كليًا حيث قامت الشركة بتصميم RX5 Max بعدة تقنيات تجعله منافس قوي لأشهر السيارات المتواجدة حاليا من هيونداى الكروس اوفر وسيارات كيا حيث قامت الشركة ب تزويد السيارة بكل من الإمكانيات التالية

حصلت التصاميم الخارجية في الجزء الأمامي على بعض الخطوط المضيئة والتي تتوفر بطول الخط العرضي لمواجهة السيارة من أحدث التعديلات على السيارة.

رفع مستوى جودة مصابيح السيارة الخارجية والتي تجعلها تعطي مصدر قوي للانارة خلال الفترات الصباحية والمسائية إلى جانب رفع مستوى الوضوح الرؤية الضبابية.

وضعت الشركة عدة أنظمة مالتيميديا في الجزء الداخلي للسيارة مع وضع العديد من مستويات الانارة الداخلية والتي تتميز بتعدد ألوانها لما يقرب من 250 لون مختلف.

المكبرات الصوتية تم العمل على وضعها من أنظمة الدعم الصوتي Bose، إلى جانب إحدى الشاشات التي تدعم اللمس وتتميز بكبر حجمها واختيار متوسط الجزء بين الكراسي الامامية لتثبيتها.

وضعت الشركة أبعاد السيارة المعدلة لتكون بعرض 187 سم والطول 4.70 متر مع عدة أنظمة خاصة بالأمان تتضمن وسائد هوائية، حساسات الضوء والأمطار، كاميرا أمامية وخلفية، أنظمة التحكم عن بعد في كل من المحرك والتكييف.

سوف تقوم الشركة بتوفير السيارة بعدة أنظمة للمحرك منها أنظمة الدفع الأمامي واخرى بانظمة الدفع الرباعي.

يتواجد المحرك التوربينية بتاخذين 1.5 لتر بعدد احصنة 181 حصان والمحرك الثاني لهذه النوعية من السيارات يعادل سعته التخزينية 2 لتر مع معدل عزم 231 حصان.

تختلف نسبة السرعة ناقل الحركة في هذه السيارة بين ستة إلى سبع سرعات.

تصميم المحرك الداخلي لسيارة RX5 Max