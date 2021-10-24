ارخص وافخم سيارة فى العالم.. اسعار ومواصفات لكزس أل أكس الجديدة كليًا 2022 في السعودية

ارخص وافخم سيارة فى العالم.. اسعار ومواصفات لكزس أل أكس ، تعد هذه السيارة واحدة من السيارات المعروف عنها جمالها وقوتها في نفس الوقت، وهو ما يجعل كل من يبحث عن الرفاهية يبحث عنها لاقتنائها، وقد تم الإعلان عن قرب موعد نزولها بالسعودية، وتعد هذه السيارة هي الأقرب في الشكل من سيارة تويوتا لاند كروزر الشهيرة، ولكن تتميز عنها بخفتها بجانب شكلها المميز، كما أنها تتميز بقوتها على الطريق وثباتها الكبير، ويمكن التنقل بها في الطرق الصحراوية بمنتهي السهولة.

ارخص وافخم سيارة فى العالم.. اسعار ومواصفات لكزس أل أكس

يوجد عدد من المواصفات التي تتميز بها هذه السيارة والتي تجعلها مميزة عن غيرها ومن هذه المواصفات ما يلي:

يتميز محرك السيارة من النوع المزدوج الميكانيكي، من النوع السداسي V6 يعمل بواسطة شاحن من النوع التوربيني، سعته 3.5 لتر.

قوة السيارة تعادل قوة 409 حصان، مع قوة عزم 650 مزودة بناقل حركة مكون من عشرة تروس أوتوماتيكية.

تعمل السيارة بالفرامل الإلكترونية لحماية الراكبين.

كما أن السيارة تعمل بنظام EPS والذي يعتبر النوع المتطور من نظام الملاحة GPS.

العدادات المتوفرة بالسيارة تم توفيرها بمساحة سبع بوصات للشاشة السفلية، وبمساحة إثني عشر بوصة للشاشة العلوية، ما يوفر رؤية جيدة لجميع العدادات بالسيارة.

تتميز مقاعد السيارة بوجود إمكانية فرد الكرسي للخلف للاسترخاء في وقت الاستراحة اثناء السفر.

كما أنه بهذه السيارة يمكن متابعة أسفل المؤخرة الخاصة بها.

السيارة لها قدرة كبيرة على الثبات في أثناء تنقلها على الطريق، وذلك حتى في أصعب الطرق.

يوجد داخل السيارة فرامل حديثة لتجنب حدوث تصادم أثناء قيادة السيارة.

تتمتع عجلات السيارة بقدرتها على تحمل أغلب الطرق صعوبة.

تتميز السيارة بمقاعدها المريحة المصنوعة من مواد عالية الكفاءة لمقاومة اي تلف فهي متينة.

تتمتع السيارة بوجود زجاج قوي ومتين ضد الكسر، لتفادي الحوادث أثناء القيادة.

يعتبر السعر الذي سوف يتم عرض السيارة به كما هو متوقع في السعودية بعد الإعلان عنها هو حوالي ستمائة ألف ريالًا سعوديًا.

وكما هو معروف هذه الأسعار تقريبية وسيتم الإعلان عن السعر المضبوط بعد نزولها بالأسواق السعودية.