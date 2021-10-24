بأفضل الأسعار.. عروض تقسيط نيسان 2021 في السعودية

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.شركة نيسان أطلقت في السعودية عدد من العروض المتميزة للسيارات بأفضل أنظمة التقسيط المقدمة من وكلاء شركة نيسان والتي تتناسب أنظمة الداد بها مع جميع العملاء، وتتنافس العروض فيما بينها بمزايا مختلفة، في السطور القادمة نطلعكم على عروض تقسيط نيسان 2021 في السعودية بالمعارض المختلفة.عروض تقسيط نيسان 2021 في السعودية
من خلال شركة نيسان السعودية يمكنك الحصول على العروض التي تتناسب معك من أنظمة التقسيط المختلفة، والحصول على التخفيضات المقدمة لكافة العملاء بالسوق السعودي بدون مقدم وبدون رسوم إدارية مع التسهيلات في السداد، وأبرز العروض اأتي على النحو التالي:
- تقسيط نيسان KICKS 2021: سعر السيارة يبدأ من قيمة 53 ألف و399 ريال سعودي، ويمكن الحصول على السيارة بتقسيط بدون مقدم، مع دفع القسط الشهري قيمته 884 ريال سعودي. ونسبة المرابحة “هامش الربح” 0.91% مع دفع 40% دفعة أخيرة.
- نيسان اكستيرا 2021 الجديدة: العرض بدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح وبدون مقدم، وبدون تحويل راتب. فقط يتم دفع قسط شهري بقيمة تبلغ 1316 ريال سعودي.
- باترول 2021: السعر الرسمي للسيارة يبلغ 163.899 ريال سعودي، ويمكن الحصول عليها بالقسط بدون دفع مقدم. والقسط الشهري قيمته 2.346 ريال سعودي، مع دفع نسبة 40% دفعة أخيرة، ونسبة هامش الربح تبلغ 0.91%
- اكس-تريل 2021: السعر الرسمي يبدأ من 72 ألف و 799 ريال سعودي، والقسط بدون مقدم. مع دفع 1108 ريال سعودي شهريا ودفع نسبة 40% دفعة أخيرة، وهامش ربح 0.91%.
- ماكسيما 2021: سعرها الرسمي 108 ألف و399 ريال سعودي، ويتم القسط بدون دفع مقدم، وبقسط 1597 ريال شهري، ونسبة 40% دفعة أخيرة، وهامش ربح 0.91%.
- التيما 2021: والسعر الرسمي للسيارة يبدأ من 78.099 ريال سعودي، ويتم تقسيطها بدون دفع مقدم مع دفع 40% دفعة أخيرة، ودفع قيمة 1.178 ريال سعودي شهري، وهامش ربح 0.91 %.
طرق التواصل مع شركة نيسان السعودية
بات من الممكن على كافة عملاء نيسان في المملكة العربية السعودية التواصل مع شركة نيسان السعودية بسهولة. عبر بعض قنوات الاتصال التي تقدمها الشركة لعملائها، وتلك الطرق تتمثل في التالي:
- يمكن التواصل مع فريق نيسان السعودية من خلال الاتصال على رقم نيسان السعودية الموحد على الرقم 920009058
- أو يتمكن العملاء من التواصل مع خدمة اتصل بنا نيسان السعودية عبر الموقع الرسمي للشركة.
- كما يمكن التواصل مع الشركة عبر حساب نيسان السعودية تويتر.
- أيضًا يمكن التواصل مع الشركة بسهولة من خلال صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي نيسان على الفيس بوك
- بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الشركة عبر حساب الشركة على إنستجرام نيسان انستقرام.
الوسوم
.شركة نيسان أطلقت في السعودية عدد من العروض المتميزة للسيارات بأفضل أنظمة التقسيط المقدمة من وكلاء شركة نيسان والتي تتناسب أنظمة الداد بها مع جميع العملاء، وتتنافس العروض فيما بينها بمزايا مختلفة، في السطور القادمة نطلعكم على عروض تقسيط نيسان 2021 في السعودية بالمعارض المختلفة.عروض تقسيط نيسان 2021 في السعودية
من خلال شركة نيسان السعودية يمكنك الحصول على العروض التي تتناسب معك من أنظمة التقسيط المختلفة، والحصول على التخفيضات المقدمة لكافة العملاء بالسوق السعودي بدون مقدم وبدون رسوم إدارية مع التسهيلات في السداد، وأبرز العروض اأتي على النحو التالي:
- تقسيط نيسان KICKS 2021: سعر السيارة يبدأ من قيمة 53 ألف و399 ريال سعودي، ويمكن الحصول على السيارة بتقسيط بدون مقدم، مع دفع القسط الشهري قيمته 884 ريال سعودي. ونسبة المرابحة “هامش الربح” 0.91% مع دفع 40% دفعة أخيرة.
- نيسان اكستيرا 2021 الجديدة: العرض بدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح وبدون مقدم، وبدون تحويل راتب. فقط يتم دفع قسط شهري بقيمة تبلغ 1316 ريال سعودي.
- باترول 2021: السعر الرسمي للسيارة يبلغ 163.899 ريال سعودي، ويمكن الحصول عليها بالقسط بدون دفع مقدم. والقسط الشهري قيمته 2.346 ريال سعودي، مع دفع نسبة 40% دفعة أخيرة، ونسبة هامش الربح تبلغ 0.91%
- اكس-تريل 2021: السعر الرسمي يبدأ من 72 ألف و 799 ريال سعودي، والقسط بدون مقدم. مع دفع 1108 ريال سعودي شهريا ودفع نسبة 40% دفعة أخيرة، وهامش ربح 0.91%.
- ماكسيما 2021: سعرها الرسمي 108 ألف و399 ريال سعودي، ويتم القسط بدون دفع مقدم، وبقسط 1597 ريال شهري، ونسبة 40% دفعة أخيرة، وهامش ربح 0.91%.
- التيما 2021: والسعر الرسمي للسيارة يبدأ من 78.099 ريال سعودي، ويتم تقسيطها بدون دفع مقدم مع دفع 40% دفعة أخيرة، ودفع قيمة 1.178 ريال سعودي شهري، وهامش ربح 0.91 %.
طرق التواصل مع شركة نيسان السعودية
بات من الممكن على كافة عملاء نيسان في المملكة العربية السعودية التواصل مع شركة نيسان السعودية بسهولة. عبر بعض قنوات الاتصال التي تقدمها الشركة لعملائها، وتلك الطرق تتمثل في التالي:
- يمكن التواصل مع فريق نيسان السعودية من خلال الاتصال على رقم نيسان السعودية الموحد على الرقم 920009058
- أو يتمكن العملاء من التواصل مع خدمة اتصل بنا نيسان السعودية عبر الموقع الرسمي للشركة.
- كما يمكن التواصل مع الشركة عبر حساب نيسان السعودية تويتر.
- أيضًا يمكن التواصل مع الشركة بسهولة من خلال صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي نيسان على الفيس بوك
- بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الشركة عبر حساب الشركة على إنستجرام نيسان انستقرام.
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