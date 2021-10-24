الوحش المدرع وصل … انطلاقة جديدة سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها من الداخل والخارج جبارة

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سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها ،تعد سيارة هيونداي بالسايد من السيارات رباعية الدفع وهي ضمن سيارات فئة الكروس أوفر وتتميز بحجمها المتوسط وقد أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق السيارة ولم تعلن عن سعرها بعد وينتظر الكثير الإعلان عن سعر السيارة فهي تتميز باحتوائها على الكثير من الأنظمة والتصميم الرائع من الداخل والخارج و أصدرتها الشركة بفئتين هما SE و SEL وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بالسيارة فتابعونا لتتعرفوا على كل ما هو جديد ويخص عالم السيارات.سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها
مميزات سيارة هيونداي بالسايد 2022 من الخارج
- تتميز السيارة بوجود شبكة من الأمان تحتوي من الجوانب على مصابيح للإضاءة وتم إخفائها داخل الشبكة.
- صُممت سيارة هيونداي بالسايد بتصميم جديد وإضافة بعض التعديلات الأخرى وخاصة فق واجهة السيارة من الأمام.
- تطوير عجلات السيارة من مقاس 18 بوصة إلى 20 بوصة.
- تتميز السيارة بوجود مصابيح من الأمام والخلف كما تحتوي على صادم من الأمام والخلف.
- تم حفر اسم السيارة من الخلف باستخدام أحرف كبيرة.
- تتميز السيارة بوجود قضبان سقف سميكة.
- تتميز سيارة هيونداي بالسايد باحتوائها على سبع مقاعد ويمكن أن تحتوي على أكثر من سبع أشخاص وبالتالي فهي مناسبة كثيرًا للعائلات.
- تحتوي على شاشة تاتش يبلغ قياسها حوالي 8 بوصة.
- تم صناعة المقاعد الداخلية من القماش.
- تتميز بوجود مقصورة من الداخل صنعت بأفضل خامة.
- تحتوي على كونسول لونه فضي.
- يمكن التحكم في مقعد السائق من خلال ثمان اتجاهات حسب الوضع الذي يريحه وتم تدفئة المقاعد من الأمام.
- الفئة الأعلى من السيارة تم صناعة المقاعد فيها من الجلد بالإضافة إلى شاشة تاتش يبلغ قياسها 10,3 بوصة.
مواصفات سيارة هيونداي بالسايد 2022
- تحتوي السيارة على محرك سداسي الأسطوانات V6 m.
- يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 19 لتر بينما يزيد في الطرق السريعة ويصل إلى 26 لتر.
- يحتوي ناقل الحركة على 8 سرعات ويمكن التحكم فيه من خلال نظام أوتوماتيكي.
- تحتوي على نظام أبل كار واندرويد وجهاز لاسلكي.
- تبلغ سعة محرك السيارة إلى 3.5 لتر وقوة المحرك هي 277 حصان.
الوسوم
سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها ،تعد سيارة هيونداي بالسايد من السيارات رباعية الدفع وهي ضمن سيارات فئة الكروس أوفر وتتميز بحجمها المتوسط وقد أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق السيارة ولم تعلن عن سعرها بعد وينتظر الكثير الإعلان عن سعر السيارة فهي تتميز باحتوائها على الكثير من الأنظمة والتصميم الرائع من الداخل والخارج و أصدرتها الشركة بفئتين هما SE و SEL وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بالسيارة فتابعونا لتتعرفوا على كل ما هو جديد ويخص عالم السيارات.سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها
مميزات سيارة هيونداي بالسايد 2022 من الخارج
- تتميز السيارة بوجود شبكة من الأمان تحتوي من الجوانب على مصابيح للإضاءة وتم إخفائها داخل الشبكة.
- صُممت سيارة هيونداي بالسايد بتصميم جديد وإضافة بعض التعديلات الأخرى وخاصة فق واجهة السيارة من الأمام.
- تطوير عجلات السيارة من مقاس 18 بوصة إلى 20 بوصة.
- تتميز السيارة بوجود مصابيح من الأمام والخلف كما تحتوي على صادم من الأمام والخلف.
- تم حفر اسم السيارة من الخلف باستخدام أحرف كبيرة.
- تتميز السيارة بوجود قضبان سقف سميكة.
- تتميز سيارة هيونداي بالسايد باحتوائها على سبع مقاعد ويمكن أن تحتوي على أكثر من سبع أشخاص وبالتالي فهي مناسبة كثيرًا للعائلات.
- تحتوي على شاشة تاتش يبلغ قياسها حوالي 8 بوصة.
- تم صناعة المقاعد الداخلية من القماش.
- تتميز بوجود مقصورة من الداخل صنعت بأفضل خامة.
- تحتوي على كونسول لونه فضي.
- يمكن التحكم في مقعد السائق من خلال ثمان اتجاهات حسب الوضع الذي يريحه وتم تدفئة المقاعد من الأمام.
- الفئة الأعلى من السيارة تم صناعة المقاعد فيها من الجلد بالإضافة إلى شاشة تاتش يبلغ قياسها 10,3 بوصة.
مواصفات سيارة هيونداي بالسايد 2022
- تحتوي السيارة على محرك سداسي الأسطوانات V6 m.
- يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 19 لتر بينما يزيد في الطرق السريعة ويصل إلى 26 لتر.
- يحتوي ناقل الحركة على 8 سرعات ويمكن التحكم فيه من خلال نظام أوتوماتيكي.
- تحتوي على نظام أبل كار واندرويد وجهاز لاسلكي.
- تبلغ سعة محرك السيارة إلى 3.5 لتر وقوة المحرك هي 277 حصان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحش المدرع وصل … انطلاقة جديدة سيارة هيونداي باليسايد 2022 ومواصفاتها ومميزاتها من الداخل والخارج جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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