الوحش المدرع وصل … انطلاقة جديدة سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها من الداخل والخارج جبارة

سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها ،تعد سيارة هيونداي بالسايد من السيارات رباعية الدفع وهي ضمن سيارات فئة الكروس أوفر وتتميز بحجمها المتوسط وقد أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق السيارة ولم تعلن عن سعرها بعد وينتظر الكثير الإعلان عن سعر السيارة فهي تتميز باحتوائها على الكثير من الأنظمة والتصميم الرائع من الداخل والخارج و أصدرتها الشركة بفئتين هما SE و SEL وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بالسيارة فتابعونا لتتعرفوا على كل ما هو جديد ويخص عالم السيارات. سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها مميزات سيارة هيونداي بالسايد 2022 من الخارج تتميز السيارة بوجود شبكة من الأمان تحتوي من الجوانب على مصابيح للإضاءة وتم إخفائها داخل الشبكة.

صُممت سيارة هيونداي بالسايد بتصميم جديد وإضافة بعض التعديلات الأخرى وخاصة فق واجهة السيارة من الأمام.

تطوير عجلات السيارة من مقاس 18 بوصة إلى 20 بوصة.

من مقاس 18 بوصة إلى 20 بوصة. تتميز السيارة بوجود مصابيح من الأمام والخلف كما تحتوي على صادم من الأمام والخلف.

تم حفر اسم السيارة من الخلف باستخدام أحرف كبيرة.

تتميز السيارة بوجود قضبان سقف سميكة. مميزات سيارة هيونداي بالسايد من الداخل تتميز سيارة هيونداي بالسايد باحتوائها على سبع مقاعد ويمكن أن تحتوي على أكثر من سبع أشخاص وبالتالي فهي مناسبة كثيرًا للعائلات.

تحتوي على شاشة تاتش يبلغ قياسها حوالي 8 بوصة.

تم صناعة المقاعد الداخلية من القماش.

تتميز بوجود مقصورة من الداخل صنعت بأفضل خامة.

تحتوي على كونسول لونه فضي.

يمكن التحكم في مقعد السائق من خلال ثمان اتجاهات حسب الوضع الذي يريحه وتم تدفئة المقاعد من الأمام.

الفئة الأعلى من السيارة تم صناعة المقاعد فيها من الجلد بالإضافة إلى شاشة تاتش يبلغ قياسها 10,3 بوصة. مميزات سيارة هيونداي بالسايد من الداخل مواصفات سيارة هيونداي بالسايد 2022 تحتوي السيارة على محرك سداسي الأسطوانات V6 m.

يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 19 لتر بينما يزيد في الطرق السريعة ويصل إلى 26 لتر.

يحتوي ناقل الحركة على 8 سرعات ويمكن التحكم فيه من خلال نظام أوتوماتيكي.

تحتوي على نظام أبل كار واندرويد وجهاز لاسلكي.

تبلغ سعة محرك السيارة إلى 3.5 لتر وقوة المحرك هي 277 حصان. مواصفات سيارة هيونداي بالسايد 2022 الوسوم

سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها ،تعد سيارة هيونداي بالسايد من السيارات رباعية الدفع وهي ضمن سيارات فئة الكروس أوفر وتتميز بحجمها المتوسط وقد أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق السيارة ولم تعلن عن سعرها بعد وينتظر الكثير الإعلان عن سعر السيارة فهي تتميز باحتوائها على الكثير من الأنظمة والتصميم الرائع من الداخل والخارج و أصدرتها الشركة بفئتين هما SE و SEL وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بالسيارة فتابعونا لتتعرفوا على كل ما هو جديد ويخص عالم السيارات. سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها مميزات سيارة هيونداي بالسايد 2022 من الخارج تتميز السيارة بوجود شبكة من الأمان تحتوي من الجوانب على مصابيح للإضاءة وتم إخفائها داخل الشبكة.

صُممت سيارة هيونداي بالسايد بتصميم جديد وإضافة بعض التعديلات الأخرى وخاصة فق واجهة السيارة من الأمام.

تطوير عجلات السيارة من مقاس 18 بوصة إلى 20 بوصة.

من مقاس 18 بوصة إلى 20 بوصة. تتميز السيارة بوجود مصابيح من الأمام والخلف كما تحتوي على صادم من الأمام والخلف.

تم حفر اسم السيارة من الخلف باستخدام أحرف كبيرة.

تتميز السيارة بوجود قضبان سقف سميكة. مميزات سيارة هيونداي بالسايد من الداخل تتميز سيارة هيونداي بالسايد باحتوائها على سبع مقاعد ويمكن أن تحتوي على أكثر من سبع أشخاص وبالتالي فهي مناسبة كثيرًا للعائلات.

تحتوي على شاشة تاتش يبلغ قياسها حوالي 8 بوصة.

تم صناعة المقاعد الداخلية من القماش.

تتميز بوجود مقصورة من الداخل صنعت بأفضل خامة.

تحتوي على كونسول لونه فضي.

يمكن التحكم في مقعد السائق من خلال ثمان اتجاهات حسب الوضع الذي يريحه وتم تدفئة المقاعد من الأمام.

الفئة الأعلى من السيارة تم صناعة المقاعد فيها من الجلد بالإضافة إلى شاشة تاتش يبلغ قياسها 10,3 بوصة. مميزات سيارة هيونداي بالسايد من الداخل مواصفات سيارة هيونداي بالسايد 2022 تحتوي السيارة على محرك سداسي الأسطوانات V6 m.

يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 19 لتر بينما يزيد في الطرق السريعة ويصل إلى 26 لتر.

يحتوي ناقل الحركة على 8 سرعات ويمكن التحكم فيه من خلال نظام أوتوماتيكي.

تحتوي على نظام أبل كار واندرويد وجهاز لاسلكي.

تبلغ سعة محرك السيارة إلى 3.5 لتر وقوة المحرك هي 277 حصان. مواصفات سيارة هيونداي بالسايد 2022

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