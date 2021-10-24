أقوي سيارات SUV «إم جي ZS» موديل 2022 بالاسعار والمواصفات

أقوي سيارات SUV «إم جي ZS» موديل 2022 قامت شركة المنصور للسيارات والتي تعتبر الشركة الوكيلة الوحيدة لسيارات عديدة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي بالإعلان عن صدور سيارة إم جي zs. وجدير بالذكر أن مكاتب المنصور تعتبر الوكيل الوحيد للعديد من الماركات الكبرى وأهمها شيفروليه كما تعتبر الوكيل لسيارات أوبل وسيارات وإم جي. حيث أعلنت المنصور عن خطة أسعار سيارات إم جي الجديدة موديل 2022، وهي سيارة جي ZS، وتأتي الفئة الأولى منها بتكلفة إجمالية حوالي 270 ألف جنيه مصري، بينما سعر الفئة الثانية يصل لجوالي 285 ألف جنيه مصري فقط. وجدير بالذكر أن سيارة إم جي تعتبر من أفخم السيارات الموجودة في الأسواق وتشهد إقبالًا كبيرًا في دول الخليج العربي، وفي تلك المقالة سنعرض لكم كافة التفاصيل حول مواصفات السيارة من حيث قوة الماتور والمواصفات الخارجية والداخلية، فتابعنا. ما هي مواصفات إم جي 2022 تابع ما يلي لتتعرف على كافة مواصفات سيارة إم جي ZS: قوة الحصان ممتازة وتصل إلى 123 حصان.

السيارة مزودة بنظام مصابيح LED.

عزم الدوران يصل إلى حوالي 135 نيوتن على المتر.

ناقل الحركة اوتوماتيك، ويعمل بأربع سرعات متميزة.

السيارة مزودة بشاشة داخلية تعمل عن طريق اللمس، والشاشة يمكنك من خلالها معرفة كافة التفاصيل حول السيارة والتحكم فيها.

مرايات جانبية ممتازة تعمل بشكل كهربي.

مزودة بنظام فرامل مانعة للإنغلاق.

إم جي zs تعمل بنظام الجر الأمامى.

تضم نظام وسائد هوائية أمامية لحماية الراكب في الكرسي الأمامي.

كما ان سيارة إم جي مزودة بنظام الفرامل ABS

تقنيات حديثة ومنها نظام EBD لتوزيع الفرامل.

مزودة بنظام التوازن الحديث ESP. من اهم مميزات إم جي zs هو وجود نظام مراقبة ضغط الإطارات لحماية السائق.

السيارة مزودة بخاصية حساسات الركن خلفية.

كما تم تحديث السيارة بحيث تم إضافة زجاج كهربائي أمامي.

تتميز عجلة القيادة بوظائف متعددة.

جنوط ممتازة من النوع الرياضي بقياس 17 بوصة.

توزيع الصوت الداخلي يتم عن طريق 6 سماعات.

كما أن السيارة مزودة بنظام مصابيح أمامية هالوجين.

تكيف السيارة ممتاز من نوع ماتيوال.

السيارة مزودة ببلوتوث. سعر إم جي Zs في المملكة العربية السعودية تتوفر بسعر سيارة ام جي ZS LUX 2021 هو 73 الف ريال سعودي.

سعر سيارة إم جي Zs موديل 2022 هو 65 الف ريال سعودي فقط. الوسوم

أقوي سيارات SUV «إم جي ZS» موديل 2022 قامت شركة المنصور للسيارات والتي تعتبر الشركة الوكيلة الوحيدة لسيارات عديدة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي بالإعلان عن صدور سيارة إم جي zs. وجدير بالذكر أن مكاتب المنصور تعتبر الوكيل الوحيد للعديد من الماركات الكبرى وأهمها شيفروليه كما تعتبر الوكيل لسيارات أوبل وسيارات وإم جي. حيث أعلنت المنصور عن خطة أسعار سيارات إم جي الجديدة موديل 2022، وهي سيارة جي ZS، وتأتي الفئة الأولى منها بتكلفة إجمالية حوالي 270 ألف جنيه مصري، بينما سعر الفئة الثانية يصل لجوالي 285 ألف جنيه مصري فقط. وجدير بالذكر أن سيارة إم جي تعتبر من أفخم السيارات الموجودة في الأسواق وتشهد إقبالًا كبيرًا في دول الخليج العربي، وفي تلك المقالة سنعرض لكم كافة التفاصيل حول مواصفات السيارة من حيث قوة الماتور والمواصفات الخارجية والداخلية، فتابعنا. ما هي مواصفات إم جي 2022 تابع ما يلي لتتعرف على كافة مواصفات سيارة إم جي ZS: قوة الحصان ممتازة وتصل إلى 123 حصان.

السيارة مزودة بنظام مصابيح LED.

عزم الدوران يصل إلى حوالي 135 نيوتن على المتر.

ناقل الحركة اوتوماتيك، ويعمل بأربع سرعات متميزة.

السيارة مزودة بشاشة داخلية تعمل عن طريق اللمس، والشاشة يمكنك من خلالها معرفة كافة التفاصيل حول السيارة والتحكم فيها.

مرايات جانبية ممتازة تعمل بشكل كهربي.

مزودة بنظام فرامل مانعة للإنغلاق.

إم جي zs تعمل بنظام الجر الأمامى.

تضم نظام وسائد هوائية أمامية لحماية الراكب في الكرسي الأمامي.

كما ان سيارة إم جي مزودة بنظام الفرامل ABS

تقنيات حديثة ومنها نظام EBD لتوزيع الفرامل.

مزودة بنظام التوازن الحديث ESP. من اهم مميزات إم جي zs هو وجود نظام مراقبة ضغط الإطارات لحماية السائق.

السيارة مزودة بخاصية حساسات الركن خلفية.

كما تم تحديث السيارة بحيث تم إضافة زجاج كهربائي أمامي.

تتميز عجلة القيادة بوظائف متعددة.

جنوط ممتازة من النوع الرياضي بقياس 17 بوصة.

توزيع الصوت الداخلي يتم عن طريق 6 سماعات.

كما أن السيارة مزودة بنظام مصابيح أمامية هالوجين.

تكيف السيارة ممتاز من نوع ماتيوال.

السيارة مزودة ببلوتوث. سعر إم جي Zs في المملكة العربية السعودية تتوفر بسعر سيارة ام جي ZS LUX 2021 هو 73 الف ريال سعودي.

سعر سيارة إم جي Zs موديل 2022 هو 65 الف ريال سعودي فقط.

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