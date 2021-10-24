وحش الاسفلت..انطلاق تويوتا هايلاندر الجديدة 2022 احدث اصدار بتصميم جرئ ومميز باسعار اسطورية

وحش الاسفلت..انطلاق تويوتا هايلاندر الجديدة 2022 ، من المتعارف عليه في الاسواق العالمية أن المنتج الياباني يتميز بالجودة العالية في الانتاج، وتتميز منتجاتها بالشكل الجذاب المناسب لجميع الأذواق، وهذا هو الموجود بالفعل في سيارة تويوتا هايلاندر اليابانية، وبها العديد من المزايا الأخرى، كما أن لونها البرونز الذي يعبر عن الأناقة ويعطي أحساس بالراحة عند القيادة، كما انها تحتوي علي محركين كهربائية للدفع الامامي، وتحتوي علي ثلاث محركات من موديل الدفع الرباعي مما يزيد من قوة وسرعة السيارة وهذه السيارة دليل علي التطور المستمر ومحاكاة التطور التكنولوجي الموجود في شركات تويوتا.

وحش الاسفلت..انطلاق تويوتا هايلاندر الجديدة 2022

تحتوي هذه العربية على عدد من المواصفات وسوف نقدمها إليكم خلال السطور التالية:

تحتوي على ثلاث صفوف تسع الي سبع أشخاص.

تعتبر اقتصادية ولا تحتاج إلى الصيانة باستمرار.

التحكم في الصوت عن طريق عجلة القيادة.

حوامل لنظارات الشمسية.

حوامل للأكواب.

توافر بها بلوتوث يعمل عليه الهاتف الخلوي.

بالنسبة لترفيه تحتوي علي شاشة يتم استخدامها عن طريق اللمس.

سرعة السيارة تصل الى ١٠٥ كيلو مترفي الساعة.

تشمل أكياس الهواء اتوماتيكية.

الفرامل الموجودة بالسيارة مريحة.

تشمل على راديو وأيضا مكيف هواء يعمل اتوماتيكي

في السيارة واي فأي.

تمكن سيارة تويوتا هايلاندر اليابانية من تثبيت السرعة عند القيادة على مسافات طويلة.

هايلاندر اليابانية من تثبيت السرعة عند القيادة على مسافات طويلة. مصابيح ضباب امامية تعمل بطريقة تلقائية.

تحتوي علي اضاءة داخلية ممتازة.

تساعد في معرفة إشارات المرور.

يوجد بها كاميرا توضح المحيط الخارجي بالسيارة.

السيارة تحتوي على مكبر للصوت للمقعد الاخير.

بالسيارة كاميرا للمقعد الخلفي.

السيارة بها فتحة سقف تزيد من اناقتها وجمالها.

ماتور السيارة هايلاندر يصل الي ٥٩٥ حصان.

بجانب ألون البرونز الجذاب تشمل على العديد من الألوان الأخرى.

تمكن القائد من القيادة بشكل مريح سواء في الطرق المستوية او غير المستوية.

تتميز السيارة بالثبات عند المرور بالمنعطفات.

السيارة تحتوي على إغلاق كهربائي للمرايات.

تتميز السيارة بخفة وزنها .

مساحات ماء اتوماتيكية عند سقوط أمطار.

تتميز السيارة هايلاندر اليابانية بمراعاتها لجميع الأذواق وأيضا مراعاتها لمستويات المعيشة المختلفة وبهذا يوجد فئتان لسيارة هايلاندر اليابانية من حيث السعر الاول ٣٥ ألف دولار، والفئة الثانية ٤٧ ألف دولار.

وبهذا نكون قد وصلنا إلي نهاية المقال، ولقد أوضحنا فيه مواصفات ومميزات السيارة هايلاندر اليابانية، كما أوضحنا أسعارها.