الأسطورة اليابانية .. تويوتا تندرا 2022 الجديدة كلياً فالسعودية بمواصفات ومميزات مذهلة وجبارة

كشفت شركة تويوتا تندرا 2022 Toyota اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات ، النقاب مؤخرًا رسميًا عن مواصفات المظهر الجديد لسيارة تويوتنا تندرا 2022 كما أضافت الشركة اليابانية العديد من التطورات والتحديثات على السيارة، مثل إضافة شاسيه جديد و خياران رياضيان من محرك V6 يولد قوة تصل إلى 437 حصان، مع خيار الهجين الجديد المكون من السيارة عبارة عن مقصورة مزدوجة بتصميم جديد قوي وعضلي، مع إضافة أحدث التقنيات الداخلية لسلامة وراحة الركاب ومن خلال السطور التالية سنقدم خصائص تويوتا تندرا 2022 الجديدة كليًا.

وقد ازداد التساؤل في الفترة الأخيرة عن الإصدار الجديد للشركة اليابانية تويوتا حيث تم الإعلان عن قرب توافر أحدث موديل 2022 في الأسواق العالمية ومن المتوقع أن تحظى هذه السيارة باهتمام كبير من هواة السيارات والعملاء حيث أنها تتميز عن كافة الإصدارات السابقة بالعديد من الأنظمة الحديثة، والتصميمات المبتكرة، إلا أنه لم يتم طرح كامل المواصفات والمعلومات عن تلك السيارة، ولكن هناك بعض المواصفات التي تم التأكد منها والتي سنقوم بعرضها من خلال هذا المقال.

مواصفات تويوتا تندرا 2022

تويوتا تندرا موديل 2022 هي سيارة بيك أب دفع رباعي تم تصميمها من شركة تويوتا العالمية، وقامت الشركة مؤخرا بنشر صورة إعلانية للسيارة، وتبعتها بعد ذلك ببعض المواصفات والمميزات والتي نذكرها لكم في السطور القادمة.

بحسب ما أكدته الشركة محرك السيارة تويوتا موديل 2022 الأساسي يعتمد على V8، بسعة 7 لتر، وتبلغ قوتة 381 حصان، وذلك بعد أن وردت بعض المعلومات التي تشير أن السيارة تعتمد على محرك توربيني سداسي اسطوانات بسعة 3.5 لتر، مزدوج الشحن.

مظهر السيارة الخارجي يتميز بالجاذبية والصلابة والتصميم المتقن، عن طريق الشبك الأمامي الثماني الأضلاع وبالا على علامة الشركة المميزة TOYOTA.

غطاء محرك السيارة يتميز بالقوة والضخامة وهو مزود بالخطوط الديناميكية، والشكل الخارجي للجوانب يتسم ببروز الزوايا ليعطي السيارة مظهر كبير عضلي مميز.

بالنسبة لحمولة السيارة فمن الجدير بالذكر أنها تصل إلى نصف طن.

العجلات التي تستخدمها السيارة مميزة بالقوة والصلابة التي يجعلها تتحمل الطرق الوعرة والمنخفضة.

مميزات سيارة تويوتا تندرا

هناك العديد من المميزات الموجودة في الإصدار الجديد لشركة تويوتا والكثير منها غير متواجد في الإصدارات السابقة للشركة، وتتميز السيارة بما يأتي:

تتميز سيارة تويوتا تندرا باحتوائها على مقصورة كبيرة يمكن أن تسع 5 أشخاص، والمقاعد تتميز بالفخامة وهي جلد حمراء اللون.

توجد بالسيارة شاشة كبيرة للترفيه توجد في متوسط المقصورة.

يحتوي كونسول السيارة على خاصية شحن لاسلكي.

تم تزويد السيارة بنظام HAC وهو نظام المساعدة صعود المرتفع.

المصابيح الأمامية للسيارة تعمل بتقنية ليد، وتحتوي السيارة على أزرار وضع قيادة.

وهنا نكون قمنا بذكر أهم مواصفات سيارة تويوتا تندرا الجديدة بحسب ما تم الإعلان عنه من شركة تويوتا اليابانية